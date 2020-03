„Das Atelier“: In Uwe Tellkamps neuem Buch ist Neo Rauch einer der Hauptakteure

Dresden

Welche Textsorte das Büchlein Uwe Tellkamps, „Das Atelier“ mit reichlich hundert Seiten sein soll, steht nicht dabei. Erst im Klappentext ist von einem Essay die Rede. Das Thema hingegen ist klar. Es geht um Kunst, heutige und vergangene.

Die Gärtnerin und der Getriebene

Auch wenn die ersten beiden Protagonisten im Reportagestil als Nina Schmücke und Martin Rahe vorgestellt werden, erkennt man darin schnell Rosa Loy und Neo Rauch. Nina ist die ruhige Gärtnerin, Rahe der „Getriebene“, der dennoch bodenständig bleibt. Er fährt mit dem Rad von Markkleeberg in die Spinnerei, möchte keine Assistenten, isst Nudeln zu Mittag.

Schwieriger wird es, andere Personen eindeutig zuzuordnen. So den Maler Vogelstrom, ein wortgewaltiger und unheimlich belesener Dresdener, den der Erzähler aus der Studienzeit in Leipzig kennt, eine Melange aus mehreren realen Vorbildern. Der Erzähler selbst nennt sich Fabian. Dass auch er Künstler ist, vor allem Bildhauer, erfährt man aber erst zum Ende des Buches. Und dann gibt es noch einen Carl Bunke, Galerist Rahes mit maßgeschneiderten Dreireihern als Markenzeichen, den man aber auch nicht eins zu eins mit Judy Lybke in Deckung bringen kann. Andere Künstler, Galeristen, Autoren hingegen werden beim richtigen Namen genannt.

Kein Essay

„Unterhaltung über Politisches, in dem er [ Rahe] gut bewandert ist, kennt sowohl die trevische als auch die Leipziger Politik.“ Trevisch? Ja, die Hauptstadt des Landes heißt Treva und hat den geografischen Angaben nach mehr mit Hamburg als Berlin zu tun. Spätestens dann merkt man, dass trotz etlicher Realitätsbezüge der Text kein Essay ist, sondern ein Auszug aus oder eine Ergänzung zu Tellkamps neuem Roman, dessen Erscheinen Suhrkamp um etliche Monate verschoben hat.

Dass dieser Roman so heiß erwartet wird, liegt nur zweitrangig an der Frage, ob er an den Erfolg von „Der Turm“ (2008) anknüpfen kann. Vielmehr geht es darum, wie politisch er sein wird. Uwe Tellkamp hat seine Nähe zu Pegida und AfD deutlich gemacht, woraufhin ihn Rauch als „Wiedergänger Stauffenbergs“ bezeichnete. Das hat er später zurückgenommen, aber nicht wegen nachlassender Wertschätzung des Autors. Der Vergleich der Bundesrepublik mit dem Hitlerregime war allzu dick aufgetragen.

Namedropping ohne Tiefgang

Über Kunst erfährt man wenig in dem Buch, es ist ein Namedropping ohne Tiefgang. Sogar das Detail, dass Rauch in der Mittagspause mit einer Luftpistole auf Porträts seiner „Lieblingsfeinde“ schießt, ist nicht neu. Wenn „Vogelstrom“ einen ausufernden Pasquill auf Kunstmarkt und Kunstmessen als „mahlstrom-wahnsinnige Veranstaltungen“ ablässt, mag das berechtigt sein. Doch das haben Markus Metz und Georg Seeßlen mit „Geld frisst Kunst – Kunst frisst Geld“ viel kenntnisreicher dargestellt. Und auch das Gejammer über die Versorgungsmentalität mancher Kunstprofessoren ist nicht originell.

Der Dresdner Vulkan

Das Buch ist in der Edition Buchhaus Loschwitz erschienen, dem Kleinverlag der Buchhändlerin Susanne Dagen in Dresden, die enge Kontakte nicht nur zu Pegida sondern auch den Neuen Rechten um Götz Kubitschek und Ellen Kositza pflegt. Im Klappentext heißt es, Tellkamp führe „auch die Bedrohung der Kunst vor Augen, wenn sie und der Künstler in die Mühlen der Politik und Ideologien geraten.“ In dem für viele rechte Autoren typischen Geraune wird mal am Rande – im Kontext der Dresdener Romantik – erwähnt, dass im Jahre 15 in Dresden ein Vulkan ausgebrochen sei „mit Folgen für die ganze Republik“.

Bezüge zu Ernst Jünger

Aufschlussreicher ist eine andere Nebenbemerkung: Auf dem Bücherbord in Rahes Atelier gebe es „viel Ernst Jünger“. Mit dem Titel seiner gemalten Karikatur „Der Anbräuner“ hat sich Rauch im Vorjahr im Schlagabtausch mit dem Leipziger Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich direkt auf Jünger bezogen. Dieser hatte 1982 bei der Verleihung des Goethe-Preises der der Stadt Frankfurt am Main seine Kritiker als „Anbräuner“ bezeichnet. Der Schriftsteller hatte sich trotz seiner antidemokratischen, antiliberalen und nationalistischen Einstellung vom NS-Regime distanziert, aber fortan die Haltung des „Anarchen“ eingenommen, der von der Seite beobachtet. Das passt sowohl zu Tellkamp als auch zu Rauch.

„Das Klischee von der Kunst und das von den Künstlern, die etwas zu rasch und zu fraglos für gute Menschen gehalten werden. Was aber, wenn sie böser sind, als ihr glaubt?“, fragt Rahe im Buch.

Uwe Tellkamp: Das Atelier. Edition Buchhaus Loschwitz; 112 Seiten, 17 Euro

Von Jens Kassner