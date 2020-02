„Das Jahr 1990 freilegen“: Ein Leipziger Buch blickt auf ein wildes Jahr

Leipzig

Es ist ein außergewöhnliches Buch. Schwer wie eine Wassermelone, größer als A4, fast 600 dicht bedruckte Seiten. Foliant nannte man früher solch ein Format. Zwar gibt es auch Fotostrecken über mehrere Doppelseiten, die Texte aber überwiegen. Das überrascht, ist doch Herausgeber Jan Wenzel zusammen mit Anne König seit Jahren Organisator des Fotofestivals f/stop.

Gerhard Gäbler: Ernst-Thälmann-Straße, Leipzig, Mai 1990. Quelle: Gerhard Gäbler

Seltsam muss der Titel erscheinen. „Das Jahr 1990 freilegen“. War es verschüttet? Da der Text schon auf dem Umschlag beginnt, kann man da die Intention nachlesen. 1990 sei in der kollektiven Erinnerung weniger präsent als 1989. „Das Gedächtnis fasst ein solches Jahr nur schwer.“

Vordergründig geht es um die Umbrüche in Ostdeutschland

Um dieser partiellen Amnesie entgegenzuwirken, haben Wenzel und Mitstreiter eine Unmenge an Material gesichtet und daraus ausgewählt. Vordergründig geht es um die Umbrüche in Ostdeutschland, Abschweifungen in andere osteuropäische Länder der Transformation oder in den Westen des ab 3. Oktober 1990 wieder vereinten Landes kommen vor im Interesse der Vergleichbarkeit.

Andrzej Szczypiorski, ein polnischer Autor, berichtet, dass ihm sowohl Badener als auch Hamburger erzählt hätten, keine richtigen Deutschen zu sein, zu sehr von außen beeinflusst. Auf seine Verunsicherung hin erhält er die Antwort: „Fahren Sie in die DDR. Dort leben die Deutschen.“ Solche subjektiven Anekdoten, über die man streiten kann, gibt es etliche im Buch, ebenso literarische Miniaturen. Kleine Geschichten von Alexander Kluge bilden eine Art Gerüst des Werkes. Doch auch von Volker Braun, Martin Gross, Thomas Rosenlöcher, Cees Nooteboom und anderen Schriftstellern wurden Beiträge ausgewählt.

Protokolle des Runden Tisches

Die quantitative Mehrheit aber bilden Dokumente wie Ausschnitte aus Protokollen des zentralen Runden Tisches oder Reportagen, die dicht am Geschehen dran sind. Beispielsweise wird in mehren Texten und den Fotografien Ute Mahlers das Scheitern Manfred „Ibrahim“ Böhmes episch dargestellt. Der SPD-Politiker, möglicher letzter Ministerpräsident der DDR, verlor zunächst die Wahl im März 1990, wurde dann als langjähriger IM der Stasi enttarnt. Günther Gaus stellt Personen der Zeitgeschichte von Friedrich Schorlemmer bis Christoph Hein vor, Christa Federspiel und Hans Weiss porträtieren zumeist westdeutsche Arbeiter und Angestellte, Vera-Maria Baehr führt lange Interviews mit ostdeutschen Jugendlichen.

Viel Raum für das scheinbar Beiläufige

Daten wie die Erstürmung der Berliner Stasi-Zentrale, die vorgezogene Volkskammerwahl im März, die Währungsunion am 1. Juli und eben die Vereinigung sind Kristallisationspunkte in der Struktur des annähernd chronologisch aufgebauten Buches, daneben aber gibt es viel Raum für das scheinbar Beiläufige. Dabei wird dann tatsächlich vieles hochgespült, was zu keinem Jubiläum Erwähnung findet. Der wachsende Frust etwa im Westen über den anhaltenden Flüchtlingsstrom aus dem Osten. „Dass sie uns immer so einen Dreck hinterlassen und furchtbar frech sind se – man kann nicht sagen, sie sind schmutzig, sie sind dreckig“ gibt eine Putzfrau aus Gießen zu Protokoll. Wenig später brannten in Stuttgart Notaufnahmelager.

Das unvermittelte und unverschämte Auftauchen von Neonazis

Ein anderes Phänomen ist, was der Journalist Christian Bangel vor kurzem mit dem Hashtag #baseballschlaegerjahre markierte – das unvermittelte und unverschämte Auftauchen von Neonazis. Dagegen wirken Berichte über den ersten Sexshop des Ostens, der in Leipzig-Gohlis öffnete, oder über die erste Miss-Wahl eher harmlos.

Wie kategorisiert man solch ein Werk? Die Frage ist nicht nebensächlich, flicht doch Jan Wenzel wiederholt Überlegungen zum Medium des gedruckten Buches ein. „Wer mit Büchern lebt, lebt in einer anderen Gesellschaft“, behauptet er eingangs. Gut, aber trotz vieler Fußnoten ist es keine wissenschaftliche Arbeit, auch keine stringente Dokumentation. „Eine seltsame Mystifikation: das Buch wird immer umfassender, je fragmentarischer es ist.“ Was sich wie eine weitere editorische Notiz liest, ist ein Zitat aus „Tausend Plateaus“ von Deleuze und Guattari. Deren Begriff des dezentralisierten Rhizoms lässt sich auf das Buch anwenden, ebenso der noch weiter hinten von Alexander Kluge erwähnte des Crossmappings. Man kann es als ausgesprochen umfangreiches Essay ansehen. Aber eigentlich ist es ein Künstlerbuch. Das passt zum Profil des von Wenzel mitbegründeten Verlages Spector Books, der noch jung ist, aber schon 2018 mit dem ersten Sächsischen Verlagspreis und 2019 mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet wurde.

Als Václav Havel träumte

Ganz am Anfang wird Václav Havels Rede zum Amtsantritt als Präsident der Tschechoslowakei wiedergegeben, die er am 29. Dezember 1989 hielt. Ein bitterer Text. Nicht wegen der Zustandsbeschreibungen des heruntergewirtschafteten Nachbarlandes, sondern wegen der Zukunftsverheißungen. Er träumte von einer „menschlichen Republik, die dem Menschen dient und deshalb die Hoffnung haben darf, daß der Mensch auch ihr dienen wird.“ Gut, dass man drei Jahrzehnte nach dem von Francis Fukuyama verkündeten „Ende der Geschichte“ daran erinnert wird. Es gibt viel zu tun.

