Das ist am Samstag in Leipzig los

Leipzig

Der erste Tag des Wochenendes hält in Leipzig so einiges bereit. Das Wichtigste für den 7. März finden Sie hier:

Rock, Pop & Jazz

Bandhaus, Saarländer Str. 17; 19.30 Uhr: The Russian Doctors + The Pokes + Armed Armadillos.

Der Anker, Tel. 9128327, Renftstr. 1; 20 Uhr: Stoppok.

Flowerpower, Tel. 9613441, Riemannstr. 42; 22 Uhr: Traumfresser.

Haus Auensee, Gustav-Esche-Str. 4; 17.30 Uhr: Deine Freunde – Helikoptertour 2020.

Auf Helikoptertour: Band Deine Freunde in Leipzig. Quelle: André Kempner

Mediencampus Villa Ida, Tel. 56296704, Poetenweg 28; 20 Uhr: Campus Jazz: blind date on stage ( Werner Neumann/ Rudi Engel/ Eric Schaefer).

Noch Besser Leben, Tel. 9757330, Merseburger Str. 25; 21 Uhr: Poly Ghost.

Ost-Passage Theater, Konradstr. 27; 21 Uhr: Azind – traditional Klezmer & more.

Tonelli’s, Tel. 0163 2933001, Am Neumarkt 9; 21 Uhr: Franky Dickens.

Horns Erben, Tel. 26426029, Arndtstr. 33; 20 Uhr: Florian Kästner – Piano Solo.

Beim Konzert: Florian Kästner Quelle: Dr. Peter Pappritz

UT Connewitz, Tel. 4626776, Wolfgang-Heinze-Str. 12a; 21 Uhr: Hackedepicciotto & Martina Bertoni.

Werk 2, Tel. 3080140, Kochstr. 132; Halle D, 21 Uhr: Transmission – The Sound of Joy Division: 40 years of the Closer album and 40 years of Ian Curtis death, Support: Empire Escape.

Party & Tanzen

Absturz, Tel. 23196424, Karl-Liebknecht-Str. 36; 23 Uhr: Indie-Küche.

Ilses Erika, Bernhard-Göring-Str. 152; 23 Uhr: No No No – Queer Luv Edition.

Institut für Zukunft (IFZ), An den Tierkliniken 38; 24 Uhr: Proto / Roman Flügel.

mjut, Lagerhofstr. 2; 24 Uhr: Feines Tier – Electro / Downtempo / House mit Schlepp Geist, Commander Love, Sui, Philipp Fein, Ninze & Okaxy live, Jaqueline Dior live.

Moritzbastei, Tel. 702590, Kurt-Masur-Platz 1; 22 Uhr: All You Can Dance.

Naumanns im Felsenkeller, Karl-Heine-Str. 32; 22 Uhr: Endlich wieder Party.

Spizz, 9608043, Markt 9; 22 Uhr: Sing mit!

Twentyone, Tel. 2307695, Gottschedstr. 2; 22 Uhr: Saturday Night Deluxe.

Werk 2, Tel. 3080140, Kochstr. 132; Halle A, 17 Uhr: Roller-Disco für Klein und Groß.

Roller-Disco im Werk 2 in Leipzig – hier im Oktober 2018. Quelle: Christian Modla

Was sonst noch los ist

Allee-Center, Tel. 426850, Ludwigsburger Str. 9; 11-19 Uhr: Beat the Pro, mit FIFA-Profi von Borussia Mönchengladbach Yannick Reiners.

Cottaweg; Kleinmesseplatz, 9-17 Uhr: Antik- & Trödelmarkt.

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen ( BStU), Tel. 22473211, Dittrichring 24; 10-18 Uhr: Tag der offenen Tür im Rahmen des 10. Tages der Archive: „Kommunikation – Von der Depesche bis zum Tweet“.

Feinkostgelände, Karl-Liebknecht-Str. 36; 10-16 Uhr: Flohmarkt.

Beim Flohmarkt auf dem Feinkostgelände ist immer jede Menge los. Quelle: André Kempner

Kegelbahngaststätte „Franks Bierstube“, Tel. 034444 21377, Markranstädt, Schkeitbarer Str. 30; 20 Uhr: 22. Faschingssaison mit dem Faschingsclub Räpitz.

Kongreßhalle am Zoo, Pfaffendorfer Str. 31; 10-16 Uhr: 8. Stuzubi-Schülermesse.

Ring-Café, Tel. 3085111, Roßplatz 8-9; 10-17 Uhr: Internationale Mineralien-, Fossilien- und Schmuckmesse.

Zoologischer Garten, Tel. 5933500, Pfaffendorfer Str. 29; 10-17 Uhr: Entdeckertage Artenschutz, 11 und 14 Uhr geführte Safaris, Mitmachangebote für Groß und Klein, 14 Uhr: Taufe des kleinen Elefantenbullen.

Das Elefantenkind mit Mutter Rani im Leipziger Zoo. Quelle: A. Kempner

