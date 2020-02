„Das ist doch keine Bauernkantate!“: Sänger Thomas Quasthoff unterrichtet in Leipzig

Leipzig

„Weicher! Das ist doch keine Bauernkantate!“ Mit wohlwollender, gleichzeitig hoch konzentrierter Miene sitzt Thomas Quasthoff auf einem Klavierhocker am Notenpult. Hinter ihm, auf dem kleinen Frontpodium des warm beleuchteten Kammermusiksaals der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig, verteilen sich Flügel, Orgel und Cembalo.

Man sieht, wie er die Musik fühlt

Quasthoffs aufmerksamer Blick schwenkt unaufhörlich hin und her zwischen den vor ihm liegenden Notenblättern, und den jungen, eifrigen Sängern, die nacheinander versuchen, unter den wachen Augen und Ohren des Meisters ihr Bestes zu geben. Man spürt, wie der 60-Jährige jeden einzelnen der gesungenen Töne verinnerlicht, man sieht, wie er die Musik fühlt.

Seinen Humor verliert er dabei nicht: „Wenn Sie mich mit diesem Gesichtsausdruck zum Sterben auffordern, würde ich es mir, glaube ich, noch mal überlegen.“ Bachs sanfte Arie „Schlummert ein, ihr matten Augen“ erfordert sehr viel Gefühl. Und das ist die erste und wohl auch eine der wichtigsten Lektionen, die Quasthoff seinen Lehrlingen mit auf den Weg gibt: „Bachs Arien sind genauso Gefühlsmusik wie Schuberts Lieder. Seine Musik ist nicht bloß für den Kopf, wie viele behaupten. Allein die Anzahl seiner Kinder verrät, dass Bach in seinem Leben neben der Musik auch durchaus noch andere Sachen im Sinn gehabt haben muss.“

Sieben ambitionierte Teilnehmer

Was Bachs Musik bedeutet und wie sie zu verstehen ist, davon kann der Bassbariton im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen. Als Vorbereitung für den Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb, der in diesem Jahr vom 13. bis 25. Juli stattfindet, gibt der gebürtige Hildesheimer seit Dienstag Meisterkurse für ausgewählte Nachwuchssängerinnen und -sänger. Die sieben ambitionierten Teilnehmer werden von Quasthoff vier Tage lang genaustens unter die Lupe genommen und dürfen bei „einer Mischung aus Lernen, Korrigieren und Spaß“ von Quasthoffs Erfahrungsreichtum in Sachen Bach-Interpretation profitieren.

Dass der sympathische Sänger, der heute an der Hochschule für Musik „ Hanns Eisler“ in Berlin Gesang unterrichtet, die Bretter der großen klassischen Bühne bereits 2012 verlassen hat, davon ist bei den stimmlichen Kostproben, die er während des Kurses zur Verdeutlichung immer wieder liefert, nichts zu spüren. Bei jedem seiner Töne wird klar: Hier sitzt ein Meister der Sangeskunst.

„Jeder Atem, den man hört, stört“

Doch nicht nur mit seiner warmen, tiefen, vollen Stimme, sondern auch mit seiner positiven Präsenz schafft es Quasthoff, den Raum auf eine angenehme Art vollständig auszufüllen. Er gibt sich authentisch, nah und offenherzig, plaudert mal aus dem Nähkästchen und gibt einige alte Sängerweisheiten wie „Die Grüne Wiese liegt hinter der Zunge“, oder „Jeder Atem, den man hört, stört“ zum Besten, sodass auch das Publikum einiges lernen kann.

Und er arbeitet gründlich: Jede noch so kleine Nuance im Gesang der Studenten wird hinterfragt, jede minimale Unsicherheit wird kritisiert und korrigiert. Doch bleibt er dabei immer auf Augenhöhe; niemand wird hier vorgeführt – Quasthoff schreibt nichts vor, er ermutigt: „Ich kann Ihnen zeigen, wo Sie lang gehen sollen, aber trauen müssen Sie sich selbst.“ Er holt da mehr aus seinen Schülern raus, wo noch etwas fehlt und bremst sie da, wo zu viel ist. „Passen Sie auf, Ihr Schwan wird fetter als er eigentlich ist!“, ruft er dem jungen Tenor von der Seite zu, der den weißen Wasservogel in Clara Schumanns „Die stille Lotosblume“ zunächst mit zu viel Kraft besingt. Der Erfolg ist sofort hörbar. Es ist erstaunlich, wie schon ein paar kleine Hinweise die Technik und Ausstrahlung der Sänger merklich verbessern können.

Unbezahlbare Tipps

„Die Tipps von Herrn Quasthoff sind unbezahlbar“, erklärt Gesangstudent Felix Rohleder nach seinem ersten Vorsingen. „Es ist sehr wertvoll, dass wir hier mit jemandem arbeiten können, der diese ganze Literatur schon auf höchstem Niveau gesungen hat und dass wir hier die Möglichkeit bekommen, das Ganze auch vor Publikum vorzutragen.“

Info: Die Meisterkurse für Bach-Interpreten von Thomas Quasthoff finden noch am Donnerstag und Freitag, jeweils ab 10 Uhr und ab 15 Uhr im Kammermusiksaal der HMT Leipzig statt. Der Eintritt ist frei.

Von André Sperber