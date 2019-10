Das Leben von drei Seiten: Leipziger GfZK zeigt ars-viva-Preisträger

Leipzig

Die runden Bottiche mit dem leuchtend gelben oder orangen Brei sehen in der Draufsicht richtig schön aus. Es könnte sich also um eine unangebrachte Ästhetisierung des Elends handeln. Doch in Karimah Ashadus Video wird deutlich, dass die Palmölgewinnung eine aufreibende Arbeit ist. Die Arbeiterinnen und Arbeiter stehen stundenlang gebeugt im Wasser, um in mehreren Schritten mit monotonen Bewegungen die Fladen für die Rohstofferzeugung zu gewinnen.

Ashadu stammt aus Lagos, der Hauptstadt Nigerias, wohnt aber auch in Hamburg. Hauptthema ihres Werkes ist die harte Lebenswirklichkeit in ihrem Herkunftsland. Im zweiten Teil des Films „Red Gold“ über die Palmölgewinnung wird ein Mann porträtiert, der sich als Prinz von Ikoyi bezeichnet. Er hat nichts herrschaftlich wirkendes an sich, und er packt auch selbst bei der Ernte der Früchte hart an.

Palmölplantagen – verwüstetes Land

Doch er ist Eigentümer des Landes, auf dem sich die Plantagen ausbreiten. Es sei verwüstetes Land, sagt er. Und er spricht über das Verhältnis zu den „Fremden“. Sehr ausführlich sind die Informationen über die Ursachen der ökonomischen Verwerfungen nicht, der Betrachter muss sich vieles aus anderen Quellen hinzudenken. Doch es ist ja auch ein Kunstwerk.

Noch sparsamer im Ausdruck ist ein weiteres Video Karimah Ashadus. Man ahnt nur, dass es sich um Boxtraining handelt, das schwitzende afrikanische Männer da in einem düsteren Raum absolvieren. Sie hoffen auf den großen Durchbruch, um mit dieser Art von Arbeit mehr zu verdienen als die Leute auf den Plantagen.

Seit 66 Jahren vergibt der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI den Preis ars viva. Die Leipziger GfZK ist seit langem eine feste Station bei der Präsentation der jeweils drei Preisträgerinnen oder Preisträger. Handelt es sich bei diesem Preis um so etwas wie „social washing“ analog zur Praxis des „greenwashing“ mancher Unternehmen? Jedenfalls wird keine Werbung für fragwürdige Entwicklungen der kapitalistischen Ökonomie gemacht, sondern der Finger in diverse Wunden gelegt.

Radikaler Eingriff in die Realität

Cemile Sahin ist Berlinerin mit kurdisch-türkischen Wurzeln. Sie hat ein multimediales Tableau namens „Center Shift“ installiert, das seine Ästhetik aus der digitalen Welt insbesondere des Internets schöpft. Dabei geht es weniger um körperliche Arbeit als bei Ashadu, mehr um die Schwierigkeiten, Fiktion und Realität noch auseinanderhalten zu können. Zu sehen ist der Beginn einer kleinen Serie von Videos. Ein zufällig zusammengekommenes Team will einen Film drehen, greift in Ermangelung eines Plots aber selbst auf radikale Weise in die Realität ein – mit einem Mord. Wie es weitergehen soll, kann man nur ahnen. Die Darstellungen widersprechen sich, nicht allein in den Aussagen der Protagonisten, auch in der Bildsprache. Gewalt scheint eine zentrale Rolle zu spielen, reale, simulierte oder angedrohte. Antworten oder gar Gewissheiten erhält man nicht. Genau damit ist „Center Shift“ aber eine Widerspiegelung des Durcheinanders im Netz.

Das Leben, so wie es ist – allerdings fragmentiert

Dritter Preisträger dieses Jahres ist der aus Belgien stammende und in Weimar lebende Fotograf Thibaut Henz. Seine Arbeiten unterscheiden sich von denen der beiden Kolleginnen durch den hohen Grad an persönlicher Nähe. Im Galerieraum mit dem Gitterfußboden hängen zwei Tableaus. Henz liebt es, die Bilder nicht isoliert zu zeigen, sondern als Arrangement. Die Motive findet er im privaten Umfeld. Alex und Violette sind offenbar zwei Personen, die er gut kennt. Er zeigt sie in klassisch anmutenden Porträts, häufiger aber noch mittels eng geschnittener Details ihres Körpers wie auch der unmittelbaren Umgebung. Die Zusammenstellungen ergeben Sinn, die einzelnen Fotos sagen nicht viel aus. Thibaut Henz inszeniert nicht, beschönt nichts und bearbeitet die Aufnahmen auch nicht am Computer. Das Leben, so wie es ist – allerdings fragmentiert.

In der Anmutung unterscheiden sich die Tableaus kaum von manchen Instagram-Accounts, sofern deren Inhaber sich nicht auf das Ablichten ihres Mittagessens oder der Klamotteneinkäufe beschränken. Aus dieser Nähe zur Bilderflut der digitalen Medien macht der Künstler auch gar kein Geheimnis.

Die Vorstellung der ars viva-Preisträger wird ergänzt durch eine Übersicht von Ausgezeichneten vorhergehender Jahre. Allerdings werden nicht die damals gezeigten Arbeiten erneut ausgestellt. Vielmehr wird dokumentiert, wie sich die Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis der deutschen Wirtschaft auf die Bestandsarbeit der Galerie ausgewirkt hat.

ars viva 2020. Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., bis 12. Januar 2020, Di–Fr 14-19 Uhr, Sa–So 12–18 Uhr, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Karl-Tauchnitz-Straße 9–11 in Leipzig

Von Jens Kassner