Das Schicksal vaterloser Söhne: „Brüder“ ist für den Deutschen Buchpreis nominiert

Auch Söhne, die vaterlos aufwachsen, werden später selbst Väter. Und dann zeigt sich, ob sie ihre biologische Position mit väterlicher Anwesenheit verbinden, die sie als Kind stark vermisst haben. Im 430-Seiten-Roman „Brüder“ kennen Mick und Gabriel ihren Vater nicht, der sie aber – zumindest äußerlich – stark geprägt hat. Ihre Mütter, Monika und Gabriele, waren couragierte DDR-Frauen, die sich auf einen senegalesischen Medizinstudenten eingelassen haben. Als Alleinerziehende haben sie ihre farbigen Söhne aufgezogen – so, als wären sie keine Exoten. „Nicht jeder Vater hatte durch sein Aussehen ein Dauerfragezeichen hinterlassen“, heißt es im Buch, das auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2019 steht. Die Schriftstellerin Jackie Thomae, Jahrgang 1972, wuchs mit ihrer Mutter in Leipzig auf und war 42, als sich ihr Vater gemeldet hat. In dieser Lebensphase stellten die dunkle Hautfarbe und der Afro-Look für sie kein wirkliches Problem mehr dar. Denn wie die Helden ihres Romanes konnte sie sich als selbstverständlicher Teil der westlichen Gesellschaft fühlen.

Jackie Thomae: Brüder. Hanser Berlin, 430 Seiten, 23 Euro. Quelle: Hanser

Die gleichaltrigen Halbbrüder im Buch wissen fast bis zur letzten Seite nichts voneinander. Als sich der Vater bei ihnen meldet, sind sie fast 50 und der Staat „mit überwiegend homogener Bevölkerung“, in dem sie aufgewachsen sind, existiert schon lange nicht mehr. Das Buch schildert ihr Anders-Aussehen als Schicksal, das sie gut bewältigt haben.

Folgenschweres Knalltrauma

Die Handlung in „Brüder“ wächst sich also nicht zu einem Multikulti-Drama aus, obwohl Nick sogar einen rassistisch motivierten Überfall erlebt. Ihn lernt der Leser auf den ersten knapp 200 Seiten kennen. Er ist 15, als er mit seiner Mutter aus einer Hinterhofwohnung im Prenzlauer Berg nach Westberlin ausreist. Dort kommt er sogar noch in den Genuss eines netten weißen Stiefvaters, dort bricht er eine Zimmermannslehre ab und verliert sich in einer „substanzen- und hormonvernebelten Phase“. Als „planloser Desperado, der scheinbar nichts zu verlieren hat“, kommt er bei den Frauen gut an. In der Euphorie der frühen 90er zieht „der coole Typ“ mit zwei Freunden in Berlin einen Technoclub auf. Noch vor Ablauf des wilden Jahrzehnts schreitet das Finanzamt ein, ein Drogenschmuggel zur Geldbeschaffung scheitert, und der 29-Jährige erleidet bei der Vorbereitung der Millenniumsfeier ein folgenschweres Knalltrauma, das sein Scheitern besiegelt. Nick wird Jahre brauchen, um sich neu zu erfinden.

Essayistische Betrachtung

Mit Nick ruft Jackie Thomae den Hedonismus der 90er in Erinnerung. Nick hat allerdings den Bogen überspannt. Seine treue und äußerst liberale Partnerin möchte irgendwann ein Kind. Um sorglos seinen Trieben zu frönen, hat sich Nick den Samenleiter durchtrennen lassen. Als die toughe Rechtsanwältin davon erfährt, macht sie Schluss. Nick wehrt sich verzweifelt: „Du bist das Brain, ich habe den Körper, so ist es doch. Das ist rassistisch und mies.“ Jackie Thomae legt großen Wert darauf, vielfältige und differenzierte Meinungsbilder entstehen zu lassen. Mit leichter Hand und eingängigen Sätzen liefert sie pointierte Reflexionen. Über weite Strecken liest sich ihr Buch wie eine spannende essayistische Betrachtung, voller Beispiele, die sie ihre Helden anführen lässt.

Was einen Menschen ausmacht

Gabriels Lebensgeschichte setzt im Jahr 2000 ein. Sie wird von ihm selbst und von seiner Frau Fleur im Wechsel als Rollenprosa erzählt. „Ich war nach London gekommen, um einer von vielen zu werden“, berichtet der erfolgreiche Architekt. London sei „so postrassistisch, dass man hätte meinen können, es gehe wirklich nur noch ums Geld“, meint er. Ihn interessiert Japan mehr als Afrika, er hört gern klassische Musik und ist ein praktizierender Global Player und bekennender Neoliberaler. Seine weiße Frau indes wurde als Kind von einen philanthropischen Paar aus Belgien adoptiert und wuchs in Ostafrika auf. Sie kann also gut mitreden, wenn es um die Frage geht, was einen Menschen mehr ausmacht: die Gene oder die Sozialisation?

Die Übersetzerin, die im Laufe der Handlung ihre leibliche Mutter ausfindig macht, mokiert sich gern über Gabriels „konservative Statussymbole bis hin zu seiner betont unlockeren Körpersprache“. In Rückblenden wird der Leser nach Leipzig versetzt, wo Gabriel bei seinem Großvater aufwuchs, nachdem seine Mutter bei einem Unfall starb. Doch auch Gabriel erlebt sein persönliches Waterloo. Nach einem skandalösen Ausraster muss sich der gestresste Kontrollfreak und Workaholic aus dem Tagesgeschäft zurückziehen.

Erörterungen

Jackie Thomae ist zweifellos eine echte Männerversteherin. An die sprachliche Darstellung intimer Momente wagt sie sich allerdings nicht. Für einen Roman wird in „Brüder“ zu viel erörtert und explizit gesagt. Allerdings handelt es sich bei Figuren wie Gabriel und Fleur um Menschen, die sich und die Welt selbst stark reflektieren. „Brüder“ handelt bei weitem von mehr als nur vom Unterschied durch Hautfarben. Wie im richtigen Leben verschiebt sich der Fokus der Akteure mal auf die Fragen der Partnerbeziehung oder der Kindererziehung, auf die Lebensweise, den Beruf oder die Stimmung im Nachwende-Deutschland. Im Streit mit einer schwarzen Bürgerrechtlerin sagt Gabriel: „Entschuldige, ich laufe nicht den ganzen Tag herum und denke, ich bin schwarz, ich bin schwarz, oh Gott ich bin schwarz! ... Ich muss auch an andere Dinge denken als an gottgegebene Tatsachen.“

Wahrscheinlich liegen dem Roman neben autobiografischen Erlebnissen noch weitere konkrete Lebensgeschichten, vielleicht sogar konkrete Wendungen aus Interviews, zugrunde. Trotz dieser Authentizität und der vielen Details wird es nie banal oder langweilig. Die Schilderungen und knappen Dialoge lesen sich so essenziell wie eine gute Diagnose.

Von Karim Saab