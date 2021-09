Leipzig

Es ist mehr als nur ein Bühnenbild. Die Säle des Theaters der Jungen Welt haben sich verwandelt, leuchten im zauberhaften Grün einer Waldlichtung oder wirken entrückt wie ein Stück Weltall. Okarina Peter und Timo Dentler, die sonst an großen Opernhäusern Bühnen und Kostüme entwerfen, setzen den räumlichen Rahmen für den Saison-Auftakt am Leipziger Kinder- und Jugendtheater, das nicht nur äußerlich Ungewohntes wagt. Überspitzt könnte man sagen: Regie und Dramaturgie haben noch Pause. Das Ensemble – zwölf Schauspieler, Puppenspieler, Tänzer – nimmt fast alles selbst in die Hand und bringt zwischen 17. September und 3. Oktober acht Premieren auf die Bühne.

„Das TDJW-Ensemble ist eine enorme Triebkraft dieses Theaters mit einem hohen kreativen Eigenpotenzial“, sagt Intendantin Winnie Karnofka. Und diese Potenzial erhält jetzt neue Freiräume. Karnofka, seit der vergangenen Spielzeit Leiterin des Theaters, kennt als Chefin nur Ausnahmesituation. Corona hat alle Theaterroutinen über Bord geworfen. Das mag ihren Weg, Theater mit weniger Hierarchien und in neuen Produktionsabläufen zu denken, beschleunigt haben.

Probenpause. Sofiia Stasiv und Denis Cvetkovic, die Tanzabteilung am Haus, gerade aus der Sommerpause aus Russland beziehungsweise der Schweiz zurück, sitzen auf dem Boden der Probenbühne auf dem Spinnereigelände und erinnern sich an den Januar. Zu Jahresbeginn hatte Karnofka dem Team ihre Idee des Saisonstarts präsentiert. Für die beiden Tänzer die pure Inspiration. „Sofort ging das Brainstorming los“, sagt Stasiv.

Beim „Langzeithappening“ kann jeder mitmachen

An eine Dauer-Performance dachten sie zunächst, zwölf Stunden Bühne, den Standard-Rahmen sprengen. Tatsächlich entsteht nun ab 2. Oktober ein „Langzeithappening“, wie es im Spielplan heißt, aber interaktiv. In ihrem „B All Room“ sind Menschen ab 12 Jahren eingeladen, eigene Ideen einzubringen. Die Tänzer reagieren darauf, sie „spiegeln“, was sie sehen und empfinden, sagt Stasiv. Cvetkovic nennnt es „Echo“. Das Ergebnis wird teils spontan ausfallen, teils eingebettet in grob konzipierte Elemente. Kostüme im Hintergrund der Probenbühne geben schon einen Hinweis.

Zur Zeit stellen die Tänzer das Projekt an Schulen vor und werben um Interessenten. Mitmachen kann prinzipiell jeder, Anmeldungen sind bis vier Tage vor dem jeweiligen Termin möglich. Und: Die Teilnehmer sind in ihren Gestaltungsmöglichkeiten so frei, wie die Ensemble-Mitglieder selbst. „Es wird keine Talent-Show“, stellt Cvetkovic klar. „Es geht darum, etwas zu teilen.“ Gern geleitet vom Großthema „Identität“, das sich als Leitfaden durch die acht Produktionen zieht.

Den Auftakt machen am Freitag der Kurzfilm „Kintsugi“ von Julia Sontag über Objekte und ihre Geschichten und die anschließende Performance „An der Ferse kitzelt es“. Frei nach Kafka und Bear Grylls erzählen Alida Bohnen und Benjamin Vinnen darin Kafkas „Bericht für eine Akademie“ weiter. Der Menschen-imitierende Affe Rotpeter folgt der modernen Gesellschaft in den Dschungel der Selbstoptimierung. Am Samstag folgt „All you can be in 45 minutes“, angekündigt als „Identitätskaleidoskop“ auf der Basis von Virginia Woolfs „Orlando“.

Arbeiten ohne Vorgaben? „Für uns eine tolle Chance!“

An drei Wochenenden entstehen Angebote für alle Altersklassen. Julia Hagen, Koordinatorin der Ensembleprojekte, skizziert eine beachtliche Bandbreite. Zu klassischen Theaterproduktionen gesellt sich etwa das interaktive Maltheater „Alt mal kurz“ über Zoom (Premiere: 18. September). „Bääätsch – Zunge raus“ beschäftigt sich zwischen Schauspiel und Objekttheater für Kinder ab 4 Jahren mit der Zunge (Premiere: 24. September). Musikalisch und mit Witz entführen die „Space Doctors“ (Premiere: 25. September) in eine fiktive Klinik der Zukunft. Der mythisch-interaktive Audiowalk „War ich hier schon mal?“ (Premiere: 26. September) schlängelt sich durch geheim-entlegene Winkel des Theaterhauses.

Stasiv und Cvetcovic kehren zurück zur Probe. Für ihr „B All Room“ bleibt noch etwas Zeit, sie steuern am 2. Oktober die letzte der acht Premieren bei, begleitet von einer Soundinstallation von Cornelia-Friederike Müller. Insgesamt wagt das Theater ein großes Experiment. Cvetcovic allerdings nennt es anders: „Für uns ist es eine tolle Chance.“

Alle Infos und Termine unter www.tdjw.de

Von Dimo Rieß