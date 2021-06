Leipzig

In fast 300 Vorstellungen hat Emil Tischbein mit seinen Freunden den Dieb Grundeis im Theater der Jungen Welt geschnappt. Es ist eines der am längsten gespielten Repertoire-Stücke am Haus. Nach 15 Jahren wird es in zwei letzten Vorstellungen am Samstag und Sonntag abgespielt. Die Inszenierung eröffnet zugleich die Sommerbühne des Theaters im Grünauer Robert-Koch-Park.

Der Klassiker von Erich Kästner, am TDJW von Marion Firlus inszeniert, bescherte dem langjährigen Ensemble-Mitglied Sven Reese 2006 eine seiner ersten Rollen am TDJW. Reese, seit dieser Saison freier Schauspieler, kehrt damit nochmal zusammen mit Reinhart Reimann und Chris Lopatta ans TDJW zurück.

Auf den Abschied folgen Premieren

Bis zum 18. Juli bespielt das TDJW den Park, mehrere Premieren gehören zum Programm: TDJW-Tausendsassa Benjamin Vinnen führt in „Sherlock Holmes hört auf“ Regie, hat zusammen mit Clemens Litschko die Musik komponiert und steht selbst neben Tobias Amoriello, Alida Bohnen, Anna-Lena Zühlke und Clemens Litschko auf der Bühne. Als „musikalische Teatime“ für Jugendliche ab 15 Jahren angekündigt, dreht sich die Inszenierung um den berühmtesten Detektiv der Welt, der seinem Handwerk den Rücken kehren möchte. Premiere ist am 1. Juli.

Zumindest Analog-Premiere feiert am 3. Juli „Gordon und Tapir“. Im Stream hat die Puppentheater-Inszenierung nach dem Kinderbuch von Sebastian Meschenmoser schon überzeugt. Jetzt treffen das pedantische Pinguin Gordon und das chaotische Tapir direkt vor Publikum aufeinander. Ein witziges Stück über Gegensätze, wilden Streit und die Kraft des Kompromisses für Kinder ab 4 Jahren.

Einen Nachfolger bekommt die interaktive Mäusegeschichte „Frederick“ am 10. Juli. Dann feiert „Frederick & Alexander“ Premiere, wieder inszeniert von Julia Sontag nach dem Bilderbuch von Leo Lionni und gespielt von Clara Fritsche .

Auf der Sommerbühne nahe des Allee-Centers präsentiert sich das TDJW nach fast acht Monaten wieder vor Publikum.

Emil und die Detektive, Sa und So, 17 Uhr; Robert-Koch-Park, Eingang Schönauer Straße; mehr Infos: www.tdjw.de

Von Dimo Rieß