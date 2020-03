Das Banale ist echte Arbeit: Neue Platte von Babykopfjunge

Leipzig

Der Text des ersten Liedes auf dem Babykopfjunge-Debüt-Album wirkt beinahe unheimlich aktuell: Der Ich-Erzähler macht sich auf die Reise, fährt die Tour de France durch die Städte der Bretagne – allerdings Corona-Krisen-konform auf dem Ergometer. Bald biegt der Song ab zum großen Wagen, zu wandernden Photonen, ins gelobte Land, zu einem ausufernden Instrumentalstück. Schließlich kehrt die Fünf-Minuten-Nummer zurück zum Irdischen: „Manchmal ist mein Konto leer/ dann fällt mir das Kaufen schwer/ ach, wenn doch alles leichter wär’“.

Derartige Kapriolen finden sich oft in Babykopfjunge-Songs. Julian Walther (Gesang/Keyboard) und Johannes Moldrickx (Gesang/Gitarre) erarbeiten die komplexen Texte als eine Art Autorenduo. Der DLL-geschulte Lyriker Walther bringt Abstraktes zu Papier und Moldrickx erdet ihn mit der Frage: „Wie meinst du das?“ Stetes Feilen an den Versen macht diese feiner und präziser.

Gefälliger Gitarrenpop

Oft sind die Protagonisten in den Songs unterwegs, in entfernte Galaxien, an den Gardasee, nach Köln-Deutz, im Clara-Zetkin-Park. Die Ortsbezeichnungen sorgen für den authentischen Anschein und mit ihrem Klang nach weiter Welt oder tiefster Provinz für witzige Kontraste im Textfluss. Der führt gelegentlich ins schlichte Wohlgefallen: „Ich sitz’ am Beckenrand/ und zähl die Haare auf meinem Bauch/ ich hab’ nen Sonnenbrand/ und gute Laune hab ich auch“ (Haloperidol). Das Banale ist für Lyriker Walther echte Arbeit, denn: „Da kann man sich nicht hinter Formulierungen verstecken, die Interpretationen zulassen.“

Refrains im klassischen Sinn erlauben die narrativen Texte nur gelegentlich. Dafür bleibt viel Platz für die Instrumente im gefälligen Gitarrenpop. Für ihre Band haben sich Julian Walther und Johannes Moldrickx mit Philipp Korn (Bass) und Knut Freitag (Schlagzeug) eine präzise Rhythmusgruppe ins Boot geholt. Disko, Funk, Wave, Yachtpop – die Songs gehen nach vorn. Den Vergleich mit der Hamburger Band Die Sterne haben die Jungs schon mal gehört, passender finden sie aber die Sicht von Joe Haege. In dessen Studio hat die Band die meisten Spuren aufgenommen, und für Haege klingt Babykopfjunge wie Dance Music aus dem vorelektronischen Zeitalter.

Release-Party wegen Corona abgesagt

Für die endgültige Produktion haben die Musiker noch im Proberaumstudio getüftelt und mehrfach den Release-Termin verschoben. Nun aber ist das Album fertig und erscheint digital und auf Vinyl. Die geplante Releaseparty wurde Corona-bedingt abgesagt – vielleicht gehen die digitalen Aufnahmen ja viral, die komplexen Songs dürften sich auf der heimischen HiFi-Anlage auch gut erschließen.

„Anthropozän“ von Babykopfjunge, VÖ 20.März. Links zu allen digitalen Plattformen auf: babykopfjunge.de

Von Uwe Schimunek