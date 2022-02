Leipzig

Das Museum der bildenden Künste breitet einen seiner wichtigsten Kunstschätze aus – die Malerei des 20. und 21. Jahrhunderts aus Leipzig. Über 200 Werke sind ab Mittwoch im dritten Obergeschoss des Museums der bildenden Künste in Leipzig zu sehen – auf knapp 1300 Quadratmetern.

Ab Mittwoch zeigen Sie den „Bilderkosmos Leipzig“. Viele werden sagen: Endlich. Warum eigentlich erst jetzt?

Im letzten Jahr haben wir uns im Team intensiv darüber ausgetauscht, dass wir wieder stärker mit dem eigenen Kunstbestand des Museums arbeiten wollen. Die Sammlung gehört ja allen Leipzigerinnen und Leipzigern und sollte somit auch sichtbar sein. Hinzu kommt natürlich, dass die Malerei aus Leipzig des 20. und 21. Jahrhunderts zahlreiche Besuchende von weither anlockt. Somit ist der „Bilderkosmos Leipzig“ zugleich ein lokales wie überregionales Angebot. Dem wollten wir einen würdigen Rahmen geben, und zwar das gesamte dritte Obergeschoss des MdbK. In den letzten Jahren waren eher kleinere Teilbestände, wie etwa die Kunst in Leipzig nach 2000 ausgestellt – das ändert sich nun grundlegend. Auch wir sagen also mit großer Freude: Endlich!

Zur Galerie Am Mittwoch wird im MdbK der „Bilderkosmos Leipzig“ eröffnet. Wir zeigen hier einige der Werke, auf die Sie sich freuen können.

Zu sehen ist nur die Spitze des Eisbergs

Rund 200 Werke sind zu sehen. Aus wie vielen Werken mussten Sie auswählen. Wie schwer war das Weglassen?

Das MdbK ist ein epochenübergreifendes Museum. Es umfasst die riesige Zeitspanne von knapp fünf Jahrhunderten: von der Renaissance bis in die Jetzt-Zeit. Konzentriert man sich auf den Gemäldebestand des Museums, so umfasst dieser rund 4000 Positionen, davon entfallen auf das 20. und 21. Jahrhundert knapp 1500 Werke. Es ist also der größte Sammlungsbereich. „Bilderkosmos Leipzig“ ist mit knapp über 200 ausgestellten Gemälden und Skulpturen, das sind etwa 13 Prozent, nur die Spitze des Eisbergs. Und natürlich schmerzt es sehr, wenn sich trotz extrem dichter Hängung noch soviel Ungesehenes weiterhin in den Magazinen befindet.

Wie ist die Ausstellung sortiert?

Es gibt eine chronologische Hängung, die mit der Klassischen Moderne beginnt und mit der Zeitgenössischen Kunst endet. Darin verwoben sind Themenblöcke unter anderem zur Arbeitswelt, Jugendkultur und zu Geschlechterverhältnissen. Das sich durchziehende Leitmotiv ist aber Leipzig als ein genuiner Ort, der so viele spannende Künstlerinnen und Künstler hervorgebracht hat.

Monika Geilsdorf, Bildnis Frieda G.,1977, Mischtechnik auf Hartfaser, 1985, Übereignung des Rates des Bezirkes Leipzig. Quelle: © VG Bild-Kunst Bonn, 2022

Gab es für Sie eine besondere Überraschung bei der Vorbereitung?

Überraschungen gab es natürlich viele. Abgesehen von den vielen Kunstwerken, die lange Zeit nicht ausgestellt waren, war die wichtigste Erkenntnis, dass in den 1970erund 1980er Jahren überdurchschnittlich viel und auch im gewissen Sinne bereits divers angekauft wurde. So ist der Anteil an Künstlerinnen in diesen beiden Dekaden im Vergleich zu anderen Zeitabschnitten sehr hoch.

Die Besucherinnen und Besucher können sich aktiv einbringen

Die Ausstellung soll interaktiv werden, die Besucher können mitbestimmen, welche Bilder zu sehen sein sollen. Warum?

„Bilderkosmos Leipzig“ versteht sich als eine Art Dialogimpuls für die Stadtgesellschaft. Wir wollen in einen kommunikativen Austausch treten und erfahren, welche Bilder und welche Geschichten für eine kollektive Erinnerungskultur wichtig sein könnten. Wer bin ich, dass ich so eine komplexe Aufgabenstellung als Kurator alleine entscheiden könnte? Das Museum des 21. Jahrhunderts sollte kein normativer Bildungstempel mehr sein, sondern lebendige Rahmenbedingungen setzen, in denen Teilhabemöglichkeiten stattfinden und umsetzbar sind.

Sie lassen den Bilderkosmos 1905 beginnen. Warum gerade da?

Ganz einfach: Das früheste Gemälde, welches ich der modernen Kunstentwicklung nach 1900 stilistisch zuordnen konnte, stammt von Max Beckmann und ist mit 1905 datiert.

Max Beckmann, Selbstbildnis auf Grün mit grünem Hemd, 1938, Öl auf Leinwand, Nachlass Mathilde Q. Beckmann im MdbK. Quelle: MdbK

1937 wurden diverse Kunstwerke im MdbK als „Entartete Kunst“ beschlagnahmt und auf dem internationalen Kunstmarkt verkauft. Wie gehen Sie mit dieser Leerstelle um?

Eigentlich ist diese Leerstelle im Vergleich zu anderen wichtigen Museen in Deutschland gar nicht so groß. Das MdbK besaß keinen wirklich großen Bestand an Gemälden der klassischen Moderne, den die Nationalsozialisten 1937 konfiszieren konnten. Zumal es nach 1989 gelang, die ehemals beschlagnahmten Werke von Oskar Kokoschka, Oskar Moll, Otto Mueller und Karl Hofer zurückzuerwerben. Was schmerzhaft fehlt, sind die verlorengegangenen Gemälde von Max Beckmann, jetzt in der Pinakothek der Moderne in München, Emil Nolde im Berliner Brücke-Museum und Lyonel Feininger, heute im Minneapolis Institute of Art, die nicht mehr zurückerworben werden können, da keine Restitutionsansprüche geltend gemacht werden können.

Kunst der NS-Zeit zeigen Sie nicht. Warum nicht?

Es gibt in der Tat noch einen kleinen Bestand von Kunstwerken, die in der NS-Zeit entstanden und angekauft wurden. Darunter befinden sich Künstlerinnen und Künstler, die in der Weimarer Republik ausgebildet, sich nach 1933 aus politischer Überzeugung oder durch Anpassung in das NS-Kunstsystem integrierten und nach 1945 komplett neu orientieren mussten. Aufschlussreich an diesen Biografien sind die zum Teil radikalen Stilbrüche in ihrem Werkschaffen, die durch die politischen Systemwechsel verursacht wurden. Gegen eine Integration in den „Bilderkosmos Leipzig“ sprach aber die fehlende Grundlagenforschung, um eine kunsthistorisch korrekte und präzise Kontextualisierung, die hierfür zwingend notwendig wäre, zu gewährleisten. Zweifellos ein lohnendes Forschungsprojekt für die Zukunft.

Zur Person Marcus Andrew Hurttig Marcus Andrew Hurttig wurde 1974 in Langen geboren. Er studierte Kunstgeschichte, Byzantinische Kunstgeschichte und Vergleichende Literaturwissenschaft in Mainz und in Norwich in Großbritannien. Sein Studium schloss er mit einer Dissertation über Caravaggio ab. Seit 2011 ist er Kurator für Moderne und Zeitgenössische Kunst am MdbK – zuvor war er an der Hamburger Kunsthalle tätig.

In der zentralen Halle ist die Kunst aus der DDR zu sehen. Ist das für Sie die Herzkammer der Leipziger Kunst?

Die Kunst aus der DDR verteilt sich auf insgesamt fünf Galerieräume. In der zentralen Halle der dritten Etage sind darüber hinaus die großformatigen Werke versammelt, die in den 1980er und frühen 1990er Jahren entstanden. Es sind die vielleicht im Ausdruck stärksten Werke mit ausschließlich existenziellen, zeitlosen Themenwelten.

„Etwas, um das uns viele Museen beneiden“

Würden Sie sagen, es gibt etwas, das sich bei aller Verschiedenartigkeit und durch alle politische Systeme als Leipziger Kunst zu erkennen gibt?

Die Malerei, insbesondere die figurative, erzählende Malerei hat im 20. Jahrhundert zu keinem Zeitpunkt aufgehört zu existieren, weder in Leipzig noch woanders. Deshalb möchte ich die Frage mit einem anderen Akzent beantworten. Das MdbK besitzt ein Alleinstellungsmerkmal, um das uns viele Museen beneiden. Es ist die traditionell enge Verbindung mit den vor Ort lebenden zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, die zumeist aus der Hochschule für Grafik und Buchkunst hervorgegangen sind, und die Ankaufs- und Ausstellungspolitik des MdbK nachhaltig bestimmt haben. Dabei handelt es sich aber nicht um eine kulturelle Verschmelzung von lokaler Bedeutung. Denn spätestens mit der Etablierung der Malerei-Klasse von Bernhard Heisig an der HGB Anfang der 1960er Jahre haben die aus Leipzig stammenden künstlerischen Impulse immer überregionale, nationale und bisweilen auch internationale Beachtung erfahren.

Info: Bilderkosmos Leipzig: Eröffnung Mittwoch (9.2.) von 18–22 Uhr; das Museum ist Di, Do–So von 10–18 Uhr, Mi von 12–20 Uhr geöffnet

Von Jürgen Kleindienst