Mit dem zunächst verregneten „Heavy Rock Total“ am Samstag und dem „Closing“-DJ-Programm am Sonntag geht das „Outside“-Festival auf der Leipziger Festwiese zu Ende. Fünf Wochen lang präsentierte sich die freie Kultur- und Clubszene der Stadt mit Produktionen aus allen Sparten. Zum Abschluss zieht Sprecherin Antje Hamel ein Fazit.

Fünf Wochen sind vorbei. Hat das Outside-Festival das erfüllt, was Ihr Euch erhofft habt?

In dieser unbeständigen Zeit ist es generell schwierig, von Erfüllung zu sprechen. Aber rückblickend können wir sagen: Wir haben alles richtig gemacht. Es war gut, was „los zu machen“, nicht nur für uns als Veranstalterinnen und Veranstalter, sondern auch für unser Publikum. Endlich wieder Live-Konzerte, endlich wieder fast normale Veranstaltungen und vor allem Gemeinschaftserlebnisse – das gibt Energie. Die Aussicht auf den Herbst und Winter ist düster, umso mehr haben wir uns gefreut, die Möglichkeit mit „Outside“ gehabt zu haben. 32 Veranstaltungen verschiedenster Genres in fünf Wochen mit mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern sprechen für sich. Für die Kürze der Zeit bei der Vorbereitung ist das ein wahrer Erfolg.

Positives Resüme: Antje Hamel, Sprecherin des Werk 2 und des Outside-Festivals. Quelle: Christian Modla

Wie war die Publikumsresonanz?

Anfangs waren die Ticketkäufe recht verhalten. Aber natürlich braucht jede Veranstaltung eine gewisse Vorlaufzeit in der Kommunikation, die wir einfach nicht hatten. Uns erreichten zudem viele Anfragen bezüglich der Umsetzung der coronagerechten Maßnahmen. Es herrschte also eine gewisse Unsicherheit, wie das alles ablaufen sollte. Aber wenn die Leute erst mal da waren, war schnell klar, dass die Gitterboxen und Maskenpflicht in Wartebereichen einem schönen Abend nicht entgegenstanden. Das Feedback, das wir bisher bekamen, war durchweg positiv. Das Publikum und auch die Artists waren sehr dankbar – und wir sehr gerührt von dieser positiven Resonanz.

Hat das Hygienekonzept funktioniert?

Wir haben zusammen mit der Stadt Leipzig das Hygienekonzept erarbeitet und uns natürlich auch mit bereits bestehenden Konzepten beschäftigt. Einhaltung der Abstände durch abgegrenzte Bereiche, Maskenpflicht in Wartebereichen, nur eine bestimmte Personenanzahl pro Box, Registrierung – das hat alles sehr gut geklappt. Wir können sagen, dass das Publikum sehr diszipliniert war und uns natürlich damit auch super geholfen hat, unsere Veranstaltungen durchführen zu können.

Metal ist, wenn man trotzdem spielt: Die Band Prowler im Regen beim „Heavy Rock Total-Festival“ am vorletzten Tag des „Outside“ auf der Festwiese. Quelle: Christian Modla

Gibt es beim Live-Kommbinat und den Mitstreitern Überlegungen, wie man weiterhin Präsenz zeigen kann?

Bereits im März mit dem Shutdown begann ja eine enge Zusammenarbeit unter den Clubs und Spielstätten, die zum LiveKommbinat Leipzig e.V. gehören. Diese damalige Zusammenarbeit hat natürlich für die Organisation des „Outside“ schon einen starken Grundstein gelegt. Das Netzwerk ist mit Leipzig Plus Kultur, DasIstLeipzig, Kreatives Leipzig und uns mittlerweile noch größer geworden. Es ist wirklich beeindruckend, wie sehr zusammengerückt und sich untereinander unterstützt wird. Es wäre doch schade, diese Verbindungen nicht auch für die Zukunft zu nutzen. Wir werden sehen, welche weiteren Möglichkeiten und Formate es geben kann. Es ist jedoch jetzt noch zu vage, von weiteren gemeinsamen Plänen zu sprechen.

