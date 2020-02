Antilopen Gang in Leipzig: „Wir können halt nur Hip Hop“

Leipzig

Nichts ist mehr sicher. Dass sich mit Hip Hop und Punk mittlerweile zwei Subkulturen auch mal die Hand geben, die sich früher kaum mit dem Hintern angeschaut haben, das hat die Antilopen Gang bereits vollbracht. Dass dem Hip Hop nun aber auch noch das Kiffen malad gemacht werden soll, geht zu weit. Das „Lied gegen Kiffer“ vom neuen Antilopen-Album „ Abbruch, Abbruch“ hat schnell für ordentlich Wirbel gesorgt. Klar, das Trio aus Danger Dan, Koljah und Panik Panzer ist dafür bekannt, es sich gern mit allen möglichen Leuten und Gruppen zu verscherzen, ihr Song „Der Ruf ist ruiniert“ erzählt von diesem Talent.

„Beim üblichen Shitstorm zum Beispiel von Nazis fühlen wir uns geehrt. Wobei, absurd und lustig ist es schon auch, dass sich jetzt in den YouTube-Kommentaren zum Kiffer-Song zuhauf verstrahlte Leute aufregen und versuchen zu erklären, dass das doch alles gar nicht schlimm ist mit dem Kiffen. Dabei verkaufen wir im Video Drogen an kleine Kinder, das haben die völlig übersehen.“ So erzählt es Danger Dan und fügt hinzu: „Manchmal wundern wir uns selbst, in welche Wunde wir jetzt schon wieder gestochen haben, denn am Ende des Tages wollen wir doch auch nur geliebt werden.“

So halbwegs scheint das auch zu klappen, immerhin erreichte ihr letztes Album „Anarchie & Alltag“ einen soliden Platz 1 in den Charts, nicht zuletzt wegen ihres Gute-Laune-Weltrettungshits „Pizza“. Der Hype um die Hymne nervt aber langsam, wobei Danger Dan betont: „Es ist weniger der Song an sich, sondern das, was in ihn hineinprojiziert wurde. Plötzlich mussten wir in allen möglichen Radios über unsere Lieblingsbeläge reden, in jedem Backstage gab’s Pizza. Viel lustiger fand ich es, wo neulich einer Fridays-For-Future-Demo vorgeworfen wurde, warum sie denn einen Song laufen lassen, bei dem dazu aufgerufen wird, Polizisten mit gefrorenen Pizzen zu bewerfen.“

Die schwierigste Zäsur in der Bandgeschichte war 2013

Auch vor der Akzeptanz durch die Charts haben sich die Antilopen immer wieder mit zu einseitigen Labels herumschlagen müssen, die sie dann zum nächsten Album hin versuch haben, aufzubrechen: „Das zieht sich durch unsere Geschichte: 2010 waren wir die von ,Fick die Uni’ und wurden darauf reduziert. Mit ,Beate Zschäpe hört U2’ waren wir dann die schlauen Politrapper und mit ,Pizza’ eben die politischen Clowns.“ Auf der Höhe des momentanen Erfolgs, erzählt Danger Dan, sah die Gang zwei Optionen für das neue Album: Anknüpfen oder neue Wege gehen: „Wir haben ja versucht, einen neuen Hit zu schreiben, aber bei diesen Versuchen war uns sehr unwohl. Auch beim Nachdenken über irgendwelche Specials, Deluxe-Pakete und so ein Zeug. Da haben wir schnell gemerkt: So funktioniert die Antilopen Gang nicht. Also fiel die Entscheidung leicht: Wir müssen nicht zwingend charten.“

Dass die Platte Ende Januar trotzdem zuverlässig auf Platz 7 eingestiegen ist, liegt an der pointierten Eingängigkeit des doch unverwechselbaren Antilopen-Hip-Hops. Dennoch geht es bei „ Abbruch Abbruch“ zunächst deutlich ernster zur Sache. Wittert man beim „Lied gegen Kiffer“ noch irgendwo eine Ironieebene, sind andere Stücke unzweifelhaft persönlich und intim. Der Opener „2013“ besingt die schwierigste Zäsur der Band, den Suizid des ehemals vierten Mitgliedes NMZS, der, schwer depressiv, in jenem Jahr seinem Leben ein Ende setzte.

Es dauerte seine Zeit, bezeugt Danger Dan, sich diesem Thema so offen zu stellen, denn es hat im Leben der damals jungen Rapper ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen, ab dem es hieß, „das Leben bewusster zu Leben, keine Kompromisse mehr einzugehen“. Noch weiter in die Jugend springen sie mit „Bang Bang“, wo sie über ihre ersten Male rappen: „ Da haben wir erstmal gemerkt, wie schambehaftet das alles ist oder im Nachhinein zu irgendwelchen Storys aufgebauscht oder verklärt wird. Das war echt unangenehm, darüber gemeinsam so offen zu reden. Und genau deshalb musste es wohl sein.“

Provokation seit jeher im Blut

Aber neben viel Tiefgang und Ernst gibt es ihn natürlich doch noch auf dem Album: Den provokanten Humor, den genüsslichen Mittelfinger gegen alles und jeden. In „Smauldo“ kreieren sie dabei fast Deichkind-haft neue geflügelte Aussprüche, und „Roboter“ hat in puncto Eingängigkeit wohl noch am ehesten das Zeug, „Pizza“ im Radio abzulösen. Provokation liegt ihnen seit jeher im Blut: „Wir sind deutlich besser in der Negation als darin, etwas gut zu finden.“ Dabei machen sie noch nicht einmal vor sich selbst halt: „Wir schießen ja auch gern gegen uns selber. Es gibt keinen Satz von uns, den wir nicht später selbst widerlegt hätten. Mal sehen, wie wir in zwei drei Jahren über die Texte des Albums denken. Sich allzu treu zu sein hat immer etwas Konservatives. Veränderung bringt mir und der Welt viel mehr.“

Ein anderer Lieblings-Gegner sind die Auswüchse der Rap-Szene voller oberflächlichem Posing und Sexismus. Als eine der ersten Bands, die Hip Hop und Punk füreinander geöffnet haben, fühlen sie sich vom Lebensgefühl her der Szene von Slime und Knochenfabrik deutlich näher als der von Capital Bra und Bonez MC: „Wenn wir auf dem „ Splash!-Festival spielen, werden wir im Backstage-Bereich schief angeschaut, wir kennen dort auch eigentlich niemanden. Einen Tag später auf dem größten Punk-Open-Air, dem Ruhrpott Rodeo scharen sich 50 Leute um uns, wir sind unter Freunden.“ Auf die Frage, warum bei so viel Punk-Attitude dennoch stets Rap die musikalische Sprache der Antilopen Gang geblieben ist, sagt Danger Dan fast entschuldigend: „Wir können halt nur Hip Hop.“

