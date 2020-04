„Das Lesen geht weiter“ – Zum Welttag des Buches muss die Branche mehr kämpfen, als sie feiern kann

Leipzig

Es ist gar nicht lange her, da haftete dem Welttag des Buches hierzulande etwas Folkloristisches an. Lesen bildet, ja ja. Bücher sind schön, na klar. Regelmäßig gab es am 23. April ein paar Appelle und ein paar Aktionen, und dann war es aber auch wieder gut. Höchstens hat der gleichzeitig stattfindende Tag des Urheberrechts den Ton der offenen Worte dringlicher wirken lassen.

In diesem Jahr ist alles anders. Zwar werden noch Bücher verlegt, leider aber auch Lesungen – so wie alle kulturellen Veranstaltungen. Einiges findet im Internet statt, anderes erst irgendwann wieder. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels verschiebt, was zum heutigen Welttag geplant war, in den September: Die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“, bei der an Schulklassen Büchergutscheine verschenkt werden, soll zum Weltkindertag am 20. September stattfinden. Die Reihe #verlagebesuchen wurde auf den 18. bis 21. September gelegt.

Anzeige

„Solidaritätserfahrung“ für Leser

Erste schmerzhafte Absage der Branche war die der Leipziger Buchmesse im März. Die Frankfurter, geplant für den 14. bis 18. Oktober, soll wie geplant stattfinden. „Es wird in jedem Fall eine sehr besondere Messe, das steht jetzt schon fest“, sagt Sprecherin Kathrin Grün. Die Gesundheit der Aussteller und Besucher stehe an erster Stelle.

Weitere LVZ+ Artikel

Wie auch Bücher der Gesundheit dienen, hat der Bibliotherapeut Alexander Wilhelm dem Evangelische Pressedienst gesagt: „Bücher können den Betroffenen helfen, ihre neue Situation zu akzeptieren.“ Handlungen und Gefühle literarischer Figuren nachzuvollziehen, ermögliche eine „Solidaritätserfahrung“.

Seit Menschengedenken „werden Wörter, Texte und Bücher als Heilmittel, aber auch als Erziehungs- und Besserungsinstrumente eingesetzt“, erklärt die Autorin Andrea Gerk. Und Klaas Huizing, evangelischer Theologieprofessor an der Uni Würzburg, hofft, dass die Pandemie dem Medium Buch ein „second life“ beschere.

Aktion „Zweiter Frühling“

Vom „Zweiten Frühling“ spricht das Netzwerk der Literaturhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Literaturhaus.net lädt alle ein, „die sich in jedweder Form um die Vermittlung von Literatur verdient machen“, Büchern einen „Zweiten Frühling“ zu schenken. Sie sind aufgerufen, „Bücher aus dem Zeitraum Februar bis Juli 2020 bis einschließlich Sommer 2021 in ihre Programme aufzunehmen und in ihre Schaufenster zu stellen.“

Es gehe darum zu demonstrieren: „Wir vermitteln keine Saisonware, sondern Themen, Geschichten und Fragen.“ Ziel der Solidaritätsaktion sei es, kulturellen Wert und Nachhaltigkeit ins Zentrum zu stellen. Die Literaturhäuser und ihre Partner „glauben an die große Notwendigkeit der echten Begegnung“ von Lesern mit Autoren. Bei aller Liebe zu den Sozialen Medien.

Neues fürs Corona-Regal

Für Autoren, Verlage und Buchhändler ist der Stillstand des kulturellen Lebens auch ein finanzielles Desaster. Immerhin dürfen (fast alle) Buchhandlungen wieder öffnen. Bis vor kurzem zählten sie weder zur Grundversorgung, noch gilt Kultur als systemrelevant. Die Folgen dieser Fehleinschätzung werden gravierend sein.

Für Verlage bedeutet die Öffnung, ihre zum Teil auf Eis liegenden Neuerscheinungen nun auszuliefern. Hinzu kommen eiligst ins Programm genommene Sachbücher wie „Pest und Corona. Pandemien in Geschichte, Gegenwart und Zukunft“ von Heiner Fangerau und Alfons Labisch, das am 30. April als e-Book erscheint (gedruckt ab 2. Juni).

Ab Montag ist der Gesprächsband „Trotzdem“ von Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge als e-Book zu haben (gedruckt ab 11. Mai). Sie sprechen darüber, was die Corona-Pandemie für unsere Gesellschaftsordnung und bürgerliche Freiheit bedeutet.

Abstand zum Alltag

„Das Lesen geht weiter“, verspricht Antje Contius von der S. Fischer Stiftung, sie leitet die Geschäftsstelle des Übersetzungsnetzwerks Traduki und das Projekt „Common Ground“, das für drei Jahre Literatur aus Südosteuropa präsentiert – Schwerpunktregion der Leipziger Buchmessen bis 2022.

Für Contius bedeutet Abstandhalten auch, „Abstand zum Alltag zu gewinnen“. Ab 23. April bringen „Common Ground“-Autoren beim „Literarischen Frühstück“ ihre Erfahrungen und Einschätzungen und natürlich Lesestoff aus Südosteuropa ins Wohnzimmer oder an den Küchentisch: Jeden Donnerstag, 8.30 Uhr, wird ein neuer Beitrag über Facebook und YouTube veröffentlicht.

„Literarisches Frühstück“ „Common Ground. Literatur aus Südosteuropa“ heißt der Schwerpunkt der Leipziger Buchmessen bis 2022. Ab 23. April kommen ausgewählte Autorinnen und Autoren des Projekts immer donnerstags via Facebook und YouTube nach Hause. Das „Literarischen Frühstück“ beginnt heute, 8.30 Uhr, mit der Schriftstellerin Marica Bodrožić und ihrer Hommage an Danilo Kiš. Die 1973 in Dalmatien geborene, in Berlin lebende Autorin stellt den „Homo poeticus“ Kiš (1935–1989) aus ihrer ganz persönlichen Sicht vor. www.facebook.com/CommonGroundLit; www.traduki.eu

Von Janina Fleischer