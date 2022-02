Das Museum der bildenden Künste eröffnet den „Bilderkosmos Leipzig“

Leipzig

„Wo ist denn hier die Leipziger Malerei?“ Seit 2004, dem Jahr der Eröffnung des Museums-Neubaus, ist diese Frage immer wieder gestellt worden – von Leipzigern, die sich mit lokalpatriotischem Stolz der Kunst ihrer Stadt nähern wollten, von Touristen, die ihrem Ruf gefolgt waren. Der Umgang mit der Kunst aus Leipzig wechselte, aber immer waren es nur Bruchstücke, Ansätze, die zu sehen waren – ab Mittwoch (9.2., Eröffnung 18 bis 22 Uhr) geht die Reise ins Offene, in den „Bilderkosmos Leipzig“.

Brüche, Katastrophen und Hoffungen

So ist die Ausstellung überschrieben, die sich fast im gesamten dritten Obergeschoss ausbreitet. Auf 14 Galerie-Räume und die zentrale Halle verteilt sind Malerei und geschickt integrierte Plastik des 20. und 21. Jahrhunderts zu sehen. Mehr als 200 Werke sind es von rund 110 Künstlerinnen und Künstlern. Die Ausstellung ist locker chronologisch geordnet, von Max Beckmann und seinem Gemälde „Die große Buhne“ aus dem Jahr 1905 bis ins Heute, etwa Anna Neros Malerei von 2021. Auf dem Weg begegnet man den Brüchen, Katastrophen und Hoffnungen des 20. Jahrhunderts, den fulminanten Aufbrüchen und der Diffamierung der modernen Kunst in der Nazizeit – für beides steht Max Beckmann. Es folgen, um nur einige Orientierungspunkte zu nennen, die Nachkriegszeit, Arbeitswelten aus den 60er und 70er Jahren, Wunsch- und Angstwelten sowie Alltag zwischen Anpassung und Protest in der 70ern und 80ern, expressive Ausbruchsversuche und schließlich die zeitgenössische Kunst. Das alles zusammengehalten von einer Stadt und ihrer Kunst, die eng verbunden ist mit der Hochschule für Grafik und Buchkunst, an der 1961 Bernhard Heisig eine Malereiklasse gründete – deren Schüler wieder Lehrer wurden. Eine Fackel, die bis heute weitergetragen wird.

Ikonen der Leipziger Schule: „Hinter den sieben Bergen" und „Das Blaue Leipzig" von Wolfgang Mattheuer

Meisterwerke aus dem Magazin

Die Leipziger Schule, die Neue Leipziger Schule, die Neueste – all diese nicht immer unumstrittenen Begriffe kreisen in diesem Kosmos, doch nun gibt es ein Woher und ein Wohin. Und neben den bekannten Himmelskörpern Mattheuer, Heisig und Tübke, Beckmann, Hartwig und Wolfram Ebersbach, Rink, Gille, Rauch und Weischer leuchten nun auch kaum bekannte Sterne auf. Bilder, die über die Zeit berichten, in der sie entstanden – und über sie hinausweisen. Da ist Monika Geilsdorfs „Bildnis Frieda G.“ von 1977, das eine Reinigungsfrau mit Bohnermaschine zeigt, an der man nicht mit schmutzigen Schuhen vorbeilaufen möchte. Aber es liegt auch Bitternis und leises Aufbegehren in diesem Bildnis. Eine Brosche schmückt die Kittelschürze. Frieda G. verschränkt die Arme, so als sei der kahle kalte Flur nicht wirklich der Ort, an den sie gehört.

Mit dem Trabant aus der Garage in die Weite des Horizonts

Museumsdirektor Stefan Weppelmann ist berührt von Andreas Deckardts „Abend“ aus dem Jahr 1979, das eine ordentliche Reihe von Garagen zeigt. Bei einer steht das Tor offen, ein Trabant hat den Motor angelassen. Zwischen den Garagen tut sich eine Lücke auf, durch die Abendlicht dringt. „Das Auto kann in die Weite des Horizonts fahren“, sagt Weppelmann. Er sieht darin eine „Metapher, für das, was Kunst kann“. Und das sei eine Menge: „Bilder sind nicht Dulder. Sie sind Erzeuger von Erfahrungen und Handlungen.“ Mattheuers Wort vom „Bildermacher“, als den er sich selbst sah, und Heisigs Begriff der „Bildstoffe“ aufnehmend, spricht Weppelmann über Leipzigs Kunst und ihre Ausstellung als einem „großen Bildprojekt“ – mit einer Kontinuität des Figurativen. „Wenn diese Schau Musik wäre, dann würde man in ihr Chansons der 20er Jahre, Jahrmarktschlager der 30er, Arbeiterlieder, staatstragende Hymnen, DDR-Rock und Garagenpunk sowie Technobeats hören“, meint der Direktor.

„Eine Metapher, für das, was Kunst kann": Museumsdirektor Stefan Weppelmann mit dem Bild „Abend" von Andreas Deckardt (1979).

Gänsehautmomente

Durch die abgeklärte Professionalität sind bei der gut besuchten Pressekonferenz am Mittwoch Pathos und Ergriffenheit auf dem Podium zu spüren, während zeitgleich die traurige Nachricht von der Absage der Buchmesse einsickerte. „Jeder wird hier seine persönlichen Gänsehautmomente erleben. Jeder wird hier sein Bild finden“, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke). Es gehe darum, Identität zu stiften, nicht als Diskurs von oben, sondern im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt.

„Mehr Museum wagen“

Womit wir beim Konzept einer Ausstellung wären, die nicht als Zustand, sondern als Prozess gedacht ist. „Wir wollen, etwas platt mit Willy Brandt gesagt, mehr Museum wagen“, kündigt Kurator Marcus Andrew Hurttig an und lenkt den Blick auf die über tausend Bilder, die nicht in der Ausstellung zu sehen sind. Denn jede Entscheidung für ein Bild sei eine gegen viele andere. Hier kommt Carolin Rothemund, die Leiterin der Kunstvermittlung, ins Spiel. Die Besucherinnen und Besucher, erklärt sie, könnten anhand in der Ausstellung befindlicher iPads darüber abstimmen, ob andere, bisher nicht gezeigte Werke zu sehen sein sollen. Die Schau geht zunächst bis zum 6. Juni: „Wir sehen das als eine Recherchezeit, wollen auch herausfinden, welches Wissen es zu den Bildern in der Stadt gibt.“

So wird bald Bewegung in diesen Leipziger Bilderkosmos kommen. Bewegend ist er jetzt schon.

Info: „Bilderkosmos Leipzig. 1905–2022“ im MdbK: Eröffnung Mittwoch, 9.2., 18–22 Uhr) geöffnet Di, Do–So von 10–18 Uhr, Mi von 12–20 Uhr. Ein 20-minütiger Film, moderiert von Nastassja von der Weiden, führt in den „Bilderkosmos Leipzig“ ein. Er ist auf den digitalen Kanälen des Museums verfügbar.

