Leipzig

Leipzig lag in Trümmern, als 1946 das erste Kinder- und Jugendtheater Deutschlands die Pforten öffnete. Damals im Weißen Saal der Leipziger Kongresshalle, bis zum Brand 1989 die Spielstätte des Theaters der Jungen Welt. Den Auftakt machte ein Werk, das ein Jahr zuvor unter den Nazis noch verboten war: „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner. Heute ein Klassiker der Kinderbuchliteratur. Zum 75. Geburtstag gönnt sich das TDJW eine Neu-Inszenierung.

Aus historischen Gründen natürlich. Aber auch, weil der Stoff zeitlos ist und, wie TDJW-Dramaturg Jörn Kalbitz findet, als Stück über die Freundschaft perfekt in die Gegenwart passt. „Viele Kinder haben in der Pandemie gelitten, weil es so schwierig war, Freundschaften zu halten und einzugehen.“

Es ist die vierte Emil-Inszenierung in der TDJW-Geschichte nach 1946, 1956 und 2006. Letztere wurde erst im Juni auf der Sommerbühne in Grünau abgespielt.

Für die Jubiläums-Ausgabe hat das Haus die Regisseurin Julia Brettschneider gewonnen, die mit nur zwei Rollen arbeitet: Benjamin Vinnen als Emil und Alida Bohnen als Pony Hütchen. „Die Mädchen-Rolle ist eine bewusste Setzung. Im Buch ist sie nur eine Randfigur“, sagt Kalbitz. Auf der Bühne rückt sie gleichberechtigt an die Seite von Emil.

„Emil und die Detektive“ entsteht mit digitalen Elementen

Trotz kleiner Besetzung soll das komplexe Gefüge der Vorlage nicht zu kurz kommen. „Wir werden Video szenisch benutzen, um an andere Orte zu gelangen und weitere Personen einzuführen, ohne in reines Erzähltheater zu kommen“, sagt Kalbitz. Brettschneider reizt der Versuch, digitale Elemente als bewusste ästhetische Wahl einzubauen: „Pony und Emil bewegen sich so wie die allermeisten Kinder selbstverständlich in nicht analogen Räumen und erzählen ihre Geschichte mit eben diesen zeitgenössischen ästhetischen Mitteln.“

Die Premiere am Sonntag ist bereits ausverkauft. Vorher feiert das TDJW ab 11 Uhr seinen „Birthday-Bäm“ als Familienfest im Theaterhaus mit mehreren Überraschungen. Um 14 Uhr öffnet die Ausstellung „30 Jahre Puppentheater“. Wilfried Reach, Kurator der Ausstellung, baute die Sparte mutig in Zeiten der Spardebatten auf. Längst ist Puppenspiel am Haus eine feste Säule. Inspizient und KBB-Mitarbeiter Paul Kuhn, seit 35 Jahren am Haus, hat im Lockdown das TDJW-Archiv aufgearbeitet – und daraus die Ausstellung „75 Jahre Theater der Jungen Welt“ entwickelt.

Im Podiums-Gespräch (15 Uhr) „Unsere Zukunft ist jetzt!“ geht es um aktuelle Belange von jungen Menschen und gesellschaftliche Kinderbeteiligung. Es diskutieren Emily Pfeiffer, Vorsitzende des Jugendbeirates, Oskar Teufert, Sprecher des Jugendparlaments Leipzig und Michael Klundt, Professor für Kinderpolitik. Als Ehrengäste sind Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Schirmherr der Jubiläumsspielzeit, und Torsten Bonew, Leipzigs Bürgermeister für Finanzen, anwesend.

TDJW-Jubiläumsfeier, So, ab 11 Uhr, Anmeldung für alle Veranstaltungen unter kontakt@tdjw.de erforderlich, die Premiere ist ausverkauft.

Von Dimo Rieß