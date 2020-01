Das Leipziger Publikum hängt an Kevin Morbys Lippen

Leipzig

Naja, ganz allein ist er nicht. Das Publikum ist ja auch noch da. Phasenweise weht trotzdem Einsamkeit durchs UT Connewitz. Und das liegt nicht nur daran, dass der Singer-Songwriter Kevin Morby einen guten Teil seines Konzerts am Donnerstagabend allein mit seiner Gitarre bestritten hat, zeitweise unterstützt von einem großartigen Trompeter und in der zweiten Hälfte von einem Drummer. Es sind vor allem seine poetischen Texte über Liebe, Sterblichkeit, Familie und das Alleinsein, aus denen manchmal Zuversicht, aber auch große Wellen von Melancholie strömen.

Die Zeilen kreisen immer wieder um religiöse Motive: „Oh My God“ heißt Morbys aktuelles Album passenderweise und auch die Tour, die ihn ins UT führt. Das ist ziemlich gut besucht, was ein bisschen überrascht, da sich der aus Texas stammende Singer-Songwriter wie ein Geheimtipp anfühlt. Vielleicht eher wegen der Dezenz und Intimität seiner Musik, denn faktisch ist Morby recht erfolgreich in puncto Output und Sichtbarkeit (fünf Soloalben in den letzten sieben Jahren) und noch dazu Kritikerliebling.

Die schönen Fremden im Publikum

Um ihn künstlerisch einzuordnen, könnte man auf Lou Reed oder Jackson C. Frank referieren, würde der Sache damit aber nicht gerecht. Morbys überwiegend gitarrenbasierte, minimalistische Songs sind deutlich im Folk verankert und dennoch eine sehr eigene, zeitgenössische Interpretation des Singer-Songwriter-Topos. Dass er trotz stark repetitiver Songstrukturen eine Spannung herstellt, in deren Stille man einen zu Boden fallenden Kronkorken hören würde, zeugt von seiner Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Jedenfalls hängen die Leute an seinen Lippen, singen bei Aufforderung mit und wirken dabei mit dem Morbyschen Œuvre sehr vertraut.

Der Künstler selbst wiederum ist sehr lieb mit seinen Anhängern, den „Beautiful Strangers“, und lobt zurecht auch den Saal für seine Schönheit und den Sound. Dass die Bühne mit Rosen geschmückt ist (deren Köpfe Morby am Ende abreißt und ins Publikum ballert), unterstreicht den post-ironischen Gestus der Performance, die theatral, doch zugleich wahnsinnig authentisch ist. Der Mann hat einen Bezug zu seinen Gefühlen.

Von Eva Finkenstein