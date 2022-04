Leipzig

Hinter der Weltbühne“ ist diese Biografie über Hermann Budzislawski überschrieben, darin liegt eine Doppeldeutigkeit. Denn als Köpfe hinter der seit 1918 unter dem Namen „Die Weltbühne“ erschienenen Wochenzeitschrift bleiben Kurt Tucholsky und Carl von Ossietzky im Gedächtnis, die sie in den 20ern geleitet und geprägt haben. Die große Bühne aber – Nationalsozialismus, Stalinismus und Sozialismus – ist zugleich Kulisse in Daniel Siemens’ Buch über „Hermann Budzislawski und das 20. Jahrhundert“. Am Dienstag stellt er es in Leipzig vor.

Drei Geschichten versucht Siemens miteinander zu verbinden: die des jüdischen Emigranten Hermann Budzislawski, die der intellektuellen Zeitschrift und jene der um Geltung und Kontrolle ringenden DDR, die Budzislawski 1948 nach Leipzig holte. Hier war er Professor und von 1954 bis 1962 Dekan der neu gegründeten Fakultät für Journalistik. In seiner Geburtsstadt Berlin durfte er ab 1967 noch einmal „Die Weltbühne“ leiten. Richtig frei war er nie.

Buchautor Daniel Siemens zeigt eine „unpersönliche Persönlichkeit“

Der Buchautor Daniel Siemens wurde 1975 in Bielefeld geboren und ist Professor für europäische Geschichte an der Newcastle University in Großbritannien. Quelle: Kathrin Kronast

In zehn Kapiteln zeigt Daniel Siemens eine „unpersönliche Persönlichkeit“, die ihre Gedanken- und Gefühlswelt verschlossen hielt. Er ist der erste, der die Lebenswege und Netzwerke „dieses ungewöhnlichen Journalisten und Publizisten“ nachzeichnet. Er zeigt die „Selbstinszenierung eines Mannes der zweiten Reihe, der die Katastrophen und Umbrüche seiner Zeit aus nächster Nähe erlebte, sie aber nur politisch und damit in gewisser Weise abstrakt zu behandeln wusste. Budzislawski war ein Mann zwischen allen Stühlen.“

Er trat als linker Sozialdemokrat auf und als Antifaschist, als westlicher Liberaler und als Kommunist – ohne dabei „im engeren Sinne opportunistisch zu sein“. Im Kleinen waren es wohl auch Geltungsdrang und Sendungsbewusstsein, die den 1,63 Meter großen Mann antrieben; nicht ungewöhnlich für einen Journalisten. Im Großen sei seine Geschichtes letztlich „eine Variante der allgemeinen Problemlage von politischer Macht und intellektueller Möglichkeit“, schreibt Siemens.

Doktorarbeit über „Verwertungslogik der menschlichen Arbeitskraft“

Geboren wurde Hermann Budzislawski 1901 in Berlin als Sohn eines aus dem polnischen Bydgoszcz stammenden Fleischermeisters und Kaufmanns, der eine koschere Fleischerei in der Zentralmarkthalle am Alexanderplatz führte. In der Schule rebellierte er gegen Krieg und Kaiser, galt aber auch als Streber. Er studierte Rechtswissenschaft, Staatswissenschaften und Nationalökonomie und wurde 1923 promoviert mit der Doktorarbeit „Eugenik. Ein Beitrag zur Ökonomie der menschlichen Erbanlagen“ über die Verwertungslogik der menschlichen Arbeitskraft.

Später habe er sich halbherzig von seiner rassenhygienischen Qualifikationsschrift distanziert, schreibt Siemens und hält als Grund für diese Zurückhaltung „intellektuelle Selbstgerechtigkeit“ für möglich. Gewaltig übertrieben habe Budzislawski hingegen bei der Einschätzung seiner frühen journalistischen Erfolge. Leitartikel, Analysen und andere Texte spielen im Buch kaum eine Rolle.

Hermann Budzislawski übernimmt die „Neue Weltbühne“

Dass er fließend Italienisch, Französisch und Englisch sprach, erleichterte es ihm, Kontakte zu Intellektuellen und antikolonialen Aktivisten auch im Ausland zu knüpfen. Zeitlebens war er bestens vernetzt, fand die Nähe zu prominenten Künstlern und einflussreichen Politikern. Parteipolitisch hat er sich jedoch nie abhängig gemacht.

Die Nationalsozialisten zwangen den Juden Budzislawski 1933 ins Exil: Schweiz, Prag, Paris. In Frankreich war er interniert, eine abenteuerliche Flucht führte die Familie über die Pyrenäen nach Spanien, wo sie sich als russische Flüchtende ausgaben, und von Lissabon nach New York. In Prag erschien seit April 1933 bis zu ihrem Verbot 1939 die „Neue Weltbühne“, zunächst unter der Leitung von Wilhelm S. Schlamm. Budzislawski bootete ihn aus, wurde mit kaufmännischem Geschick und moralischer Skrupellosigkeit Chefredakteur und Herausgeber. Er druckte Texte von Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger und Heinrich Mann. Hannah Arendt lehnt er ab.

Budzislawski imponiert und enttäuscht zugleich

Als er 1940 im US-amerikanischen Exil eintraf, blieb ihm Öffentlichkeit verwehrt, zirkulierten seine politischen Analysen unter der Hand. Doch „Starjournalistin“ Dorothy Thompson wurde auf ihn aufmerksam, und beide arbeiteten zusammen – allerdings unter Thompsons Namen. Erst 1945 fasste Budzislawski im Mediensystem der USA Fuß. Dennoch folgte er 1948, gewiss auch in neuer Hoffnung auf die „Weltbühne“, dem Ruf an die Leipziger Universität. Doch Leipzig ist nicht Berlin und die DDR kein Paradies bürgerlicher Intellektualität. „Fast war es wie eine neue Emigration aus dem gefährlich gewordenen Asylland“, zitiert Siemens aus einem Essay Budzislawskis.

Auf der einen Seite eine wertvollst eingerichtete Villa in der Lenaustraße 3 und gute Nebeneinkünfte durch Kommentare beim Mitteldeutschen Rundfunk und Arbeiten für die „Leipziger Volkszeitung“ – auf der anderen Ressentiments, Antisemitismus und stalinistische Kleingeister. Nicht nur das Funktionärsdeutsch war ihm zuwider. Der weltgewandte Budzislawski passte sich den neuen Zumutungen an, forderte Privilegien ein – und zog sich doch zurück. Seinen Kollegen und Studenten imponierte er und enttäuschte sie zugleich. Ab 1967 hat er sie dann tatsächlich noch einmal für viereinhalb Jahre geleitet: die 1946 wiedergegründete „Weltbühne“.

Auf seinen Tod im Jahr 1978 folgte ein Streit ums publizistische und materielle Erbe, in dem Alexander Schalck-Golodkowskis „Bereich Kommerzielle Koordinierung“, Gregor Gysi und eine zerstrittene Familie vorkommen. Heute befindet sich der Nachlass im Kulturbesitz der Bundesrepublik Deutschland. Die „Weltbühne“ wurde 1993 endgültig eingestellt.

Info: Daniel Siemens: Hinter der Weltbühne. Hermann Budzislawski und das 20. Jahrhundert. Aufbau Verlag; 413 Seiten, 28 Euro

Daniel Siemens: Hinter der "Weltbühne". Hermann Budzislawski und das 20. Jahrhundert. Aufbau Verlag; 413 Seite, 28 Euro Quelle: Aufbau Verlag

