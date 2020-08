Leipzig

Die in Leipzig lebende Schriftstellerin Daniela Krien erhält den mit 10 000 Euro dotierten Sächsischen Literaturpreis. Ihr Prosawerk zeichne sich „von Anfang an durch einen klaren, sinnlichen Ton aus, der seinem eigenen Rhythmus folgt“, heißt es in der Begründung der Jury. Krien debütierte 2011 mit dem Roman „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ und beeindruckte sofort mit erzählerischer Präzision.

Es klang wie das Werk einer erfahrenen Erzählerin. – und strahlt dabei die Frische und Kraft eines Debüts aus. Die Geschichte entfaltete ihren Zauber in der Verbindung von Liebesrausch und Veränderungen, die existenzielle Grenzen berühren.

Porträt der Beziehungs-Gesellschaft

Es folgte der Erzählungsband „Muldental“ mit Geschichten, in denen der Mauerfall den Anfang vom Ende markiert. Ein 30-Jähriger kehrt nach über 15 Jahren Knast an den Ort seiner Jugend, die jäh abbrach, zurück ... Eine Putzfrau findet Liebesbriefe und gerät in Versuchung ... Eine hochschwangere Frau wagt Ungeheuerliches ... „Freiheit“ ist diese Erzählung überschrieben. Das könnte über allem stehen.

Ihr zweiter Roman „Die Liebe im Ernstfall“ wurde ein Bestseller. Darin erzählt Daniela Krien von fünf Frauen, deren Leben mal lose, mal enger miteinander verbunden sind. Mit psychologischer Genauigkeit schreibt sie über soziale Umstände und emotionale Zustände. Unaufdringlich fügt sie die Charaktere zu einem Porträt der Beziehungs-Gesellschaft.

Der Blick der Autorin habe nicht Voyeuristisches, lobt die Jury, „ihre Anteilnahme nichts Verklärendes. Sie schreibt über starke Gefühle, ohne sentimental zu werden und genau deshalb sind ihre Geschichten – im besten Sinne – wahrhaftig.“

„Bedeutende sprachliche Kunstwerke“

Daniela Krien wurde 1975 in Neu-Kaliß in Sachsen-Anhalt geboren, wuchs in Jena und im Vogtland auf, studierte Kulturwissenschaften, Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Leipzig. Seit 1999 lebt sie hier und arbeitet seit 2010 als freiberufliche Schriftstellerin.

Da der Sächsische Literaturpreis seit 2012 gemeinsam vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus und dem Sächsischen Literaturrat e.V. vergeben wird, ist es an Kulturministerin Barbara Klepsch, die Ausgezeichnete zu würdigen: „Ihre Bücher sind bedeutende sprachliche Kunstwerke. Sie regen zum Nachdenken über die Gesellschaft, unsere Umgebung und nicht zuletzt über uns selbst an“, wird Klepsch in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert.

Ausgezeichnet werden Autorinnen und Autoren mit einem Bezug zu Sachsen für eine einzelne herausragende Veröffentlichung oder auch ihr bisheriges Schaffen.

