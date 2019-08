Großpösna

Beim Highfield stehen natürlich die Bands im Vordergrund. Doch auch fernab von Cro, Thirty Seconds to Mars, Steve Aoki und Co. gibt es bei dem Festival viele Aktivitäten, um sich die Zeit vor, nach oder auch während der Acts zu vertreiben. Wir stellen sieben von ihnen vor.

1. Übers Campinggelände flanieren

Was sowieso notwendig ist, um von A nach B bzw. vom eigenen Zelt zu den Bühnen zu kommen, kann man auch einfach mal genießen. Denn auf dem Campinggelände gibt es normalerweise viel zu entdecken: Mehr oder weniger kreative Verkleidungen wie das Borat-Kostüm oder Morphsuits, Spiel und Sport à la Flunky Ball oder auch interessante Gespräche mit völlig wildfremden Menschen – Dosenbier sei dank.

2. Baden im Störmthaler See

Einen See, in dem man auch offiziell baden darf, haben nur ganz wenige Festivals in Deutschland zu bieten. Und der Störmthaler See ist dazu ein besonders sauberes Exemplar mit schönen Sandstränden. Praktischerweise spielt das Wetter auch mit – für dieses Jahr sind Höchsttemperaturen von 30 Grad angesagt. Mit etwas Glück verziehen sich auch die wenigen Wolken, die aktuell noch über der Region hängen und dem Badespaß steht nichts mehr im Weg.

3. Poetry Slam

Zum Jubiläum, dem zehnten Highfield auf der Magdeborner Halbinsel, wird zum ersten Mal ein Poetry Slam ausgetragen. Die in Leipzig bestens bekannte Livelyrix-Combo holt am Sonnabend ab 12 Uhr vier Slammer auf die Beach-Bühne am See, darunter die mehrfach preisgekrönten André Herrmann und Bonny Lycen. Moderiert wird das Ganze von Tausendsassa Christian Meyer. Hier wird Wortakrobatik der anderen Art geboten.

Zur Galerie Highfield 2019 bei Leipzig am Donnerstag: Die ersten Gäste sind da

4. Camp FM

Eigentlich ging das Highfield ja schon am Donnerstag los – und zwar mit der Camp FM Beach Party. Auch an den folgenden Tagen von 14 bis 19 Uhr sowie von 23 bis 5 Uhr legen die DJs und Moderatoren Kate Kaputto und Dennis Concorde auf und reden dazwischen lustigen Quatsch. Nur echt mit Pfeffi!

5. Platzhirsch

Der Poetry Slam geht in diesem Jahr zum ersten Mal über die Bühne, die Gigs im Platzhirsch dagegen zum letzten Mal. Dort gibt’s noch mal Kurze von einem bekannten deutschen Spirituosenhersteller für lau und neben einem Akustikkonzert von Faber am Freitag (16:30 Uhr) weitere Shows etwa von KMPFSPRT (am Sonnabend 17 Uhr) und Schmutzki (Sonntag 18 Uhr). Danach legt der allseits beliebte Frank Turner quasi zum Platzhirsch-Abschluss noch ein DJ-Set auf.

6. Riesenrad

Es sieht nicht nur von unten formschön aus, vor allem von oben ist die Aussicht noch formschöner: das Riesenrad auf dem Highfield. Und bei all jenen mit Höhenangst hilft das ein oder andere Dosenbier auch, um selbige zu überwinden.

7. Bananenboot

Die Alex Mofa Gang kommt darauf direkt zur Beach-Stage geritten, für ein paar Euro könnt ihr selber mit dem Bananenboot über den Störmthaler gleiten. Ebenso spaßig ist das Sich-über-See-ziehen-Lassen per Tube Ride.

Von Christian Dittmar