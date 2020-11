Das gallische Kunstdorf: Leipziger Spinnerei bietet Kunstgenuss im Lockdown

Leipzig

Man braucht wie üblich etwas Glück, einen Parkplatz zu bekommen. Fußgänger flanieren, Lieferwagen kreuzen. Der Magnet Neo Rauch zieht Besucher bei Eigen + Art, und in vielen der anderen Galerien wird gebohrt und angeliefert. Neue Ausstellungen stehen an. Also alles wie immer in der Leipziger Spinnerei? Irgendwie schon.

Galerien laufen unter „Einzelhandel“

Auch in Leipzig ist die gesamte Kultur – Gewandhaus, die Theater, Oper, Museen, Kunsthallen – im Lockdown. Die gesamte? Nein, Galerien dürfen weiterhin unter den bewährten Hygieneauflagen für Besucher öffnen, sie laufen gewissermaßen unter „Einzelhandel“. Allein auf Veranstaltungen wird verzichtet, also werden die neuen Ausstellungen am Samstag einfach beginnen.

Die Spinnerei ist somit das gallische Dorf im Novemberland. Wer in diesem Monat analog Kunst erleben will, kann nur hierhin – oder zu den anderen Galerien in der Stadt, die zum größten Teil ebenfalls Besucher einladen.

Fotografie von Marget Hoppe bei ASPN

Die neuen Ausstellungen auf dem ehemaligen Werksgelände sind keineswegs Lückenfüller. ASPN zeigt Fotografie der Leipzigerin Margret Hoppe. Sie befasst sich mit dem „Südwall“ (so auch der Titel der Schau), den die deutschen Truppen nach der Invasion im Februar 1943 in Südfrankreich entlang der Mittelmeerküste errichteten. Ihre Fotos zeigen Reste dieser Verteidigungsanlagen im Raum Marseille. Harter Beton in kargem Südland. Fremdkörper. Fast vergessene Zeitzeugen. Marseille diente im Zweiten Weltkrieg vielen Intellektuellen als Exil. Hoppe hat die Häuser, in denen sie wohnten und arbeiteten – oder was davon blieb – dokumentiert: Thomas Mann, Lion Feuchtwanger, Franz Werfel, Aldous Huxley, Bertolt Brecht und andere. Zu der Ausstellung ist bei Spector Books ein Buch erschienen.

Von 2017 bis 2019 hatte Hoppe einen Residenzaufenthalt des Goetheinstituts in der südfranzösischen Metropole. Die Ergebnisse sollten dort ab dem 13. März dieses Jahres gezeigt werden. Es war der Tag, an dem Frankreich für drei Monate in den Lockdown ging. Eröffnet wurde die Ausstellung dann im Juli, für eineinhalb Monate. Nun ist sie in Auszügen in Leipzig zu sehen, wieder in herausfordernden Umständen.

Gegen den Trend: Überraschende Entwicklung seit März

Für die Galeristen erweisen sich diese zum Teil als überraschend produktiv. „Bei mir ist die Kurve der Verkäufe im ersten Lockdown richtig hochgegangen. Einige länger angebahnte Verkäufe haben sich realisiert“, sagt Arne Linde von ASPN. Den meisten Galerien in der Spinnerei, insbesondere jene mit größeren Netzwerken und Aktivitäten auf internationalen Kunstmessen gehe es vergleichsweise gut. Andererseits: „Galerien spüren solche Krisen erst ein Jahr später.“ Auch Kollege Ulrich Thaler berichtet von einer überraschenden Entwicklung ab März. „Als der erste Schreck vorbei war, hat es sich ins Positive gewendet.“ Viele, die noch nie Kunst gekauft hätten, seien jetzt auf den Geschmack gekommen, so Thaler.

Der Rückzug ins Private und die Kunst

Noch profitieren die Galerien offenbar vom erzwungenen Rückzug ins Private, in die Wohnung – dem viel beschworenen neuen Biedermeier. Die Leute kümmern sich mehr um ihre Wohnung, und da kommt Kunst ins Spiel. Diese Entwicklung beobachtet auch der Galerist Jochen Hempel. Er zeigt ab Samstag eine Raum-Installation des in Leipzig geborenen Künstlers, Kurators und Autors Tilo Schulz – mit Installation, Malerei und Lyrik. Ein Genre für sich: Die Ausstellung firmiert als „Ein räumliches Essay über den Moment“.

Die Galerie The Grass is Greener Quelle: André Kempner

Dass man die Galerien weiter geöffnet halte und den Ausstellungsbetrieb fortsetze, sei ein zweischneidiges Schwert, sagt Hempel. Einerseits sei es gut, dass es weitergeht. „Andererseits ist es wirtschaftlich problematisch, jetzt Ausstellungen zu zeigen, wenn es im Grunde keine Besucher von außerhalb gibt.“ Aus Leipzig und Umgebung generiere die Galerie aber nur etwa zehn Prozent ihres Gesamtumsatzes, so Hempel.

Stau bei der Zusammenarbeit mit den Museen und Kunstvereinen

„Was ein bisschen wegfällt, ist das gemeinsame Erlebnis“, meint Christian Seyde von der Galerie Kleindienst. Außerdem bedauert er den immer länger werdenden Stau bei der Zusammenarbeit mit den Museen und Kunstvereinen, die nun wieder geschlossen sind. „Das ist für die Künstler belastend, die ihre Arbeiten ja auch woanders zeigen wollen.“ Seine Galerie gibt ab Samstag Tom Fabritius und Simon Rübesamen Raum.

Mehrere neue Gruppenausstellung

Gleich acht Künstler präsentiert The Grass is Greener. Tino Geiss, Künstler der Galerie, ist von Galeristin Esther Niebel eingeladen worden, eine Ausstellung zu machen, mit Künstlerinnen und Künstlern die ihn interessieren. Zu sehen unter dem Titel „Anecken“ sind unter anderem Arbeiten von Wolfram Ebersbach oder Franziska Reinbothe. Kunst von sechs Kollegen und Kolleginnen, die sich mit dem Thema Malerei auseinandersetzen, gibt es bei Josef Filipp zu sehen, Malerei von Axel Gercke im Archiv Massiv.

Einfach davonfliegen

Gudrun Petersdorff zeigt ihr „Refugium“ in der Galerie Thaler. Quelle: André Kempner

Und bei Thaler zeigt Gudrun Petersdorff ihr farbenfrohes „Refugium“ – Kleingartenanlagen, die sie in diesem Sommer in Leipzig zeichnete und malte. Außerdem zu sehen in der Galerie sind Zeichnung, Malerei und Lithografie von Friederike Jokisch. Sie zeigt geflügelte Wesen, poetisch, entrückt. Einfach wegfliegen aus diesem November. Eine gute Idee.

