Das Ohr am Herz der Krise: Arno Widmanns „Szenen aus der frühen Corona-Periode“

Leipzig

Inge mag nichts mehr hören von Corona. „Was ist aus dem guten alten Klatsch, aus dem Wer-mit-Wem?, geworden?“, fragt sie. Inge hat ein persönliches Problem. Sie lebt in Berlin, ihr Geliebter in Wien. Zwischen ihnen steht Corona, und so ist Inge „gerade total auf ihren bereits abgelegten Gatten zurückgeworfen“, träumt statt von Sex von der Liebe. Sie gehört zu dem Dutzend, das Arno Widmann in seinen „Szenen aus der frühen Corona-Periode“ auf- und abtreten lässt.

Der rund 70 Seiten umfassende Band, erschienen in der Essay-Reihe der Edition Fototapeta, ist eine den Umständen folgend schnelle Veröffentlichung. Sie folgt Tagesempfindungen – kann aber auch darüber hinausreichen, wenn sich aus den Skizzen Charaktere zu schälen beginnen, die das Zeug zur Romanfigur haben. Moralische Kompetenzen schärfer wahrzunehmen, gehört zu den Effekten des sozialen Ausnahmezustands, der Corona-Krise genannt wird.

Leere statt Lehre

Eine besondere Figur ist Achim. Wie die anderen wird er in 100 verschieden langen Einträgen vorgestellt, die erst am Ende ein Bild ergeben. Nach und nach stellt sich heraus, dass fast alle miteinander zu tun haben, Geschwister sind oder Mutter und Tochter, Kollegen, Freunde oder Partner wie Thomas und Silvia: „Ein altes Ehepaar ist eines, das weiß, wann es sich besser aus dem Weg geht.“

Achim lebt allein. Der Professor liebt die Lehre. „Irgendwann wird die Regierung sich entscheiden müssen, was schlimmer ist: der gesundheitliche oder der wirtschaftliche Kollaps, der Tod von Zehntausenden oder die Arbeitslosigkeit von Millionen.“ Achim spricht laut zu sich selbst, kein Publikum hört ihm zu. Bisher stand er vor jungen Menschen, die sich eifrig jedes seiner Worte notieren „oder wenigstens so tun“.

Quarantäne als Exerzitium

Menschen wie er belehren in den sozialen Medien, dieser Achim aber kommt nur noch vor und für sich selbst ins Dozieren, das Diktiergerät ist sein Zeuge. Er nimmt die Quarantäne als Exerzitium. Statt im Fitness-Club trainiert er jetzt täglich in der Wohnung, „will die Zeit nutzen, um sich zu zeigen, wie autonom er ist“. Der Professor vereinsamt um sein Leben.

Da haben es andere besser. Sie können aus der Situation etwas Unterhaltsames abgewinnen: eine Entdeckung, eine Erkenntnis, ein neues Gefühl. Sie – das sind eine Ärztin, ein Schüler, zwei Aktionskünstlerinnen, ein Dealer, ein Rechtsanwalt ... Sie sehen, hören oder lesen, was Experten glauben. Sie erleben, „wie sehr wohl eine Politik gegen die Märkte“ gemacht werden kann, wie Grundrechte ausgehebelt werden.

„Mit einem Schlag können Bürger beobachtet, überwacht und in ihren Wohnungen eingesperrt werden.“ Sie suchen Rat oder Bestätigung in der Naturwissenschaft, in der Geschichte, in Legenden oder in der Literatur: „Decamerone“, „Die Pest“, „Von der freiwilligen Knechtschaft der Menschen“. Während die einen beobachten und andere sich freiargumentieren, suchen sie das Eigene in den Alltagserzählungen der anderen. Im Zweifel für das Verstehen.

Alte Vertrautheiten

Thomas und Silvia akzeptieren die Unsicherheit wie die Pascalsche Wette: Wenn es das Virus nicht gibt, nehmen sie keinen Schaden, wenn sie sich so verhalten, als wäre es da. Wenn es das Virus aber gibt und sie verhalten sich so, als wäre es nicht da, endet es tödlich. Thomas ist infiziert. Silvia ahnt das zwar nicht, ist jedoch trotzdem besetzt von Angst. Angst vor dem Virus, vor Menschen, vor der Freiheit, vor dem, was sie sieht, und vor dem, was sie nicht sieht. „Sie weicht vom Fenster wieder zurück ins Alleinsein, vor dem sie geflohen war.“

Silvia weiß, dass alle über Corona reden, weil sie Angst haben. „Sie aber hat Angst, darüber zu reden. Wie sollen diese beiden Spezies zusammenkommen?“ Eine Frage, die durch Familien und Freundschaften schneidet. Andererseits wirft das Virus zurück auf Vertrautheiten, bewährt schon in der Zeit des „Präcoronaticum“.

Angst vor der Verabendlandisierung

Auf Silvia wirkt die Generalpause lähmend. Andere belebt Widerspruch. Inge zum Beispiel ist Soziologin: „Die Virologie, das stößt ihr auf, kommt ohne etwas so übergreifendes wie Gesellschaft aus. Für sie gibt es nur eine Kette von Individuen.“ Ärztin Anja befürchtet zu „verabendlandisieren“, ihr Bruder Rudolf mag sich nicht mehr „sanitär-politisch korrekt“ verhalten.

Der Journalist Arno Widmann, Jahrgang 1946, legt seinen Figuren das Erschrecken, Verdrängen, Behaupten in den Mund, das die frühe Corona-Periode geprägt hat. Man kann es auch als Rüstzeug für das Kommende sehen.

Arno Widmann: Szenen aus der frühen Corona-Periode. edition.fotoTAPETA__Essay; 72 Seiten, 7,50 Euro (Broschur), 5 Euro (e-book). www.edition-fototapeta.eu

Von Janina Fleischer