Das Leipziger TDJW will mit einem Beirat das Theater der Zukunft entwickeln

Leipzig

Wenn man das Spielzeitheft des Theaters der Jungen Welt aufschlägt, dann findet man ein Grußwort von Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. Eines, das mit der Einladung schließt, „sich vor der Komplexität unserer Zeit nicht zu verschließen, sondern sie mitzugestalten“. Mitgestalten, das wird am Theater der Jungen Welt mit einem noch zu gründenden Publikumsbeirat unter der Überschrift „Stadt-Theater-Zukunft-Experiment“ möglich. Am Samstag findet das für alle Interessierte offene Auftakttreffen statt – wegen Corona per Videokonferenz.

Mittelfristig geht es um Grundlegendes. Wie, so lautet die Leitfrage am Haus, die Intendantin Winnie Karnofka schon zu ihrem Amtsantritt vergangenen Sommer formuliert hat, soll das Stadttheater künftig aussehen? Intern arbeitet das Team an einem Leitbild. Über den Beirat öffnet sich das Haus externen Wünschen und Ideen und erprobt neue Kommunikationsformen. Prozesse, die im Idealfall ineinandergreifen. Und die an die durch die Corona-Schließungen aufgekommene Dauer-Debatte anschließt, wie relevant Kultur im gesellschaftlichen Alltag eigentlich ist. Eine Debatte, die zu kulturpolitisch verstanden werde, findet Karnofka. „Aber wer fragt konkret nach der Relevanz für sein Publikum?“ Eine Institution, die sich diese Frage ernsthaft stellen will, muss sich öffnen. Was schwierig ist in Zeiten des ausgesetzten Theaterbetriebs. Zugleich bietet die Zäsur den Raum für Veränderung. „Das gute an der Krise ist, wir können jetzt groß denken“, sagt Karnofka.

Wie können Kinder ihr Programm mitgestalten?

Ziel ist es, den Beirat so heterogen wie die Stadtgesellschaft auszustellen. Von alleine geschieht das nicht. „Wir sind im Herbst auf viele Vereine und Initiativen zugegangen“, sagt Katrin Maiwald, leitende Theaterpädagogin am TDJW und zusammen mit Josepha Maschke federführend mit dem Projekt Beirat betraut. Vertreten sind etwa ein Verein zur Extremismus-Prävention oder die Diakonie mit einer Wohngruppe. Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund und eingeschränkten Deutschkenntnissen sollen dazugehören. Und natürlich: Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. „Es geht darum, wie sie ihr Programm mitgestalten können“, sagt Maiwald. Deshalb soll ihr Anteil am Beirat über 50 Prozent betragen. Das ist bei den derzeitig 25 Anmeldungen noch nicht der Fall.

Unüblich sind Theaterbeiräte nicht. Am TDJW allerdings ist die Form, die gefunden werden soll, bewusst offen gelassen. Und man überlässt das Feld mit aktiven Rekrutierungsversuchen nicht allein der bildungsbürgerlichen Sphäre. „Der Weg ist ein Experiment“, sagt Maiwald. Angedacht sind neben einem Ideenaustausch auch unmittelbare künstlerische Begegnungen zwischen TDJW-Ensemble und Bürgern oder performative Interventionen in Stadtteilen zu dort aktuellen Themen.

Der Beirat könnte zum Labor werden

Der Beirat könnte sich zu einer Art Labor entwickeln. Wenn Menschen mit Behinderung auf Kinder und Kulturwissenschaftler auf Senioren treffen, dann gehe es zunächst darum, eine gemeinsame Sprache zu finden, sagt Maiwald. Ein durchaus spannender Prozess in einer Zeit, in der sozialer Kitt bröckelt und Kommunikation zwischen gesellschaftlichen Gruppen vielfach zum Erliegen kommt. Langfristig könnte der Prozess auf die Kommunikationsformen innerhalb des Theaters ausstrahlen. Häufig sind Theater immer noch streng hierarchisch aufgebaut. Maiwald weiß von vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die bereits in den Spielclubs organisiert sind oder sich für den Beirat interessieren: „Viele bringen eine sehr machtkritische Perspektive mit.“

Einen Beirat „zur engeren Verzahnung mit der Bürgergesellschaft“ wollte Karnofka ohnehin installieren. Zufällig fällt die Idee zusammen mit dem städtischen Impuls, 2021 zum Themenjahr „Stadt der sozialen Bewegung“ zu machen. Vergangenen Juli wurden Fördermittel ausgeschrieben. Das Projekt am TDJW wird mit 85 000 Euro unterstützt.

Leipzig fördert das Themenjahr „Stadt der sozialen Bewegung“

„ Leipzig war ein zentraler Ort der Erfindung neuer politischer Assoziationsformen“, heißt es im Ausschreibungstext der Stadt. Verwiesen wird etwa auf die Entstehung der deutschen Arbeiterbewegung oder die Frauenbewegung. Und: „In Leipzig wurden neue Formen der Kinder- und Jugendbildung entwickelt.“ Das TDJW als erstes professionelles Kinder- und Jugendtheater in Deutschland findet ausdrücklich Erwähnung. Vielleicht setzt es bald neue Impulse.

Das Auftakttreffen am Samstag gibt Informationen und bringt in einem ersten digitalen Workshop die Teilnehmer zusammen. Langfristig ist ein Treffen im Monat geplant. „Zusätzlich gibt es viele Möglichkeiten, sich zu engagieren“, kündigt Maiwald an.

Stadt-Theater-Zukunft-Experiment, Auftakttreffen Samstag, 11 Uhr, per Zoom; Anmeldung unter: zukunftstheater@tdjw.de; weitere Termine: 20. Feb., 20. März, 17. April, 15. Mai, 12. Juni, 03. Juli

Von Dimo Rieß