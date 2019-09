Das Herz der Romantik schlägt im Leipziger Schumann-Haus

Leipzig

Ja, das Gewandhausorchester war immens wichtig für den Aufstieg Leipzigs zu einem der musikalischen Zentren Europas. Aber mindestens ebenso wichtig wie der damals noch keineswegs so große Saal oben im Städtischen Kaufhaus waren die Salons, vor allem der, den Clara und Robert Schumann in ihren vier Leipziger Jahren nach 1840 in der heutigen Inselstraße pflegten. Vor den Toren der Stadt – aber mitten im Herzen der Romantik.

Kammermusikalische Saat

Hier verkehrten sie alle, die Geistesgrößen der Zeit, die Dichter, die Denker – und natürlich die Musiker: Komponisten, Virtuosen, Sänger. Hier präsentierten und diskutierten sie die jeweils aktuelle Musik. Hier, im Wohnzimmer der weithin gerühmten Pianistin und des aufstrebenden Komponisten und bereits arrivierten Musik-Publizisten, lernten sie voneinander, nahmen Maß aneinander, und brachten auf dem Felde der Kammermusik die Saat aus, die sie später in Konzerten, in Sinfonien, in Oratorien und Opern einholten.

Wenn Leipzig also das Herz der Romantik war, dann war es die kammermusikalische Praxis der Zeit, die dieses Herz mit Blut versorgte. Und darum muss Kammermusik eine entscheidende Rolle spielen im Jahr des 200. Geburtstags der Clara Schumann.

Die Großen auf Augenhöhe

Bei ihr daheim verkehrten die Großen auf Augenhöhe: Brahms, Mendelssohn, Liszt Wagner, Ferdinand David. Dieser Voraussetzung bedarf Kammermusik auf höchstem Niveau. Und genau diese Voraussetzung hat der Cellist Peter Bruns als künstlerischer Leiter des Festivals „10 für Clara“ hergestellt, das am Mittwochabend im aus allen Nähten platzenden Schumann-Haus begann und bis einschließlich Sonntag auch an andere Musikorte führt, die im vergangen Jahr mit dem europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet wurde: Ins Bach-Archiv, in die Alte Nikolaischule, in die Grieg-Gedenkstätte. Dort finden sich zehn Große in wechselnden Kombinationen zusammen, um Kammermusik von Clara Schumann und aus ihrem Umfeld zu zelebrieren.

Welt-Ereignisse

Die zehn Großen, das sind neben Peter Bruns (Cello) Antje Weithaas, Sayako Kusaka, Dong-Suk Hang (Geige), Pauline Sachse (Bratsche), Marie-Elisabeth Hecker (Cello), Benedikt Hübner (Kontrabass), Martin Helmchen, Antti Siirala und Annegret Kuttner (Klavier). Eine Woche haben sie in Leipzig miteinander verbracht, auf den Spuren des Kreises um Clara Schumann gelebt, geredet – und vor allem geprobt. Mit Ergebnissen, die der großen Kammermusik-Ereignisse der Welt würdig wären. Was insofern nicht weiter verwundert, als dass die zehn sozusagen gewohnheitsmäßig deren Protagonisten sind, wenn sie nicht gerade als Solisten im Gewandhaus oder sonstwo auftreten.

Im Wohnzimmer der Schumanns

Dieser Ansatz, dass gefeierte Virtuosen sich zum kammermusikalischen Austausch treffen, ist so alt wie die Gattung. Birgt aber durchaus Risiken. Denn fünf Solisten finden zwangsläufig zu Schumanns herrlichem A-Dur-Klavierquintett zusammen, obschon alle fünf durchaus die Virtuosenpranke zu schwingen verstehen müssen auf ihrem Instrument. Aber bleibt es dabei, dann wird es vor allem laut. Wie aber im Wohnzimmer der Schumanns Antje Weithaas, Sayako Kusaka, Pauline Kusaka und Marie-Elisabeth Hecker ihren komplex verschränken Streichersatz aus dem Klang von Martin Helmchens Klavierspiel heraus aufbauen, so kraftvoll wie subtil, so selbstbewusst wie diszipliniert, das ist uneingeschränkte Weltklasse. Und führt den Raum zwar akustisch an seine Grenzen – überdehnt die indes nie. Wuchtig ist das Fortissimo, aber nicht lärmend. Und unter Helmchens sensationell fein kontrolliertem Anschlag klingt der Blüthner im Schumann-Haus mit einem Male weder zu groß, noch gar muffig.

Linien, wie nur Brahms sie schreiben konnte

Das gilt auch fürs D-Dur-Trio von Claras Lebens-Freund Johannes Brahms, mit dem Helmchen, Weithaas und Hecker den Abend eröffnen. Wie da aus dem unwirklich irrlichternden Scherzo das Trio in eine andere Welt abbiegt, weit diese Linien ausschwingen lässt, wie nur Brahms sie schreiben konnte, das lässt keine Wünsche nach Schönheit, nach Klarheit, nach Emotion, kurzum: nach Romantik unerfüllt.

In Brahms’ c-moll-Klavierquartett halten es Dong-Suk Kang, Pauline Sachse, Peter Bruns und Antti Siirala nicht anders. Obwohl diese Formation auf gleichem Niveau ein anderes Klangrelief formt. Siirala lässt den Blüthner sämiger strömen und singen, nicht so kristallin wie Helmchen, aber auch überraschend schön. Und so bauen auch die Streicher den Satz eher von unten her auf, von Peter Bruns wunderbar singendem Cello her.

Musik zum Spielen

Kammermusik ist eher fürs Spielen gemacht als fürs Hören. Aber wenn so grandiose Künstler mit so viel Hingabe spielen, erschließt das auch dem Hörer neue Welten aus dem Herzen der Romantik. Gregor Nowak, Hausherr bei Schumanns, sagte zur Begrüßung, dass er, obwohl er bereits angrenzende Räume großzügig mit bestuhlte, dieses Eröffnungskonzert gleich mehrfach hätte verkaufen können.

Für die kommenden Abende gibt es jeweils noch Restkarten. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Denn wer bei der Eröffnung war, der wird den Rest auch miterleben wollen. Und die Lounges auch, bei denen man im Schumann-Haus bei Musik und einem Glas Wein mit dem zehn ins Gespräch kommen kann.

Von Peter Korfmacher