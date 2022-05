Leipzig

Vorfreude mischt sich mit einem Hauch von Verzweiflung am Dienstagabend vor dem Conne Island: Auf dem Weg von der Haltestelle Koburger Straße bis zum Eingang des Clubs suchen insgesamt vier Grüppchen mit selbstgebasteltem Pappschild noch Karten für das Konzert. Die Erfolgsaussichten sind minimal, denn wer eines der heißbegehrten und raren Tickets für die ausverkaufte Show hat, hütet es wie seinen Augapfel. Aus gutem Grund: Denn was Danger Dan an diesem Abend spielt, ist ein hochklassiges, höchst unterhaltsames und von Cleverness nur so strotzendes Konzert.

Nach dem Einlass ist der Anblick recht ungewöhnlich – zumindest für Conne-Island-Verhältnisse. Einerseits weil im Saal Stühle stehen für etwa 300 bis 400 Leute, auch die beiden spontan aufgestellten Bierbänke sind ratzfatz belegt. Andererseits weil da auf der Bühne nur ein einzelnes Instrument steht: ein kleines elektronisches Piano, an dem Danger Dan wortlos Platz nimmt und direkt loslegt. Natürlich mit „Lauf davon“.

Nach einem Jahr Warten ist Danger Dan endlich auf Tour

So heißt der erste Song auf dem Album, mit dem Danger Dan, seines Zeichens ein Drittel der Rap-Gruppe Antilopen Gang, vor reichlich einem Jahr für Furore sorgte, allem voran aufgrund des Titeltracks „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“. Der Untertitel: „Das unerwartete Klavieralbum“. Das kommt ohne klassische Rap-Beats aus, bietet dafür zwölf chansoneske Nummern und gewohnt spitze Texte. Sein Auftritt in Leipzig sei der erste der Tour, auf die er ein langes Jahr habe warten müssen, erzählt der Musiker nach dem Eröffnungsstück, ein breites Dauergrinsen zeugt von seiner ehrlichen Freude über diesen Abend.

Danger Dan spielte am Dienstag das erste Konzert seiner „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt"-Tour im Leipziger Conne Island. Quelle: Christian Neffe

Und tatsächlich gibt es im Laufe der eineinhalb Stunden das komplette Album als Live-Version zu hören: die Abrechnung mit seiner ehemaligen Penne respektive dem deutschen Schulsystem selbst („Ingloria Victoria“), die gefühlvolle Liebesballade („Eine gute Nachricht“) oder die scharfzüngige Verballhornung der deutschen Verschwörungstheoretikerszene („Das schreckliche Buch“). Da herrscht im Saal ehrfurchtsvolles Schweigen.

Zumindest während der Songs, dazwischen aber wird herzlichst gelacht, wenn Danger Dan lässige Anekdoten erzählt, etwa die, dass er nach „Ode an den Mord“, ebenfalls auf dem Album zu hören, zahlreiche Zuschriften erhalten habe – allerdings nicht wie gewünscht mit von den Hörern präferierten Mordmethoden, sondern von Menschen, die ihn hätten umbringen wollen.

Punk-Songs mit Klavierbegleitung

Nun ist das Album allerdings nur 35 Minuten lang, das Live-Programm muss deshalb ein wenig gestreckt werden, und zum Glück geschieht das mit Nummern wie einem Lockdown-Song nach Danger Dan’scher Art („Nudeln & Klopapier“), einer Akustikversion älterer Songs des Musikers („Eine aufs Maul“) oder Cover-Versionen der Punk-Songs „Filmriss“ von Knochenfabrik sowie „Deutschland muss sterben“ von Slime, die in der Pianoversion einen eleganten, aber auch herrlich surrealen Anstrich erhalten.

Gerade der Slime-Song soll dann auch zum Mitsingen animieren – was jedoch erst Fahrt aufnimmt, als Danger Dan ein „Das ist das Conne Island? Wollt ihr denn nicht eure Ehre retten?“ ins Publikum schleudert.

Sebastian Krumbiegel als Lokal-Gast auf der Bühne

Danger Dan spielte am Dienstag das erste Konzert seiner "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt"-Tour im Conne Island, Leipzig. Sebastian Krumbiegel von den Prinzen gesellte sich bei "Die Prinzentragödie" zum Duett auf die Bühne. Quelle: Christian Neffe

Ein paar wenige Verspieler sind dabei, auch beim Text verhaspelt sich der Künstler bisweilen, steckt diese Patzer aber auf sympathisch-authentische Weise weg und macht den Abend im Grunde zu einer einzigen Abfolge von Highlights, die die Klaviatur der Gesellschaftskritik bedienen – mal ernst, mal humoristisch. Zwei Momente stechen dann heraus.

Der erste schon recht früh, wenn Dan „Die Prinzentragödie“, dieses „Liebeslied an die Prinzen“, anstimmt und sich plötzlich Sebastian Krumbiegel, den man zuvor schon im Publikum sehen konnte, zum kurzen Duett auf der Bühne einfindet. Das zweite kommt zum Schluss und ist eben jener Song über Kunstfreiheit, bei dem dann wirklich der gesamte Saal mitgeht. Zwei Zugaben später verlässt ein sichtlich zufriedener Danger Dan die Bühne. Wir sehen ihn aber bald wieder: am 21. Oktober im Felsenkeller – und am 2. Januar im Gewandhaus.

Info: Die Show von Danger Dan im Felsenkeller (21.10.) ist ausverkauft; Karten für das Gewandhaus (2.1.) ab 41,92 Euro auf ticketgalerie.de oder unter de gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050.

Von Christian Neffe