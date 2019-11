Daniil Trifonov brilliert mit Skrjabin, Beethoven, Borodin, Prokofjew – und Rachmaninow

Leipzig

Unterschiedlicher können die Lebenswege zweier Studienkollegen kaum verlaufen. Der eine, Sergej Rachmaninow, reüssierte am Moskauer Konservatorium als begnadeter Pianist, fand nach einem Fehlstart auch als Komponist in die Erfolgsspur, mit einer spätromantisch-ausladenden Klangsprache, die im russisch-orthodoxen Kirchgesang wurzelt und zeitlebens an ihrer kulturellen Herkunft festhielt. Die Oktoberrevolution trieb Rachmaninow ins Exil, er starb als Emigrant in den USA. Der andere, Alexander Skrjabin, befleißigte sich zunächst ebenfalls als Klaviervirtuose, wurde aber – ganz Kind seiner Zeit – von der Vision eines alle Künste vereinigenden Mysteriums gepackt, jedoch von einer Blutvergiftung hinweggerafft, ehe diese Wirklichkeit werden konnte. Da war die Oktoberrevolution noch gar nicht in Gang.

Für Daniil Trifonov, unter den gefragtesten Pianisten unserer Zeit und noch immer erst 28 Jahre jung, sind die beiden so gegensätzlichen Komponisten Repertoire-Fixsterne. Rachmaninow gilt deswegen seine aktuelle CD mit dessen erstem und drittem Klavierkonzert.

Das übliche Heimweh

An eine Einspielung von Werken Skrjabins hat sich Trifonov noch nicht herangetraut. Was verwundert, da ihn die Klavierwerke seines theosophisch veranlagten Landsmannes seit Karrierebeginn beschäftigten – während er zur Musik des tiefreligiösen Rachmaninows erst später Zugang fand, als er selbst in die USA emigrierte und vom für Russen nicht unüblichen Gefühl des Heimwehs übermannt wurde. https://www.youtube.com/watch?v=MnRgGY_Tz-M

Trifonov kehrt bei seinem Leipziger Rezital also gewissermaßen zu den eigenen Anfängen zurück, wenn er in der ersten Hälfte den kompositorischen Entwicklungsgang Skrjabins an exemplarischen Werken nachzeichnet. Er beginnt mit der cis-moll-Etüde opus 2/1, dem Werk eines 15-Jährigen, jeden Melodiebogen so wehmütig abphrasierend, als gelte es, Abschied zu nehmen von der Klangwelt Chopins, in der der junge Skrjabin noch aufgewachsen war. Da ist der Sprung zu den beiden Poèmes Opus 32 bereits riesig: harmonisch sublimiert das erste, von prometheischer Kraft das zweite.

Aphoristische Charakterstudien

Einen Meilenstein markieren darauf die rhythmisch vertrackten Etüden Opus 42, aphoristische Charakterstudien, die Trifonov in kristalliner Klarheit ausstellt. Nur in der fünften kommt kurzzeitig eine vulkanisch brodelnde Energie zum Vorschein, die sich in der weltstürzenden dis-moll-Etüde Opus 8/12, das Pendant zu Chopins Revolutionsetüde, vollends entladen darf.

Den Gegenentwurf einer nach innen gewandten mystischen Versenkung liefert die einsätzige neunte Sonate, vom Komponisten selbst als „Schwarze Messe“ bezeichnet. Satanisch-suggestiv ziehen sich die Trillerketten, ehe ein Zug der Teufelsmächte im gotteslästernden Missbrauch des Glockengeläuts gipfelt.

Zu jeder Farbnuance befähigt

Man merkt, wie sehr Trifonov, dessen Anschlagskultur ihn zu jeder erdenklichen Farbnuance befähigt, in dieser Klangsphäre seine pianistische Heimat hat. Mehr als in Beethovens vorletzter Sonate, die, nahtlos angeschlossen, als Gegengift den bösen Zauber der Schwarzen Messe verscheuchen soll. So recht überzeugen will der kantable Beginn aber nicht, den Trifonov ziemlich lieblos vorbeihuschen lässt, den Blick dabei verklärt nach oben gerichtet. Trotzdem gibt es auch Momente atmosphärischer Verdichtung, wie das Recitativo im Adagio, wo er mit sich nicht vom Fleck rührenden Tonwiederholungen mehr zu erzählen weiß als andere Pianisten mit der gesamten Sonate.

Eine Rarität ist Borodins „Petite Suite“. Hinter dem Titel verbergen sich keine harmlos-heiteren Divertimento-Nummern, sondern sieben spieltechnisch zwar nicht anspruchsvolle, aber in ihrem Ausdrucksgehalt sehr wohl ernstzunehmende Charakterstücke, von denen Trifonov eine sinnige Auswahl präsentiert. Das einleitende „Im Kloster: Andante religioso“ nimmt mit seinen Glockenklang-Imitationen bereits Debussys „Versunkene Kathedrale“ vorweg.

Erwartungsgemäß in die Vollen

In Prokofjews achter Sonate, entstanden im Zweiten Weltkrieg, geht es zum Abschluss erwartungsgemäß in die pianistischen Vollen. Selbst im dröhnenden Rauschzustand behält Trifonov eine bewundernswert kühle Klarheit in seinem Spiel, die er nach dem irreal schwebenden „Andante sognando“ selbst im mit stählerner Virtuosenpranke durchfegten Vivace beibehalten kann.

Fehlt nur noch der Komponist, der Trifonov wie derzeit kein anderer am Herzen liegt: Zwei betörend schöne Rachmaninow-Zugaben, die berühmte Vocalise und ein Trifonovs-Arrangement aus den Glocken. Der Rest ist Jubel.

Von Werner Kopfmüller