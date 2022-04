Leipzig

„Das Ding aus einer anderen Welt“ ist ein Sci-Fi-Filmklassiker von 1951, geboren aus der Paranoia des Kalten Krieges. Von der ist im Remake von 1982 nicht mehr viel zu spüren, kaprizierte sich Regisseur John Carpenter doch lieber auf die saftigen Effekte, die es so mit sich bringt, wenn menschliche Wirtskörper von dem titelgebenden „Ding“ erst parasitär okkupiert, dann deformiert, schließlich vernichtet werden.

Das Setting der Geschichte, eine arktische Forschungsstation, bot da allerhand Steilvorlagen für dampfendes Blut auf eisigem Schneeweiß. Soll heißen: Die Form okkupierte hier recht erfolgreich etwaigen Inhalt. Die Theaterproduktion „Das Ding in uns“ versucht den entgegengesetzten Weg. Am Wochenende war die Inszenierung des Leipziger Nain-Theater-Kollektivs in der Schaubühne Lindenfels zu sehen.

Eisberglandschaft vor Flammenprojektionen

Dort verwandelte sich der Ballsaal ziemlich effektvoll in eine Eisberglandschaft vor Flammenprojektionen. Ein Elemente-Dualismus, der zwar eine gewisse Neigung zu simpler Metaphorik ahnen lässt – andererseits aber einfach toll aussieht. Gilt auch für jene Momente, in denen sich später der Raum in einem hypnotischen Sternengleißen geradezu auflöst (Bühne: Lise Kruse; Video: Judith Meister).

Aber natürlich geht es in „Das Ding in uns“ um mehr. Um Inhalt, Substanz, Sinn. Und darum, wie all das nicht nur der Kunst, sondern der Gesellschaft abhandenkommt. Weil sich da dieses böse Ding eingenistet hat. Der Kapitalismus nämlich. Oder konkreter: der Neoliberalismus, der uns okkupiert, deformiert. Vernichtet gar. Der seinen ganz eigenen Kalten Krieg führt gegen all das, was man gemeinhin humanistisch nennt.

Von der Seele geschrieben

„Das Ding in uns“ ist ein Monolog, den sich Soheil Boroumand nicht nur auf den Leib, sondern offenbar auch von der Seele geschrieben hat. Und den er mit beeindruckender Emphase darzubieten versteht. Dass sich die filmischen Bezugspunkte schnell als bloß metaphorische Polkappen entpuppen, die in ihrer intellektuellen Substanz auch deshalb schnell dahinschmelzen, weil der Text insgesamt weniger kühl analytisch als vielmehr emotional aufgeheizt daherkommt, ist im Grunde nebensächlich. Denn worum es geht, ist nicht Analyse, sondern Empörung. Um die Verzweiflung, die auch eine des Selbstzweifels ist in Anbetracht der gesellschaftlichen Wirkungslosigkeit von Kunst (Theater), die sich, so die Lesart des Stückes, der parasitären Substanzaushöhlung durch den Neoliberalismus verdankt.

Von der Seele geschrieben: Soheil Boroumand in „Das Ding in uns“. Quelle: Schaubühne Lindenfels

„Das Ding in uns“ gewinnt seine Wirkkraft aus der Sehnsucht nach der gesellschaftsverändernden Kraft der Kunst. Dass diese Sehnsucht einem Irrtum der Aufklärung entspringt, spricht nicht gegen sie. Um mal wieder Thomas Brasch zu zitieren: „Kunst war noch nie ein Mittel, die Welt zu verändern, aber immer ein Versuch, sie zu überleben.“ Was dann wiederum auch „Das Ding in uns“ gut zeigt.

Von Steffen Georgi