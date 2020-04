Das „Gehende Mädchen“ ist gegangen: Liebermann-Werk nicht mehr im Bildermuseum

Leipzig

Ein Bauernmädchen in Holzpantinen, impressionistisch anmutende Farbakzente, unverstellte Natürlichkeit. Die 51 mal 35 Zentimeter große Ölskizze „Gehendes Mädchen“ von Max Liebermann (1847–1935) aus dem Jahr 1897 war eines der schönsten Geschenke zum zehnten Geburtstag des Leipziger Museums-Neubaus im Dezember 2014 – glaubte man damals zumindest. „ Schenkung Dr. Hans-Peter Bühler und Marion Bühler-Brockhaus“ hieß es neben dem Werk, das seither für ein paar Jahre die Dauerausstellung bereicherte. Das Bild ist nicht mehr da – und zwar schon eine ganze Weile, wie die LVZ jetzt erfuhr. Die „ Schenkung“, die damals öffentlich gefeiert wurde, war gar keine. Das „Gehende Mädchen“ ist gegangen.

Der Verlust ist Teil einer recht komplizierten Geschichte, die ein Schlaglicht auf das Verhältnis zwischen Sammlern und Museen wirft, in der Befindlichkeiten auf der einen und eine gewisse Ignoranz auf der anderen Seite eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen scheinen. Sie spielte sich weitgehend im Hintergrund ab.

„Von einer Schenkung kann gar keine Rede sein“

Dass mit der Angelegenheit etwas nicht in Ordnung war, gelangte nur einmal in die Öffentlichkeit: „Von einer Schenkung kann gar keine Rede sein. Meine Mandantschaft hat das Bild nicht verschenkt. Das Bild gehört nach wie vor ihnen“, sagte der Leipziger Rechtsanwalt Rainer Hellmuth, der das Ehepaar Hans-Peter Bühler und Marion Bühler-Brockhaus vertritt, in einem MDR-Radiobeitrag im Mai 2016.

Irgendetwas musste in der Zwischenzeit passiert sein. Die im portugiesischen Setúbal bei Lissabon lebenden Hans-Peter Bühler und Marion Bühler-Brockhaus, die der Leipziger Verlegerfamilie entstammt, sind dem Museum seit vielen Jahren eng verbunden. 2004 hatte das Sammlerpaar zur Eröffnung des Neubaus dem Haus 41 Werke französischer Kunst des 19. Jahrhunderts vermacht, weitere hochkarätige Schenkungen folgten. Beim „Gehenden Mädchen“, dessen Wert auf ungefähr 200.000 Euro geschätzt werden kann, lagen die Dinge offenbar anders.

Sammler fühlten sich überrumpelt

Das Paar habe das Bild lediglich ins Depot geliefert, um es dort einzulagern, sagte Hellmuth dem MDR. Bei einer Veranstaltung zum Zehnten des Neubaus sei es plötzlich auf eine Staffelei gestellt worden. „Da waren die Bühlers ziemlich überrascht davon, warum das jetzt geschieht“, so der Anwalt.

Widerspruch legten sie damals jedoch zunächst nicht ein. Auch nicht gegen die Kennzeichnung ihres Bildes im Museum als „ Schenkung“ oder dagegen, dass das Bild im Museumsjahrbuch 14/15 als „Neuerwerbung“ ausführlich vorgestellt wurde.

Hans-Werner Schmidt, bis 2017 Direktor des Museums der bildenden Künste, reagierte gegenüber der LVZ damals überrascht auf den MDR-Bericht. Noch im Oktober 2015, sagte er, habe der Verein der Förderer des Museums das Paar in Setúbal besucht. Von irgendwelchen Problemen mit dem Liebermann-Bild sei da keine Rede gewesen.

Katalogtext Auslöser für Stimmungsumschwung

Was daran gelegen haben könnte, dass das Sammlerpaar zu dem Zeitpunkt noch keinen genaueren Blick in den Katalog zur Ausstellung „ Eugène Delacroix & Paul Delaroche. Geschichte als Sensation“ geworfen hatte. Die Schau wurde am 10. Oktober 2015 eröffnet. Ein Text in dem Katalog ist offenbar der Auslöser für den Stimmungsumschwung bei den Sammlern; es geht darin um eine Federzeichnung von Delacroix, die das Paar bereits früher dem Museum vermacht hatte, und hier nicht gerade gut wegkommt. Bekrittelt werden etwa „anatomische Fehler“ und „ein gewisser Mangel an der Expressivität der Linienführung“. Die Kritik an der künstlerischen Qualität gipfelt in der Frage: „Kann die Autorschaft Delacroix’ als gesichert gelten?“, was am Ende des Textes allerdings bejaht wird.

Aus der angeblichen Schenkung wurde ein Rechtsstreit

Diese Beurteilung der geschenkten Zeichnung hat bei Hans-Peter Bühler offenbar ein Fass zum Überlaufen gebracht, wie aus einem der LVZ vorliegenden Brief Bühlers hervorgeht; da war aus der „ Schenkung“ längst ein Rechtsstreit geworden. Das Schreiben, im Mai 2017 verfasst „mit der Bitte um Weiterleitung an das Gericht und weitere Interessierte“, ist das Dokument einer Enttäuschung, die weit zurückgeht: „Nicht einmal einen Blumenstrauß“ habe seine Frau bekommen, „als die große Schenkung im Wert von neun Millionen Euro 2004 realisiert wurde“. Seine Großzügigkeit und sein Einsatz für das Museum seien schlecht belohnt worden. Dass er nun auch das „Gehende Mädchen“ geschenkt habe, sei eine „infame Behauptung“. Es gebe keinen Beleg dafür – was wohl den Tatsachen entspricht. Zwar habe er das Bild im September 2014 „erst einmal ins Museum gebracht (...) wie schon andere Bilder zu früherem Zeitpunkt. Eine Absicht zu eventueller Schenkung hegte ich für den Anlass meines 75. Geburtstags 2017“.

Ein Bild geht, ein anderes kommt

Doch daraus wurde nichts, stattdessen endete der Rechtsstreit im Herbst 2017 am Landgericht Leipzig mit einem Vergleich, wie Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) auf Anfrage erläutert. Die Stadt, so Jennicke weiter, habe sich darin verpflichtet, das Gemälde an den Kläger, Hans-Peter Bühler, zurückzugeben. Im Gegenzug habe das Museum dafür das Gemälde „Straße in Scheveningen“ von Max Liebermann als Schenkung erhalten.

Neu im Museum der bildenden Künste: Das Bild „Straße in Scheveningen“ (1891) von Max Liebermann. Quelle: André Kempner

Jennicke will sich zu den weiteren Hintergründen des Rechtsstreits nicht äußern. Sie hält das Ergebnis für „akzeptabel, da es sich aus Sicht der Experten des MdbK bei dem Gemälde ,Straße in Scheveningen’ um ein mindestens ebenso wertvolles wie auch dem Sammlungsschwerpunkt des MdbK adäquates Gemälde handelt“. Alfred Weidinger, von August 2017 bis vor wenigen Tagen Museumsdirektor, hält den Vorgang, mit dem er nur indirekt zu tun hatte, für „relativ normales Museumsgeschäft“. Derlei komme schon mal vor.

So ist alles irgendwie wieder gut. Und irgendwie auch nicht.

