Das letzte Mal im Täubchenthal: Bonaparte

Leipzig

Gerade erst hat sich der Ausnahme-Musiker Tobias Jundt alias Bonaparte einmal mehr neu erfunden: Auf seinem aktuellen, überwiegend in Abidjan an der Elfenbeinküste entstandenen Album „Was mir passiert“ singt er erstmals fast durchweg deutsch. Umso überraschender hat der seit 13 Jahren für seine ausufernd performativen Live-Konzerte berühmte Schweizer seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Am Dienstag ist er letztmalig im Täubchenthal zu erleben. Im Gespräch spricht er über die Hintergründe.

Dein Abschied kommt überraschend. Man möchte fast mit dem Titel deines Albums fragen: Was ist dir passiert?

Tobias Jundt: Der Titel des Albums ist eigentlich sehr positiv zu verstehen. Nämlich, dass man einen gewissen Freiraum lässt, damit Dinge passieren, die man nicht planen kann oder will. Aus so einer Stimmung heraus ist damals Bonaparte entstanden: Ich hatte einen Drang, Musik zu machen. Eine Bühne erschaffen, wo sich neben meiner Musik auch andere ausleben können. Es ist eher eine Verlagerung: Ich will mehr im Studio machen. Die aktuelle Platte ist eine neue Facette. Und da werden noch viele neue Facetten kommen. Nach 700 Shows bin ich jetzt soweit, die Energie erst einmal anderswohin leiten zu wollen. Einen klaren Grund wegen etwas, was mir passiert wäre, den gibt es nicht. Man muss auch nicht immer alles begründen.

Wenn du es dir aussuchen könntest, woran sollen sich die Leute bei Bonaparte erinnern?

An die Momente, die man zusammen erlebt hat. Primär Live-Momente, denn die sind endlich. Jede Show war anders. Auf einer anderen Ebene natürlich die Songs, die kann man ewig hören, und es werden neue dazu kommen. Aber die Momente, die ein Mensch mit einem Song in seinem Leben hatte, die finde ich am spannendsten.

Du hast betont, dass du nicht aufhörst, Musik zu machen. Hast du schon Pläne, wie es künstlerisch weitergeht?

Im Moment mache ich gerade den Soundtrack zu einem Film. Für die nächste Bonaparte-Platte habe ich auch schon ein paar Visionen, aber da muss ich erstmal schauen, wo es mich hintreibt. Auf jeden Fall will ich neue Sachen ausprobieren.

Es war ja nie ganz einfach, deine Art von Musik zu beschreiben. Wie hast du sie selbst genannt?

Eigentlich wäre eine klare Schublade ja das Marketing-A-und-O. Das ist einer der Punkte, warum Bonaparte nie wirklich im Mainstream angekommen ist. Es gibt zwar einen roten Faden in meinem Werk, aber das ist kein Stil oder Genre. Es gibt Anleihen von Punk, von elektronischen Sachen, Singer- Songwriter, Berlin-Atmosphäre und so weiter. Aber ich wüsste nicht, in welche Kategorie man mich da stecken sollte. Und auch das ist ja eine Entscheidung und Ansage: Nö, ich klinge nicht immer gleich. Der rote Faden ist eher in meinen Texten, in meiner Haltung, der Art, wie ich Dinge sage. Auch meine Stimme.

Bei vielen aktuellen Musikern gibt es gerade den Trend, Gäste in die Songs zu holen. Wie hast du die Features auf der Platte gefunden?

Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist. Bei Hip und Trap ist das ja Standard. Bonaparte hat von Anfang an diesen Kollaborationsspirit, auch, wenn ich im Studio im Wesentlichen alles selbst mache. Aber das zieht sich auch durch die Alben. Bei der aktuellen Platte habe ich natürlich viel mit Leuten aus Abidjan gearbeitet, das war ein aufeinander Zugehen. Bestimmte Songs würde es einfach nicht geben, ohne dass ich auf bestimmte Leute getroffen wäre. Mit den Ärzten ist es so, dass Bela seit Jahren ein guter Freund ist, aber wir haben noch nie zusammen Musik gemacht. Und Farin bereist u.a. sehr oft Afrika und fotografiert, über dieses Reisen gibt es auch eine Verbindung zwischen uns.

In deinem „Lied vom Tod“ bescheinigst du allen möglichen Musikrichtungen genau diesen: Wie blickst du auf die Qualitäten und Abgründe der aktuellen deutschsprachigen Musik?

Natürlich gibt es Sachen, die sagen mir nichts oder gehen mir nicht genug in die Tiefe. Aber ich bin kein Pessimist, was neue Musik angeht. Es gibt immer eine Berechtigung, warum ein neuer Stil entsteht. Wenn irgendetwas Fuß fasst in einer Generation, dann gibt es einen Grund dafür. Wenn man es nicht versteht, dann ist vielleicht das Gefühl dafür noch nicht da. Nicht immer findet man einen Zugang, aber manchmal braucht man den richtigen Ort oder Umstand, um zu verstehen, warum eine Musik klingt, wie sie klingt.

Viele Bands äußern sich, sowohl in als auch außerhalb ihrer Songs, politisch, du ebenso. Hat man als öffentliche Person eine besondere Verpflichtung dazu?

Ich äußere mich eigentlich immer, auf allen Platten. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ich verstehe, wenn jemand sagt, er hat keine öffentliche Meinung. Es ist nur insofern schade, als man ja eine gewisse Relevanz hat, Themen in eine mögliche Richtung zu bringen und zu beeinflussen. Deswegen finde ich es wichtig und gut, wenn jemand Stellung bezieht. Wenn mich etwas berührt oder ich wichtig finde, etwas zu unterstützen, dann tue ich das gern. Es ist ja auch sinnstiftend, wenn man merkt, dass auch Musik etwas bewegen kann.

Deine Shows waren in den ersten Jahren angefüllt mit anarchistisch theatraler Performance. Später gab es Konzerte, die sich mehr auf Musik konzentriert haben. Was darf man auf deiner Abschiedstour erwarten?

Es wollen alle mitkommen, eben weil es die letzte Tour ist. Ich habe Gäste aus Abidjan dabei und meine Band aus den letzten Jahren. Und dann gibt es in den verschiedenen Städten Gäste, die in der Vergangenheit hier und da bei Bonaparte dabei waren. Es wird also auch nicht jeden Abend gleich. Natürlich sind auch Performer dabei. Ich wollte aber keine klare Show bauen, sondern Freiräume lassen. Ich will eine Plattform sein, zum zusammen singen, tanzen, performen. Und gucken, was passiert. Auch auf das Publikum bin ich gespannt, was das mitbringt.

Bonaparte & Le Nouchi Clan heute im Täubchenthal, Beginn ist um 20 Uhr. Karten für 28,20 Euro gibt’s in allen LVZ-Geschäftsstellen.

Von Karsten Kriesel