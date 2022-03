Leipzig

Wenn er sich Cirque Nouveau nennt oder Nouveau Cirque beziehungsweise Neuer, auch Zeitgenössischer Zirkus – dann ist es eher eine Kunst- als eine Unterhaltungsform. Dann ist dieser Zirkus weniger für die Manege als für die Theaterbühne gedacht. Was nun ein kleines, schlicht „Zirkus trifft Tanz“ überschriebenes „Festival für zeitgenössischen Zirkus“ beweist. Von morgen bis Sonntag ist es im Leipziger Lofft zu erleben.

Anne-Cathrin Lessel, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des Lofft: „Mit der Bezeichnung Zeitgenössischer Zirkus will eine neue Generation von Künstlerinnen und Künstlern auf einen Wandel hinweisen. Es geht uns hier im Lofft ja immer auch darum, Erwartungshaltungen und Wahrnehmungsgewohnheiten aufzubrechen, inhaltlich und formal den Fokus zu erweitern. Zeitgenössischer Zirkus bietet dafür großartige Möglichkeiten. Gerade in der Kombination mit zeitgenössischem Tanz.“

Auf der Suche nach einer weiter gefassten Tanz-Ästhetik

Eine Kunstform, auf die das Lofft ja traditionell ausgerichtet ist. Und es interpretiert nicht zu viel, wer dieses Festival auch als eines der künstlerischen Selbstbefragung des Lofft sieht. Denn an den drei Festivaltagen geht es auch um die Suche nach einer weiter gefassten Tanz-Ästhetik, um die Ausweitung des Ausdrucksvokabulars, die Einbeziehung anderer Körper-Sprachen.

Anne-Cathrin Lessel Quelle: tom dachs

Dafür sind die Inszenierungen des Eröffnungsabends exemplarisch: In der niederländischen Produktion „Engel“ trifft die Zirkuskünstlerin Marta Alstadsaeter auf den Tänzer Kim-Jomi Fischer. Für einen Dialog, „so sensitiv wie virtuos“ (Lessel), der mit „Gap of 42“ allein schon durch die visuellen Voraussetzungen eine humoristische Fortsetzung findet. Das Tübinger Duo Chris & Iris trennen 42 Zentimeter Körpergröße und 42 Kilo Gewicht – und die entscheidende Frage ist auch hier: Geht das wirklich zusammen? Und wenn ja: Wie?

Emanzipiert, intensiv und mit garstigem Witz

Diese Frage stellt sich auch in „Raven“ (Samstag), wenn die drei Performerinnen der Berliner Gruppe Still Hungry sich als „Rabenmütter“ outen und für 90 Minuten jene Alltagsartistik, die ein zeitgleiches Dasein als Künstlerin und Mutter mit sich bringt, in Artistik überführen. Emanzipiert, intensiv, unmittelbar und mit garstigem Witz.

Etwas elegischer verspricht „Vanishing Point“ (Sonntag) zu werden. Die Choreografin Pia Meuthen inszeniert ihre Tänzer und Akrobaten (der Älteste ist 60) kletternd, hängend, balancierend, tanzend, strauchelnd. Und erzählt darin vom Lauf der Zeit, dem der Körper nicht entkommt. Von den Begrenzungen, die ihm das Altern auferlegt. Und vom Anbranden, Anrennen, Antanzen des Körpers gegen diese Begrenzungen.

Kulturpolitische Anerkennung

Zeitgenössischer Zirkus und Tanz. Wie geht das zusammen? Wie sieht das aus? Und wo führt das hin? Die Antworten darauf wird dieses kleine Festival (auch mit begleitenden Diskussionsformaten) nur anreißen können. Aber, so Lessel, „bis vor einigen Jahren war diese Kunstform in Deutschland noch recht unbekannt und hatte mit Stereotypen zu kämpfen. In jüngerer Zeit hat sich da einiges geändert. Auch in Bezug auf die kulturpolitische Anerkennung. Wir im Lofft würden diese Entwicklung insgesamt gern beschleunigen, so wie wir das Festival gern fortsetzen würden. Was allerdings eine Frage der Ko-Finanzierung ist.“

Festival „Zirkus trifft Tanz“: 11. bis 13. März, Lofft; Spinnereistraße 7/Halle 7 in Leipzig; Informationen zum Programm und Karten gibt es auf www.lofft.de

Von Steffen Georgi