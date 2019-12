Das Weihnachtsoratorium in der Nikolaikirche, wo die sechs Kantaten 1734 uraufgeführt wurden

Leipzig

Natürlich führt auch die Nikolai-Kantorei das Weihnachtsoratoriumauf. Sie muss es tun, jedes Jahr. Denn erstens heißt sie BachChor. Und, wichtiger noch, zweitens hob Bach selbst die sechs Kantaten 1734 in der Nikolaikirche aus der Taufe. Was Verpflichtung genug ist, sie auch 285 Jahre später wieder alle aufzuführen. Nicht am Stück, sondern an zwei Abenden und ziemlich klug kombiniert: am Samstag die Kantaten eins bis drei, am Sonntag vier bis sechs – und vorab noch einmal die erste.

Damit niemand aufs Jauchzen und Frohlocken verzichten muss so kurz vor dem Fest der Feste. Und weil Interims-Nikolaikantor Stephan Gogolka den Fokus genau darauf lenkt. Aufs Jauchzen und Frohlocken, auf die beinahe naive Freude angesichts der frohen Weihnachtsbotschaft. Sein Chor folgt ihm dabei bereitwillig. Klangschön und sauber artikulierend, hinreichend sicher in den Koloraturen, beseelt in den Chorälen. Und so muss man einen Laienchor „Herrscher des Himmels“ oder „Lasset uns nun gehen“ erst einmal singen lassen.

Erstklassige Cappella telefonica

Dass das „ Festivalorchester“ einen mindestens soliden Bach abliefert, auch ohne dass Gogolka allzu viel dafür tun müsste, ist dagegen beinahe selbstverständlich. Schließlich verbirgt sich hinter dem klingenden Namen eine Cappella telefonica, deren erstklassige Musikerinnen und Musiker im Wesentlichen im Gewandhausorchester und beim MDR ihren Dienst verrichten.

Offenbar haben sie, nach anfänglichen Irritationen, ob die Stimmung der Pauken oder die Tonhöhenvorstellungen des Chores beim ersten Jauchzen und Frohlocken als Richtschnur dienen sollen, viel Freude an Gogolkas schön altmodischem Bach-Ideal, das so weit reicht, dass in den Chorälen wirklich jedes Zeilenende seine dicke, fette Fermate bekommt.

Ausdruck und Empfindung

Wie auch immer: Warm und weich fließt der instrumentale Teil der himmlischen Alt-Arien „Bereite dich, Zion“ und „Schließe, mein Herze“ – mit wunderbar zärtlichem Geigensolo. Auch die Holzbläser legen Ausdruck und Empfindung in jede einzelne Phrase. Und im Blech lässt sich zwar die Neigung zur Trompetenkonzertisierung nicht leugnen, aber Virtuosität, Souveränität und Spielfreude sorgen dafür, dass man dies eher als Gewinn empfindet.

Engagiert und erbaulich

Bei den Solisten überzeugen am Samstag vor allem die Damen: Taryn Knerr mit ihrem knabenhaften, aber hinreichend durchsetzungsfähigen Sopran und Henriette Göddes wunderschöner Alt – den sie indes mit einer gewissen Trägheit einsetzt. Paul Kaufmann entgleiten als vorbildlich artikulierendem Evangelisten hin und wieder die Spitzentöne und in der Hirten-Arie die Koloraturen. Dirk Schmidt hat am Bass insgesamt keinen guten Tag – wahrscheinlich ist er indisponiert. Alle vier fremdeln etwas unentschlossen mit dem Beschluss, in Da-capo-Arien müsse die Wiederholung Variante sein.

Auch das ändert nichts am sehr geschlossenen, sehr engagierten, sehr erbaulichen Gesamteindruck des Weihnachtsoratoriums am gestopft vollen Ort der Uraufführungen.

Von Peter Korfmacher