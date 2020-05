Das Konzertticket als Spende: Was hat es Leipzigs Kulturveranstaltern gebracht?

Leipzig

Noch immer herrscht im Kulturbetrieb wegen der Covid-19-Pandemie weitestgehend Stillstand. Um betroffenen Künstlern und Veranstaltungen in der Ausnahmesituation zu helfen, wurde in den vergangengen Wochen eine Idee in den Medien vielfach diskutiert: Statt sein Geld für eine ausgefallene Veranstaltung zurückzuverlangen, solle man sie den Veranstaltern lieber als Spende überlassen. Welche Erfahrung haben Leipzigs Kulturorganisatoren damit in den letzten Wochen gemacht?

29 000 Euro für Oper und Gewandhaus

„Bei uns gibt es drei Möglichkeiten“, erklärt Pressesprecherin Patricia Grünzweig von der Oper Leipzig zunächst. „Das Ticket kann gegen Auszahlung zurückgegeben, in einen Gutschein umgetauscht oder gespendet werden.“ Damit verweist sie auf die drei Möglichkeiten, die auch die meisten Veranstalter anbieten. Priorität liege derzeit auf der Rückgabe der Karten, „sodass in diesen Zeiten jeder sein Geld schnellstmöglich zurückbekommt.“ Durch Ticketspenden seien aber bereits 29 000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld sollen Projekte der jungen Oper gefördert werden.

Welchen Anteil die Spenden an der Gesamtzahl der Rückabwicklungen ausmachen, will der stadteigenene Betrieb zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. „Wir freuen uns sehr, dass eine Vielzahl unserer Besucher die Möglichkeit gewählt hat, der Oper Leipzig den Ticketwert als Spende zur Verfügung zu stellen“, so Ulrich Jagels, Verwaltungsdirektor an der Oper Leipzig

Auch das Gewandhaus der Stadt Leipzig teilt auf LVZ-Anfrage mit, dass man im Zeitraum von März bis April Ticketspenden in Höhe von ebenfalls knapp 29 000 Euro entgegengenommen habe, die aus sieben Prozent der Rückerstattungen verbucht worden seien. „Circa 20 Prozent wurden als Wertgutschein erstattet, rund 70 Prozent der Rückgaben waren Ticketpreiserstattungen“, so Pressesprecher Dirk Steiner. Die derzeitige finanzielle Lage sei für das Gewandhaus sehr schwierig. „Wir freuen uns daher natürlich sehr, wenn Gewandhausbesucher und Musikfreunde uns in dieser Situation mit einer Spende unterstützen.“

Keine Spenden für die Öffentlich-Rechtlichen

Keine Option ist die Spende für die Klassikabteilung des MDR. „Ja, es kommt vor, dass einzelne Konzertbesucher den Ticketpreis als Spende anbieten“, teilt Sprecherin Miriam Ritter auf Anfrage mit. Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt darf der MDR diese Spenden jedoch nicht annehmen. Auch in Gutscheine können Tickets nicht umgewandelt werden. Hier bleibt den Besuchern also nur die Chance, das Ticket umzutauschen – ob sie wollen oder nicht.

Gutscheine und Aktien

Positive Erfahrungen hat Dörte-Saulvig Waurick vom Kabarett Academixer gemacht. „Das Gro der Leute ist sehr wohlwollend“, erzählt die Geschäftsführerin. Zwar hätten nur wenige Besucher ihre Karten gespendet, der Großteil jedoch habe die Möglichkeit in Anspruch genommen, die Karten in einen Gutschein umzutauschen. „Es waren sehr wenige, die unfreundlich waren oder auf ihr Geld beharrt haben.“

Auch bei den Besuchern des Krystallpalast Varieté sind Gutscheine das Mittel der Wahl. Eine Wahl, mit der die Verngügungsstätte gut leben kann. „Wir kriegen keine Förderungen, wir tragen uns selbst“, sagt Sabine Schön von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. „Alles ist besser, als das Geld wieder zurückzuzahlen.“ Spenden seien selten, treue Stammgäste hätten aber auch bereits das ein oder andere Ticket zur Verfügung gestellt. Auch sie hält vorerst fest: „Wenige lassen sich das Geld zurückzahlen.“

Bei der Schaubühne Lindenfels spielen Ticketspenden ohnehin eine untergeordnete Rolle – allerdings aus anderen Gründen. Die Einrichtung, die seit 2005 als gemeinnützige Aktiengesellschaft firmiert, erfährt finanzielle Unterstützung vor allem durch den Kauf von Kunstaktien, wie Pressesprecher Sebastian Strauß erklärt. „Nichtzurückgegebene Tickets als Form der Spende spielen nur marginal eine Rolle.“ Ohnehin sei die Anzahl der verkauften Tickets zuletzt nicht so hoch gewesen. „Aufgrund einer lang geplanten umfangreichen Bauphase, die im April startete, war unser Spielplan sowieso schon für die nächsten Monate stark reduziert.“

Keine Rückabwicklung beim Wave-Gotik-Treffen

Ganz anders verfahren die Veranstalter des Wave-Gotik-Treffens ( WGT). Nach langem Hin und Her wurde das Musik- und Kulturfestival am Freitag nun doch abgesagt. Eine Spende oder Rückerstattung der Tickets ist vorerst nicht vorgesehen. „Wie bereits konstatiert, behalten alle bereits erworbenen Berechtigungskarten ihre Gültigkeit. Diese wird vollständig auf das WGT des Jahres 2021 übertragen“, heißt es in einem Facebook-Eintrag des WGT. Bei einigen Fans sorgte die Entscheidung bereits für Unmut. Sie äußerten in dem Sozialen Medium ihr Unverständnis. „Ein paar einzelne Leute mögen unzufrieden damit sein“, erklärt Pressesprecher Cornelius Brach. „Wir gehen aber fest davon aus, dass die Mehrheit unserer Besucher mit der Entscheidung gut klar kommen wird.“

Von Bastian Schröder