Das „Handbuch für Zeitreisende“ zeigt: Für NRW gibt es mehr Reisewarnungen als für die Vergangenheit

In Tagen der Reisewarnungen für NRW und „Beherbergungsverbote“ auf Usedom sind Zeitreisen eine Empfehlung und kommt ein „ Handbuch für Zeitreisende“ gerade recht. „Von den Dinosauriern bis zum Fall der Mauer“ führen Kathrin Passig und Aleks Scholz.

Kriege zum Beispiel sind noch immer „erstaunlich beliebt“ – trotz vieler guter Gründe, „sich nicht dort aufzuhalten, wo in der Vergangenheit gerade Krieg geführt wird“. Zum einen ist die Lage keineswegs so übersichtlich, wie Schlachtengemälde glauben machen. Zum anderen gedeihen Infektionskrankheiten gut. Auch kann es Ärger mit Wölfen geben. Zeitreisende spüren schnell: Die Vergangenheit ist nicht frei von Problemen der Gegenwart.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten für Frauen

Was immer hilft, ist gute Vorbereitung. Und genau dabei helfen die Autoren. Sie raten, sich ausreichend zu informieren über medizinische Versorgung oder die Strafgesetzgebung. Frauen sollten das antike Griechenland meiden, Nordeuropa ist vor allem vor der Einführung des Christentums eine Option. „Es sieht so aus, als gehe es mit den Möglichkeiten für Frauen bergab, je mehr sich Gesellschaften auf Ackerbau, Viehzucht und das Leben in Städten verlegen.“

Kurz wird erklärt, wie man mit Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie bequem ins Vorher rutscht. Es hat mit, na klar, den vier Dimensionen im Raum-Zeit-Kontinuum zu tun. Einfach in die gekrümmte Raumzeit setzen.

Vergangenheit ist nicht kurios

Hilfreich ist der Hinweis, nicht „weiter als dreihundert Millionen Jahre“ zurückzureisen. Weil es vorher nicht genug Sauerstoff gibt. Ja: gibt – nicht: gab. Passig und Scholz formulieren im Präsens, denn zwar liegen die Reiseziele in der Vergangenheit, beim Aufenthalt dort handelt es sich für Zeitreisende aber um die Gegenwart.

Um es gleich zu sagen: Die Vergangenheit „ist kein Entwicklungsland und nicht nur eine etwas dümmere Version der Gegenwart. Sie ist auch kein Zoo, kein Kuriositätenkabinett, kein exotisches Land, sondern eine eigene Welt, so wie unsere. Genauer gesagt ist sie unsere Welt.“

Als Galileo Galilei noch nicht langweilig war

„Vielleicht handelt es sich beim Lob der Vergangenheit eher um eine Art soziales Ritual als um eine echte Überzeugung“, schreiben die Autoren, und ganz sicher liegt der Reiz dieser Exkurse über Exkursionen im Hinterfragen des eigenen Interesses an Gesellschaften, Gegenden, den Bewohnern.

Im Katalog finden sich: Weltausstellungen in Paris oder Chicago, Island im Mittelalter (ohne Mittelaltermarkt), Stonehenge (ohne Touristen), das Pleistozän (Outdoor-Aktivitäten), die Thomaskirche zu Pfingsten 1539 (Luther-Predigt) oder Galileo Galilei, bevor er „berühmt und langweilig“ wird. Wer mag, kann ein langes Wochenende in Granada verbringen, empfohlene Reisezeit: zwischen 1350 bis 1450. Mit Distanz zu den Pestjahren also.

Kleine Reparaturen

Wer unbedingt die DDR aufsuchen möchte, darf sich „Sehenswürdigkeiten“ wie SERO-Sammlungen nicht entgehen lassen und kann versuchen, einem gescheiterten Fluchtversuch zum Erfolg zu verhelfen. Wie so ein Eingreifen in Geschichte funktioniert, erklären die Autoren natürlich auch. Zeitreisende sind nicht verpflichtet, die Welt zu retten, was allerdings kleinere Reparaturen nicht ausschließt, um Irrwege abzukürzen.

Kathrin Passig hat sich als Vordenkerin des digitalen Zeitalters einen Namen gemacht, als Mitbegründerin der Zentralen Intelligenz Agentur und Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2006 mit dem Text „Sie befinden sich hier“. Dort, in Klagenfurt, holte der Astronom Aleks Scholz 2010 mit seinem Text „ Google Earth“ den Ernst-Willner-Preis. Und beide zusammen haben sich bereits das „Lexikon des Unwissens“ ausgedacht und „Verirren. Eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene“.

Nichts liegenlassen!

Mit Bildung und Witz im Rücken wandern die Autoren auf Metaebenen durch Parallelwelten, räumen Mythen aus dem Weg und empfehlen, nicht überall Gegenstände aus der Zukunft herumliegen zu lassen, weil das künftige Archäologen verwirren kann.

Praktische Tipps gelten Geld, Identität, Ernährung, Unterkunft, Lektüren, Seuchen ... Und das historisch informierte Gedankenspiel lehrt: Was wir in Ruinen der Gegenwart suchen, war ganz ganz anders.

Kathrin Passig, Aleks Scholz: Handbuch für Zeitreisende. Von den Dinosauriern bis zum Fall der Mauer. Rowohlt Berlin; 336 Seiten, 20 Euro

Von Janina Fleischer