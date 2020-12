Das allerletzte Ostrock-Buch? Da fehlt noch was

Leipzig

Manchmal werden nun auch jene Geschichten erzählt, die einst unter dem Teppich landeten. Über Stunk und Streit, Brüche und Schläge. Da geht dann Klaus Jentzsch, Kopf von Renft, in Cottbus mit den Fäusten auf den Drummer los. Da schmeißt André Herzberg („ Pankow“) 1997 Ex-Platten-Chef René Büttner eine Torte, gestiftet von City zu 50 Jahren Amiga, ins Gesicht – weil der „ Paule Panke“ erst 1989 presste.

Da spricht Dieter Birr über den tiefen Riss, der durch die Puhdys nach dem Weihnachtsalbum „Heilige Nächte“ 2013 ging – und den Streit um Songrechte. Mit einiger Bitterkeit blickt Amiga-Verwalter Jörg Stempel zurück auf sein Ringen um Ost-Rock auf West-Bühnen (vom Rockpalast 1996 bis MTV unplugged) und seine Niederlagen.

Zurückhaltung statt Klartext

Nicht jeder der 15 Interviewten, die Christian Hentschel in seinem schnoddrig „Das vermutlich allerletzte Ostrock-Buch“ getitelten Album versammelt, ist offen, Zerwürfnisse nach Quellen zu durchforsten. Uwe Hassbecker („Silly“) jedenfalls hält sich mit dem Abschied von Anna Loos so zurück wie mit der Absage von Werner Karma an die Band („riesengroßer Verlust“).

Von Claudius Dreilich und Gitarrero Bernd Römer („Karat“) bekommt man da schon etwas mehr über jene Zeit, da man sich nur „K....!“ nennen durfte, zu hören. Wenn es hingegen um Ed Swillms geht, den Hit-Lieferanten der Truppe, wird es nebulös.

Neue Wege

Aber ein solches Interview-Buch zu machen, ist in schnelllebiger Zeit ja ohnehin mutig. Noch mal in der Vergangenheit gründeln? Oder den Wende-Bruch beleuchten? Oder in der Neuzeit tummeln? Christian Hentschel ist den Mittelweg gegangen. Von jedem etwas (inklusive Pandemie), aber nicht bei jedem alles.

Es stehen ja ohnehin – geht wohl auch gar nicht anders – die üblichen Verdächtigen (außer „City“) neben Musikern, die eher weniger im öffentlichen Spotlight stehen. Da wird es dann richtig interessant. Wie bei Reinhard Tesch vom Ein-Hit-Wunder „Metropol“ („Und ich sehn mich nach dir wie im Fieber“), der Hotelmanager-Karriere in Florida machte und nun in einer Coverband spielt.

Oder beim Kambodschaner Sonny Thet von den Weltmusik-Exoten „ Bayon“ ( Wolfgang Borcherts Stimmungs-Gedicht „Versuch es“ wunderschön vertont), Ziehsohn von Prinz Sihanouk, der nach Westberlin ging, weil die DDR wollte, dass er seinen Pass gegen einen des mörderischen Pol-Pot-Regimes eintausche. Heute spielt er im Duo „ Thet à Thet“ mit seinem Sohn Anthony.

IC Falkenberg ist zornig

Sebastian Krumbiegel redet politischen Klartext, über das neue Album, Probleme mit Fremd-Autoren, erinnert sich an die gefloppte Kinoklamotte „Max und Moritz – reloaded“ und sein Schlagzeugstudium. Tina Powileit kramt in der Erinnerung an „ Mona Lise“, die Mädchenband, die Udo Lindenberg für seine DDR-Tour buchen wollte, an Gerhard Gundermann, berichtet von der Seilschaft, dem Leben als Musikerin und Mutter, der Tour mit Joan Baez und der DDR („Damals wurde man immer irgendwie aufgefangen – heute kannst Du ganz schnell ganz tief fallen“).

IC Falkenberg ist zornig („ Streaming ist der letzte große Ausverkauf von Musik“), auch – sehr zu Recht – auf MDR Jump: 2019 wählten die Hörer „Dein Herz“ zum Soundtrack der Wende. Im Senderprogramm schlägt es seither nicht.

Manches fehlt

Irgendwie aus dem Blick verloren hatte man wohl „Pond“ („Planetenwind“). Nun erzählt Wolfgang Fuchs von CD-Hüllen mit Ohren, wie er Autokennzeichen prägte, ein teures Doppelalbum vom Brandenburger Stahlwerk-Konzert herausbrachte und von seinem Traum: das Gesamtwerk von „Pond“ im Kubus.

Etwas oft greift Christian Hentschel in den Großworte-Kasten. Da bleibt dann kein Platz für kritische Sichten auf Platten und Songs, die durchaus angebracht wären. Spannung auf 2021 schürt er allerdings, wenn die Rede auf das Dieter-Birr-Uwe-Hassbecker-Projekt „Maschine intim“ (bisher drei Test-Konzerte) kommt. Hört sich spannend an.

Das beste Interview, auch in der Nachdenklichkeit zur DDR, Keimzeit-Texten und Keimzeit-Musik, ist jenes mit Handy-Verächter Norbert Leisegang („Ich hab gern meine Ruhe“). Ob die Pension Volkmann zum Thema gehört, bleibt zu bezweifeln. Dafür fehlen – nur die zwei Rockbands genannt – Transit oder Berluc.

Christian Hentschel: Das vermutlich allerletzte Ostrockbuch. Verlag neues leben; 320 Seiten (mit zahlreichen Abbildungen), 20 Euro Quelle: Verlag Neues Leben

Von Norbert Wehrstedt