Leipzig

Es war nicht alles lustig. Dennoch gab die Komödie „Go Trabi Go“ zunächst den Ton vor für den filmischen Umgang mit dem, was mal DDR hieß. Dabei spielt der Film danach, im Sommer 1990. 1999 hat sich „Sonnenallee“ aufs verminte Gelände gewagt und schaute zwar zurück in die 70er, aber auch als Komödie. „Good Bye, Lenin!“ wurde 2003 als Tragikomödie bezeichnet, und dann kam er. Florian Henckel von Donnersmarck. Angetreten zu zeigen, wie das Leben in der DDR wirklich war. Gern hätten es sogar die Amis geglaubt: „Das Leben der Anderen“. Nun ist auch das schon wieder 15 Jahre her.

Das Werk erzählt die Geschichte eines zunehmend von Zweifeln befallenen Stasi-Hauptmanns und gab die Farben für die kommenden Jahre vor: Monochrom statt nur Schwarz-Weiß. Blau in Blau, Braun in Braun, Grün in Grün ... Bloß keine Kontraste. Es soll ja homogen wirken. Dass Elfenbeinfarben als das neue Sepia ne Menge hermachen, war 2012 in der Tellkamp-Fernsehverfilmung „Der Turm“ zu besichtigen.

Einfache Lösung

Wer mitansehen muss, wie die eigenen Farbfotos vom Urlaub am Ostseestrand oder Trampen nach Bulgarien immer rot- und grünstichiger werden, fragt sich: Wie machen die das, die anderen? Wie gelingt Edelkitsch in Armutsausstattung? Wie kommt es, dass die gleiche 80er-Abgeranztheit bei „Liebling Kreuzberg“ putzig wirkt und sich in „Weissensee“ ins Mauerwerk schämt?

Es liegt am Filter. Der wird immer dann vors Objektiv geschraubt, wenn Osten wie der Osten aussehen soll. Weil „Das Leben der Anderen“ damit so erfolgreich war, gibt es den Filter auch für Brillen – für alle herkömmlichen Modelle.

Von Janina Fleischer