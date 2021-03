Das Selfie: Ausstellung in Leipzig widmet sich dem Selbstporträt

Leipzig

Einen Arm weit von sich gestreckt, in der Hand am Ende das Handy. Der Körper dreht sich, das Kinn wird angehoben, der beste Winkel gesucht. Dann klickt die Smartphonekamera. Fast jeder hat das ein oder andere Selfie auf dem Telefon, entstanden auf Reisen, mit Freunden oder allein, aus Langeweile.

Im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig ist dem Phänomen des Selfies nun eine ganze Ausstellung gewidmet. Dabei geht es jedoch nicht nur um den Terminus an sich. Wer „Immer Ich. Faszination Selfie“ besucht, kommt nicht umhin, das eigene Verhalten zum Selbstporträt zu reflektieren.

Es gibt Selfies, die gehen um die Welt. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 vor einer Geflüchtetenunterkunft ein Foto mit Shaker Kedida machte, entstand das „Selfie des Jahres“ mit politischer Auswirkung. Als der chinesische Künstler und Aktivist Ai Weiwei 2009 festgenommen wurde, dokumentierte er es mit einem Selfie, es ist Kunst. Die US-amerikanische Moderatorin Ellen DeGeneres holte bei den Oscars 2014 die Filmstars vor die Kamera, machte live während der Show ein Foto mit ihnen und brach damit bei Twitter den Rekord für die meisten Retweets.

Selfies sind Zeitgeschichte

Wie Zeitgeschichte und Selfies zusammenpassen, war der Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums, Uta Bretschneider, nicht sofort klar. Schnell wurde aber deutlich: Selfies sind mal künstlerisch, mal politisch, aber immer ein Teil der eigenen Darstellung nach außen und haben Wirkungsmacht. „Sie sind ein Novum der Selbstbestimmtheit über das eigene Bild. Wer ein Selfie macht ist nicht nur Darsteller, sondern auch Produzent und Regisseur zugleich“, erklärt die Kuratorin der Ausstellung, Henrike Girmond, am Montag während der Pressekonferenz zur Eröffnung am Mittwoch.

Selfies sind mehr als ein simples Selbstbild. Quelle: André Kempner

Ursprünglich war nur eine Fotoausstellung zum Thema gedacht, erklärt Girmond. Schon nach einer Woche Recherche habe die Thematik des Selfies jedoch deutlich größere Ausmaße angenommen. Entstanden ist schließlich eine interaktive, multimediale Ausstellung mit rund 600 Objekten: Bilder, Selfiesticks, Kameras, Plakate, gerahmt von vielen Spiegeln. Wer sich in den Räumen der Exposition bewegt, begegnet sich immer wieder selbst, unter anderem in bunten Farben an den reflektierenden Wänden oder an den zwei Selfie-Punkten, die eine digitale Teilnahme an der Ausstellung ermöglichen.

Kurz nach Beginn, im ersten Raum, lächelt links Angela Merkel in die Smartphone-Kamera, rechts grinst der Makaken-Affe Naruto für ein Selfie in die Linse – ob und wie ein Affe das Urheberrecht am eigenen Bild besitzen kann, wird auch im Zeitgeschichtlichen Forum geklärt.

Selfies sind Kommunikationsmittel

Selfies sind Kommunikationsmittel und ein „zeitgeschichtlich relevantes Phänomen“, erzählt Bretschneider im Gespräch. Sie gehören mittlerweile zur gängigen Art, sich anderen mitzuteilen, ähnlich wie Postkarten oder Briefe. Als Arthur Winkelmann 1967 mit einer Kamera vor der Brust durch Kassel lief und sich selber filmte, sorgte das noch für Aufsehen. Wenn sich heute eine Gruppe Touristen auf dem Leipziger Markt mit einem Selfiestick ablichtet, blickt kaum jemand hin.

Direktorin Uta Bretschneider (r.) und die Kuratorin Henrike Girmond in der Ausstellung. Quelle: André Kempner

Zwar tauchte der Begriff „Selfie“ erst 2002 zum ersten Mal auf und wurde 2013 zum „Wort des Jahres“ – die Praxis eines Selbstporträts ist natürlich bedeutend älter. Mit technischem Fortschritt, immer besseren Kameras in jedem Smartphone und Kanälen wie Instagram nimmt die Masse jedoch zu. Rund 93 Millionen Selfies sollen pro Jahr entstehen, und es geht dabei nicht nur um das Bild an sich. „Immer Ich. Faszination Selfie“ gibt einen vielseitigen Einblick in die Wirkung eines Selfies. So schärft diese Ausstellung unweigerlich den kritischen Blick auf die tägliche Bilderflut.

Info: „Immer Ich. Faszination Selfie“: 17. März bis Januar 2022; geänderte Öffnungszeiten bis auf weiteres: Di–So/Feiertag 10–18 Uhr, Zeitgeschichtliches Forum, Grimmaische Straße 6 in Leipzig; Besuch nur nach telefonischer Voranmeldung unter 0341 2220445; Eintritt frei.

Von Vanessa Gregor