Leipzig

Er ist auf die Bühne im UT Connewitz gekommen, als wäre er eigentlich schon vorher dagewesen. Den Applaus scheint Damien Jurado nur in Kauf zu nehmen. Dann sitzt er neben seinem Freund und Begleiter Josh Gordon, die Augen hinter einer Sonnenbrille, und bringt seine Gitarre in Stimmung. Irgendwann, leise und zärtlich verfügen sich die Töne nach „Maraqopa“, einen spirituellen Andersort, an dem wir erst Licht auf dem Boden sind, dann Erde, um eins mit dem Himmel zu werden. „We are rain. We are rain“, singt Jurado warm und hell wie eine Glocke.

„Maraqopa“, heißen ein Song, ein Album von 2012 und das Label, auf dem Jurado sein jüngstes Werk veröffentlicht hat. Seit Jahrzehnten schreibt der 1972 in Seattle geborene Sänger traurigschöne Lieder, entführt in Räume zwischen Depression und Glück, ohne dass die Welt allzu viel davon mitbekommen hat. Ihm geht es um etwas anderes: „Egal an welchem Punkt ihr gerade seid, hoffe ich, dass es eine Art von Verbindung mit den Liedern gibt. Ich weiß nicht, wo sie landen, wenn ich sie schreibe“, sagt er zwischendrin. Seine Frau würden seine Reden wahnsinnig machen, weil er nicht zum Punkt komme, meint er am Ende eines weiteren charmanten Monologs, der ein Lob Leipzigs im Allgemeinen, des Auftrittsorts im Besonderen und der Hausparty-Atmosphäre enthält. Was er eigentlich sagen wolle: „Ich habe eine gute Zeit mit Euch.“

Im vollen UT-Wohnzimmer

Die haben am Donnerstagabend die allermeisten im vollen UT-Wohnzimmer, wenn er in seinen „Cloudy Shoes“ zwischen Liebeshoffnungen und Krankenhausaufenthalten dem Hier und Jetzt entschwebt. Oder wenn er die hohen Tonetagen in „Museum Of Flight“ mal trifft und dann doch lieber eine Oktave runterzieht. Das Publikum träumt mit ihm, wird wie in einer Wiege geschaukelt, während ihm etwa zu der zauberhaften, fast unverschämt fröhlichen Melodie von „Percy Faith“ eine bitterböse expressionistische Dystopie serviert wird.

„Wir sollten heiraten“

Die Songs, die im Studio manchmal zu opulent arrangierten Seifenopern ausarten, werden so auf die Live-Bühne übersetzt, dass sie näher am Boden sind und gleichzeitig das Breitband-Format nicht verlieren. Das liegt auch an Josh Gordon, der ihnen neue meditative Räume öffnet, sie umspielt, in der Schwebe hält. Es sei ein Privileg, mit ihm aufzutreten, sagt Damien Jurado, er habe seinen Liedern neues Leben eingehaucht. „Wir sollten heiraten.“

Diese Beziehung trägt, immer entspannter, freier scheinen sich die Lieder zu entfalten. Vom melancholischen Abschied in „Ohio“ aus dem Jahr 1999 geht es zum ganz neuen, dunkelwarmen „What Happened to the Class of ’65“. Und schließlich zurück nach „Maraqopa“ und dessen Stück „Nothing Is the News“, das Jurado und Gordon zu einem fulminanten Roadtrip ausweiten, bei dem verschiedene Anhalter wie der Folk-Klassiker „Morning Dew“ mitgenommen werden.

Am Ende legen sie ihre Gitarren hin und gehen im Jubel. Ihre Musik ist gelandet.

Von Jürgen Kleindienst