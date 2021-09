Leipzig

Nein, er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, dieser A., der mit ein paar schlechten Witzen versucht, sein Unbehagen zu überspielen. Der junge Schauspieler steht im Lichtkegel vor der entrückten Jury. Vorsprechen, um eine Rolle am Theater geht es. Sofort springt die Macht-Asymmetrie ins Auge.

Das Leipziger Publikum kennt Eidin Jalali aus „Der Besuch der alten Dame“ von Nuran David Calis, mit dem das Schauspiel am Samstag in die Saison einsteigt. Und eben aus dem intensiven Solo „Die Leiden des jungen Azzlack“, das zum Ende der vergangenen Spielzeit Premiere feierte. In einer dieser hybriden Pandemiezeit-Produktionen mit Streaming- und Bühnen-Version. Am Sonntag findet sie vor Publikum in der Schauspiel-Diskothek statt.

Zwischen Vorsprechen und Wasserpfeife schält sich in fliegenden Szenenwechseln die Biografie des im Stück nur A. genannten Mannes heraus. Geboren und aufgewachsen ist er hier. Deutsch spricht er ohne Akzent. Mehr noch: Grammatisch, so schimpft er an einer Stelle, spricht er besser als die meisten. Aber da ist eben noch etwas, eine Äußerlichkeit, ein Name. Ständige Fragen nach der Herkunft, selbst die nett gemeinten, nageln ihn fest auf fremde Wurzeln.

„Du hast doch auch iranische Wurzeln, oder?“

Wenn Eidin Jalali als A. auf der Bühne steht, dann spielt er stets auch sich selbst, seine eigenen Erfahrungen, die Geschichte seiner Identitätssuche. „Der Text beruht zum Großteil auf Erfahrungen von mir und Eidin, zum Teil auch von meinem Vater“, sagt Marco Damghani, Autor und Regisseur des Abends.

Marco Damghani, Autor und Regisseur von „Die Leiden des jungen Azzlack" am Schauspiel Leipzig Quelle: Thiago Braga

Er ist aus Hamburg per Zoom zugeschaltet. Jalali sitzt in Berlin vor der Kamera. Zwei enge Freunde, die vier Jahre zusammen an der Berliner Schauspielschule „Ernst Busch“ studierten. Jalali, 1992 in Teheran geboren, aber aufgewachsen in Wien, erinnert sich an den Satz, mit dem ihn Damghani ansprach: „Du hast doch auch iranische Wurzeln, oder nicht?“ Jalali: „Ich war irritiert und dachte, da ist wieder so ein Deutscher, der sich für meine Wurzeln interessiert.“

Worin liegt der Unterschied, ob ihn ein Deutscher oder Iraner darauf anspricht? Dafür gibt es ein Wort, sagt Jalali: „Othering.“ Man werde als fremd markiert durch die Frage. „Eine Erfahrung, die migrantisierte Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, ein Leben lang machen.“ Natürlich sei das Interesse an Herkunft nicht per se verboten, sagt Damghani, wünscht sich aber mehr Fingerspitzengefühl. „Wenn Eidin sagt, dass er aus Wien kommt, dann begnügen sich 90 Prozent nicht damit, sondern fragen: Woher kommst du wirklich.“

Dass Menschen ihr Verhalten reflektieren, ist das Ziel.

In der Inszenierung findet A. von der anfänglichen Unbeholfenheit zu offenen Worten und schließlich bricht tief sitzende Wut durch. Es brodelt. Manchmal gradlinig, manchmal aufgeladen mit subtilem Witz.

Jalali ist froh über die Rolle, über ein Thema, dass ihm auf der Seele brennt. „Für mich ist es ein großes Geschenk, nicht nur zu unterhalten, sondern Menschen mit rassistischen Denkmustern zu konfrontieren und einzuladen, Verhalten zu reflektieren“, sagt Jalali. Tatsächlich löst der klug gebaute Abend mit seiner diffus gehaltenen Position des Protagonisten zwischen Theater-Akt und persönlicher Motivation Reaktionen aus. Er zwingt zumindest zur inneren Stellungnahme, wenn Azzlack mit einem satten „ihr“ die Mehrheitsgesellschaft angreift.

Publikumsreaktionen? „Viele haben uns beschrieben, dass sie auf Aspekte aufmerksam geworden sind, die sie bisher nicht gesehen haben“, sagt Jalali. Bereits auf der Bühne nimmt er die Stimmung im Saal wahr. „Ich merke, wer für unsere Witze zugänglich ist und wen etwas abschreckt.“

„Es geht nicht um wir gegen euch“

Zugleich thematisiert das Stück die Realität an deutschen Theatern. Manche sahen sich jüngst mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Dennoch erkennt Jalali Schritte in die richtige Richtung. „Theater bemühen sich, mehr migrantisierte Schauspieler auf die Bühne zu bringen.“ Die Frage sei allerdings, ob sich die Spielpläne inhaltlich ändern, Positionen wie Intendanz oder Regie diverser besetzt werden – und letztlich mehr Publikumsdurchmischung erzielt wird. „Im Idealfall wird Theater so wieder ein Ort der Begegnung und verlässt den elitären Rahmen.“

„Letztlich geht es um Teilhabe“, sagt Damghani, egal in welchem gesellschaftlichen Bereich. Und egal, welche Diskriminierungs-Mechanismen greifen. Damghani redet schnell und einnehmend. Es fällt der Begriff „Klassenkampf“, der verstaubt nach Marx klingt, aber natürlich immer wieder neu betrachtet werden kann. Vom jungen A. ist es auf einmal nur ein kleiner Sprung zu ganz anderen Gräben, zur wirtschaftlichen Ungleichheit etwa im Westen und Osten der Republik. Viele Ostdeutsche seien frustriert vom kapitalistischen System, sagt Damghani. „Es geht nicht um wir gegen euch. Wir müssen gemeinsam kämpfen, damit es allen gut geht.“

„Der Besuche der alten Dame“, Sa, 19.30 Uhr. „Die leiden des Jungen Azzlack“, So, 20 Uhr, Schauspiel Leipzig. Restkarten an der Abendkasse

Von Dimo Rieß