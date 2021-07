Leipzig

Dieser Olli Schulz ist ein Tausendsassa. Schauspieler, Radiomoderator, Auftritte in den Fernsehsendungen von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sowie Jan Böhmermann, und natürlich der bekannte gemeinsame Podcast „Fest & Flauschig“ mit Böhmermann. Allem voran aber ist er Musiker und der Kategorie „Singer-Songwriter“ zuzuordnen, was man vor einigen Jahren noch als Liedermacher bezeichnet hat. Und: Er ist derzeit wieder auf Tour. Sein fünfter Auftritt des Jahres 2021 hat ihn am Samstag nach Leipzig geführt, genauer: auf die rappelvolle Parkbühne im Clara-Zetkin-Park, wo der gebürtige Hamburger bewies, dass er einer der besten deutschen Bühnenunterhalter der Gegenwart ist.

Kein Auge bleibt trocken

Denn ein Konzert von Olli Schulz und seiner Band ist nicht einfach nur eine lose Abfolge von Songs, die verbunden werden durch ein bisschen Palavern und Interaktion mit dem Publikum. Es ist ein Erlebnis, bei dem kein Auge trocken bleibt, sich kein Kopf und kein Fuß dagegen wehren kann, alle paar Minuten mitzunicken und zu wippen. Die erste Nummer „Wachsen (im Speisesaal des Lebens)“ dient noch dem Aufwärmen, doch bereits bei Lied zwei, „Wenn die Musik nicht so laut wär“, springt der Stimmungspegel beim Publikum auf „Begeisterung“.

„Ich bin bestimmt nicht der beste Sänger auf dem Planeten“, sagt Schulz selbstbewusst, und Recht hat er. Stimmlich und melodisch ist das, was er da in Begleitung von Bass, Schlagzeug und E-Piano zum Besten gibt, während er selbst mit der Gitarre agiert, nur medioker. Aber: Er versteht es, die Lücken zwischen den Songs mit Inhalten zu füllen, die auch, aber nicht ausschließlich dazu da sind, die Brücke zum nächsten Lied zu schlagen. Und die den Zuschauern eine Kaskade schallenden Gelächters entlocken, ohne dass die Worte irgendeinem Skript zu folgen scheinen.

Sympathischster Hamburger Schnack

Schulz redet stattdessen, wie ihm der Mund gewachsen ist, in sympathischstem Hamburger Schnack und mit dem Herz auf der Zunge. Mal über die aktuelle Hochwasserkatastrophe – Spendenaufrufe schön und gut, aber eigentlich sei es ja Aufgabe der Politik, sich zum kümmern –, mal über das träge Publikum bei den Konzerten der vergangenen Tage, mal sind es urwitzige Anekdoten über Curd Jürgens, Verena Kerth und Klaus Meine. Es geht um die Pandemie, um diesen einen verschwörungsgläubigen Freund, den wir alle haben, um wohlige Erinnerungen an den Plattenladen, in dem er in Jugendzeiten Dauergast war, um die Doku, die er derzeit dreht, um das Leben als Vater und Musiker, darüber, wie schön es ist, endlich wieder spielen zu können. Und er ist gesegnet mit Improvisationstalent, so dass er aus dem Stegreif ein paar Zeilen über Leipzig zusammendichtet oder auf Zuruf eine Parodie auf die Böhsen Onkelz liefert.

Musikalisch bewegt sich Schulz zwischen Gerhard Gundermann, Heinz Rudolf Kunze und Helge Schneider, komödiantisch macht er sein eigenes Ding. Da wird beim Gang durchs Publikum das Bier einer Zuschauerin annektiert und später das Geschenk eines treuen Langzeit-Fans – eine Audioaufzeichnung seines letzten Auftritts in Leipzig 2019 – unter Applaus entgegengenommen. Es menschelt auf der Bühne, Schulz ist nah- und dankbar und immer für einen frechen Spruch oder Kalauer zu haben, bevor Nummern wie „Phosphormann“, „Sauna (Aufguss! Aufguss!)“ oder „Wenn es gut ist“ erneut die Füße zum Wippen bringen. Das sorgt für derartige Begeisterung, dass es zum Abschluss stehende Ovationen gibt und auch bei der Zugabe niemand sitzen bleibt. Wenn es jemand verdient hat, jede Bühne dieses Landes zu bespielen, dann ist es Olli Schulz.

Von Christian Neffe