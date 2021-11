Seit zwei Jahren sitzt Wikileaks-Gründer Julian Assange in einem Hochsicherheitsgefängnis in London. Über das Wegducken des Westens und das Messen mit zweierlei Maß spricht Ralf Nestmeyer, Vizepräsident des PEN, im Interview. Die Schriftstellervereinigung hatte Assange kürzlich zum Ehrenmitglied ernannt.

„Das ist alles so hanebüchen“: PEN-Mitglied Ralf Nestmeyer über den Umgang mit Julian Assange

Interview - „Das ist alles so hanebüchen“: PEN-Mitglied Ralf Nestmeyer über den Umgang mit Julian Assange

Interview - „Das ist alles so hanebüchen“: PEN-Mitglied Ralf Nestmeyer über den Umgang mit Julian Assange