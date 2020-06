Leipzig

Der Patient ist fast zur Hälfte bandagiert. Vor vielen Jahren wurden auf dem „Italienischen Seehafen“ von Claude-Joseph Vernet (1714–1789) Sicherungspapiere angebracht, damit die Farbe nicht abfällt. Eine bizarr aussehende Verhüllung, hinter der unter anderem ein bildbestimmendes Segelschiff nahezu komplett verschwunden ist. Das 127 mal 197 Zentimeter große Meisterwerk aus der Maximilian Speck von Sternburg Stiftung war noch nie im Museum der bildenden Künste zu sehen, obwohl es sich dort seit 1945 befindet. Jetzt soll es endlich restauriert werden.

Der Ururenkel des Sammlers

„Das Bild gehört zu meinen Lieblingsbildern aus der Sammlung“, sagt Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg (85), Ururenkel Maximilians (1776–1856), des Leipziger Kaufmanns, Großgrund- und Brauereibesitzers, der auf seinen Reisen durch Europa die hochkarätige Kollektion mit Gemälden deutscher, niederländischer, italienischer, französischer und spanischer Meister zusammengetragen hatte.

Freut sich, dass das Bild aus der Sammlung seines Ururgroßvaters restauriert wird: Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg. Quelle: André Kempner

Bis 1945 befand sie sich auf Schloss Lützschena, dem Landsitz der Familie. „ Maximilian ist in der Welt rumgekommen, und ich dann auch.“ Vernets Hafenansicht stehe sinnbildlich dafür, sagt sein Ururenkel Wolf-Dietrich. Ihm und seiner Familie ist zu verdanken, dass das Konvolut zusammenblieb, 1996 in eine Stiftung überführt und per unkündbarem Leihvertrag mit der Stadt Leipzig für das Bildermuseum bewahrt wurde. Nach dem Ende der DDR war die Sammlung, die unter anderem aus mehr als 200 Gemälden und 126 Zeichnungen besteht, an die Alteigentümer zurückgegangen. Doch sie verzichteten. Eine generöse Geste im Sinne des Sammlers, ein Glücksfall für Leipzig, an den nicht oft genug erinnert werden kann.

Restaurierung wird mit knapp 20.000 Euro gefördert

Und ein Teil davon ist dieser großformatige Seehafen des französischen Landschaftsmalers. Dass er nun bald der Öffentlichkeit präsentiert werden kann, sei der schnellen und unkomplizierten Förderung der Ernst von Siemens Kunststiftung zu verdanken, sagt Jeannette Stoschek, kommissarische Direktorin des Museums der bildenden Künste. „Fantastisch“ findet sie das. Von der Stiftung kommen knapp 20.000 Euro.

In Zeiten der Corona-Pandemie unterstützt sie unter anderem Restaurierungen von kunsthistorisch relevanten Exponaten und dabei gerade Freiberufler, die von den wirtschaftlichen Folgen in besonderem Maße betroffen sind. Der freischaffende Restaurator Andreas Mieth, der schon an mehreren großen Restaurierungsprojekten im Museum gearbeitet hat, übernimmt den „Italienischen Seehafen“.

Zu viel Hitze abbekommen

Und das sei durchaus kein leichter Fall, sagt Chefrestaurator Rüdiger Beck. Das Bild habe vor langer Zeit zu viel Hitze abbekommen. „Außer im linken Viertel des Bildes ist die gesamte Farbschicht durch Runzeln und bläschenförmige Abhebungen vom Träger beschädigt.“ Die Malschicht sei „hohlliegend und droht abzufallen“, heißt es in der Krankenakte beziehungsweise dem Förderantrag. Zudem gebe es zahlreiche andersfarbige Retuschen, im Himmel auch großflächige Übermalungen.

Schon in einem Katalog von 1889 findet sich ein Hinweis auf einen Feuerschaden. Gut möglich ist, dass Maximilian das vermutlich um 1748 entstandene Werk, das laut Untertitel die „Straße nach Neapel mit Felsen von Terracina“ zeigt, bereits in diesem Zustand erworben hat.

Vermutlich Schaden aus früherer Restaurierung

Rüdiger Beck glaubt jedoch nicht, dass das Bild einmal einem Feuer ausgesetzt war. „Dann hätten wir Rußpartikel gefunden und die ganze Fläche wäre betroffen. Das ist aber nicht der Fall.“ Er vermutet einen Bearbeitungsschaden, zu dem es bei einer früheren Restaurierung gekommen ist, wahrscheinlich beim Doublieren: „Es wurde eine zweite Leinwand als Stütze an das Bild gebracht, dabei mit Kleister und Wachs gearbeitet. „Das geht nur mit Wärme.“ Und hier ist es offenbar zu viel gewesen. „Wenn Ölfarbe heiß wird, wirft sie Bläschen.“

„Das wird Narben zurücklassen.“

Nun, so Beck, müsse es darum gehen, die Substanz zu retten und die Oberfläche wieder glatt zu bekommen. Wenn es notwendig ist, werde man die Doublierung abnehmen und dabei vorsichtig mit Wärme arbeiten müssen. Kein leichtes Unterfangen. Außerdem würden der Firnis, alle Retuschen und Übermalungen entfernt und nach heutigen Ansprüchen neu gemacht. Beck ist sich sicher: „Das wird Narben zurücklassen.“

Dafür wird das Bild gerettet und das Schiff wieder einlaufen – in diesen „Italienischen Seehafen“.

Info: Die Maximilian Speck von Sternburg Stiftung wurde 1996 in Leipzig gegründet. Sie umfasst 202 Gemälde, 126 Zeichnungen, mehr als 500 druckgrafische Blätter sowie illustrierte Bücher und Kunstliteratur. Die Werke entstanden über eine Zeitspanne vom 14. bis in das 19. Jahrhundert, vertreten sind Künstler wie Lucas Cranach d.Ä., Pieter de Hooch, Peter Paul Rubens und Caspar David Friedrich.

Von Jürgen Kleindienst