Damenwrestling in der Pfeilerhalle – Leipziger Grassimesse ist zu Ende gegangen

Leipzig

Kräftig sieht die Dame tatsächlich aus. Doch ohne den Titel käme man wohl kaum auf ihre Leidenschaft, das weibliche Wrestling. Das Bild der starken Frau hat Oliver Rincke aus Wolle, Pappe und andern Materialien zusammengesetzt. Während man dieses Werk der zweckfreien Kunst zuordnen kann, sind viele andere der Sonderschau „WERT / voll“ mehr oder weniger gut benutzbar, vor allem als Schmuck.Gemeinsam ist aber allen, dass sie aus Müll, Reststoffen und anderen „armen“ Materialien bestehen.

Leitthema Nachhaltigkeit

Die über die Messe zeitlich hinausgehende Ausstellung wurde vom Umweltbundesamt Dessau organisiert und steht für ein Leitthema der Grassimesse, das in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat – die Nachhaltigkeit. Teure, luxuriöse Stücke aus edlen Materialien wurden nicht verbannt, doch sie müssen sich dem Wettbewerb der auf ökologische Verträglichkeit orientierten Gestaltungen stellen. Die Organisatoren der Messe demonstrieren damit, dass solch eine Leistungsschau des anspruchsvollen Kunsthandwerks nicht von den gesellschaftlichen Prozessen und Diskussionen abgekoppelt ist.

Manche Beteiligte gehen dieses Thema eher unbewusst an. So erzählt Jurate Ridziauskaite, die ihr Atelier in Plagwitz hat, dass sie nicht vorsätzlich auf nachhaltige Herstellung gesetzt hat, aber dann gemerkt hat, dass ihre Wiederverwendung vorhandener Materialien genau dazu passt. Sie ist eigentlich Illustratorin, stellt aber Einstecktücher, Kissenbezüge und andere Textilien her, die sie mit kleinen Stickereien verziert. Sogar die winzigen Farbmuster eines Zulieferers hat sie in wochenlanger Kleinarbeit zu einem Tuch zusammengefügt.

Riskante Ringe

Die Fingerringe des mit dem Preis der Carl und Anneliese Goedeler-Stiftung, dem höchstdotierten der Messe, ausgezeichnete Rainer Milewski aus Pforzheim, scheinen solch einem Anspruch nicht zu entsprechen. Doch sie sind aus verschiedenen Metallen wie Edelstahl, Silber und Bronze gefertigt, damit für die Ewigkeit gemacht. So ganz funktional und für den täglichen Gebrauch erscheinen die ziemlich großen, manchmal auch schweren Ringe nicht gerade. Doch der Gestalter benutzt selbst gern das Attribut riskant. Für die Trägerin oder den Träger sind sie es aber nicht, auch wenn häufig Tierköpfe mit scharfen Zähnen die Dekoration bilden.

Funktionalität kann man unterschiedlich interpretieren. Beim Bremer Möbelgestalter Martin Wilmes besteht sie in unter anderem darin, einen sorgfältig durchgearbeiteten Schubladenturm mit unterschiedlich gefärbten Fronten individuell verdrehen zu können, ohne die Nutzbarkeit damit einzuschränken. Gelernter Schreiner ist auch Christoph Leuner aus Garmisch-Partenkirchen, der den Preis der Sparkasse Leipzig erhielt. Seine „Hohl-Körper“ aus dünnem Holz haben aber eher skulpturale Qualitäten. Auch wenn man darin tatsächlich Dinge verstauen kann, bezeichnet er sie als Metaphern für Wertigkeit. „Sie können, müssen aber nicht benutzt werden“, sagt er.

Ähnlich verhält es sich mit den Glasobjekten des Büro Famos von Romin Heide aus Berlin, ausgezeichnet mit dem Apolline-Preis. Während die Gefäße, mal klar, mal leicht eingefärbt oder trüb, mundgeblasen sind, entstehen die Sockel aus verschiedenfarbigen Glaskrümeln, die in einer Art von Sinterverfahren verschmolzen werden. Die Teile lassen sich unterschiedlich miteinander kombinieren. Man kann Blumen in die Gefäße setzen oder Knabberware einfüllen. Oder sich einfach an der eleganten Formgebung erfreuen.

Alte Technik des Perlenauffädelns

Schmuck ist von seiner Natur her schöne Beigabe. Während viele Gestalter mit neuen, manchmal superleichten, Materialien experimentieren, greift die mit dem Preis der Wiener Galerie Slavik geehrte Dresdenerin Kirsten Jäschke auf die alte Technik des Perlenauffädelns zurück und benutzt dafür auch winzige, alte Glasperlen. Eine Art von Recycling also. Es entstehen organisch anmutende Wucherungen.

Ganz der Tradition verhaftet sind die Keramikgefäße der Südkoreanerin Chanyeon Cho, für welche sie den Preis der Grassifreunde erhielt. Unter den vielen Töpferarbeiten der Messe heben sich ihre durch eine betont schlichte Eleganz heraus, die in Ostasien seit Jahrtausenden gepflegt wird.

Einen Kontrapunkt setzt dann noch einmal der Grassi Nachwuchspreis, den Lea Schweinfurth erhielt. Zwar zeigt sie Kleidungsstücke, aus Altkleidern collagiert, doch möchte sie mit der Internet- Plattform Not_a_Studio auch Austausch und Koooperation erreichen.

Die Grassimesse pflegt Traditionen und hat sich 99 Jahre nach der Erstauflage nicht neu erfunden. Doch sanfte Verschiebungen in der Akzentsetzung sind nicht zu übersehen.

Von Jens Kassner