Das Lichtermeer des Nachthimmels, Sternennebel, ein Teleskop-Panorama spannt sich auf, als wäre die Bühne ein Planetarium. Die Weite des Himmels mit ihrem ewigen Versprechen der Freiheit bildet die Klammer, verbindet das Paris des 19. Jahrhunderts und das Leipzig der Gegenwart. Dort der Blick aus dem Fenster der Künstler-Mansarde, Pariser Bohème. Hier der Blick über das Zeltlager der Aussteiger auf einer Brache hinter dem Bahnhof, Leipziger Bohème?

Es ist so eine Sache mit diesem verklärten Begriff, nach dem Giacomo Puccinis „La Bohème“ benannt ist. „La Bohème“ feierte nun am Freitagabend im Schauspiel Leipzig Premiere, allerdings in der Regie von Hausregisseurin Anna-Sophie Mahler mit dem Zusatz „Träume // Leipzig“. Und das macht alles anders.

Statt Orchester sitzen Natania Hoffman am Cello und Arno Waschk, musikalischer Leiter des Abends, am Klavier vor der Bühne. Puccinis musikalische Hauptmotive flirren – behutsam auf die beiden Instrumente reduziert – durch den Saal. Statt in eine Dachkammer blickt das Publikum auf eine ansteigende Ebene, im Hintergrund ein Findling, vielleicht ein eben vom Himmel gefallener Meteorit, links leuchtet ein Igluzelt lila.

Aus dem Zelt, durch die Saal-Tür: Die schwarze Spielfläche füllt sich mit Figuren. Und, ja, das ist verwirrend zunächst, wenn die Musik an Rodolfo und Marcello in der Dachkammer erinnert, die Figuren aber von ihrer Faust-Rolle erzählen wie Patrick Isermeyer. Wenn Katharina Schmidt auftritt im Kleinen Schwarzen und mit langen Glitzerohrringen, als habe sie sich knapp in Opernball-Tür und Termin vertan, um dann verbal breitbeinig von dem Ort zu erzählen, den sie geschaffen habe, „an dem es Frieden gibt, für jeden, der ihn sucht.“

Es gibt immer einen Abgrund. Hält man ihn auch aus?

Outdoor-Werbung setzt Zelte ins Bild, als sei Fußbodenheizung Standard, und dann wundert man sich, wenn man kalte Füße bekommt. Die Bohème Puccinis verschreibt sich der Kunst und Freiheit, und muss dafür Hunger und Kälte ertragen. Es gibt immer eine Kehrseite, einen Abgrund. Die Frage ist, ob man ihn aushält. Wie weit gehen Menschen für ihre Ideale? Darum geht es im Kern der Leipziger „Bohème“, die ganz auf reale Leipziger abstellt.

Wäre das eine hirngesponnene Zeitgeist-Bohème, um den 125 Jahre alten Stoff mal ein bisschen aufzupeppen, man könnte sie getrost in die Regietheater-Tonne stopfen. Aber diese Bohème stellt als beachtliches Dokumentar-Theater authentische Träume vom Rand der Gesellschaft auf die Bühne. Regisseurin Mahler und Autorin Anne Jelena Schulte haben recherchiert, ein inzwischen geräumtes Zeltlager hinter dem Leipziger Hauptbahnhof besucht, den Ex-Junkie Christian befragt, den eine Faust-Rolle am Leben hielt, eine Kubanerin interviewt, die einst auf der Insel im Cabaret tanzte und im Winter erstmals ins stumme Deutschland kam.

Prompt fällt Theaterschnee, stimmen Isermeyer als Rodolfo und Alina-Katharin Heipe und Counter-Tenor Hubert Wild einander als Mimì ergänzend ihre Arien „Wie eiskalt ist dies Händchen“ und „Man nennt mich Mimì “ an. So verweben sich Gegenwarts-Szenen mit Opern-Elementen, die die authentisch schroffe, auf der Brache erlauschte Sprache umwölken und die Atmosphäre sinnlich verdichten.

„Falsche Menschen, falsche Ziele“

Musikalisch bleibt Puccinis Werk Fragment. Inhaltlich reduziert es sich auf die Kernfrage, ob ein Leben als Bohèmien möglich ist. Die Liebesgeschichte sucht man vergebens. Dafür arbeitet die Inszenierung das Ringen um ein Stück Freiheit umso klarer heraus.

„Zu viel Zeit vergeudet, falsche Menschen an falsche Ziele zu kutschieren“, sagt Schmidt an einer Stellel über die Taxifahrer-Vergangenheit des Franz. Sie spielt sie eindrucksvoll, die fast Guru-hafte Hauptfigur des Zeltlagers. Ein gelungener Spagat zwischen Straßen-Schroffheit und philosophischer Gewitztheit. Paulina Bittner verkörpert den Gegenpart. So reiben sich Lebensentwürfe aneinander.

Insgesamt gelingt es dem Ensemble, den Figuren Würde zu verleihen, ohne sie zu Romantisieren. Männer in Frauenrollen und umgekehrt verfremden die Vorbilder. Die latente Aggressivität im Zeltlager liegt immer in der Luft, die Entbehrungen schimmern durch. Am Ende verweist der Abend auf zwei Todesfälle auf dem Gelände während des Recherche-Zeitraumes.

Selbst der Lolli ist ein Zitat in diesem Recherche-Theater

Auf dem Glasdach einer Bank stehen und zusehen, wie Menschen 20 Meter weiter unten Geld abheben, heißt es einmal. Und Hubert Wild trägt als Mimì eine glänzende Maske, man mag an Damien Hirsts Diamant-besetzten Totenkopf denken. Die Kluft zwischen materiellen und ideellen Zielen deutet sich immer wieder an. Zugleich dient die Maske als Haube, das Geschenk Rodolfos an Mimì. Countertenor Hubert Wild singt ihre Parts als einzige ausgebildete Opernstimme des Abends.

Isermeyer, gesanglich stark in der Rodolfo-Partie, verkörpert den Ex-Junkie Christian, der sich im Schluss-Applaus zu erkennen gibt. Julius Forster verkörpert die Kubanerin, die das Tanzen liebte und in Deutschland in der Einsamkeit versinkt. Nur singen könne er nicht. Und dann singt Forster die Musetta-Arie, tiefer, rauchig fast, ungekünstelt, mit an das Cabaret erinnerndem Federschmuck und einem Ensemble, das vielstimmig einsteigt. Die versuchte Utopie gerinnt einen Moment zum Bild in der stark auf das Wort konzentrierten Inszenierung. Selbst der Lolli, der sich in einen Mund mogelt, ist ein Zitat, gehört zu den Gegenständen, die am Lagerfeuer auftauchten.

So entsteht ein mutiger, ein konsequenter Abend, voller Respekt für die Menschen und ihre Ideale, ohne sie und ihre Ziele zu verklären. Der Meteorit scheint derweil unmerklich in den Vordergrund gerutscht zu sein, den Bühnenraum einschränkend – und damit symbolisch den Spielraum der Freiheitssucher. Wo bleibt Platz für Utopien?

