Das sind die Filme des DOK Leipzig Sommer Specials 

Ab Dienstag können Filmbegeisterte Dokus auf großer Leinwand sehen: Im Rahmen des LVZ-Kultursommers startet das DOK Leipzig Sommer Special auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park.

Den Anfang macht Das Forum, ein deutsch-schweizerischer Dokumentarfilm aus dem letzten Jahr. Regisseur Marcus Vetter begleitet Klaus Schwab, den 81-jährigen Gründer des umstrittenen Weltwirtschaftsforums in Davos, ein Jahr lang bei seinen Bemühungen die Welt zu verbessern. Der Zuschauer sieht, wie ein Dialog zwischen Schwab und Aktivistin Greta Thunberg entsteht. Kann seine Vision zur Lösung der globalen Probleme beitragen? Oder ist das Weltwirtschaftsforum Teil des Problems? Zum ersten Mal in der 50-jährigen Geschichte des Forums konnte ein unabhängiges Kamerateam hinter seinen Türen drehen.

Wie geht es nach dem Fußballprofi-Dasein weiter?

Der zweite Film am 30. Juli ist nicht ganz so sportlich, wie vielleicht vermutet: Nachspiel handelt von drei Fußballtalenten bei Borussia Dortmund. Es ist der dritte und letzte Teil der „Trilogie des Fußballerlebens“, die 1998 mit „Die Champions“ begann und 2006 mit „Halbzeit“ fortgesetzt wurde. Mit Nachspiel von Christoph Hübner und Gabriele Voss weitet sich der Fokus vom Fußball auf das Leben danach aus. Der Film zeigt, dass es bei einem Sportprofi nicht nur um Fußball geht. Sie haben in der ersten Liga mitgespielt und darunter. Sie mussten sich mit den Medien herumschlagen. Wie geht es nach dem Fußballprofi-Dasein weiter?

Mit der Hüterin der Krone durch Rumänien

Am 5. August wird der vorletzte Film des DOK Sommer Specials gezeigt. Jedes Jahr am 1. Dezember fährt die Kronprinzessin Margareta von Rumänien durch die Republik. The Royal Train von Johannes Holzhausen begleitet die „Hüterin der Krone“ im königlichen Zug und zeichnet so den Weg dieser Reise nach. Margareta trifft dabei an den Bahnhöfen auf das Volk und wird von Menschen gefeiert, für die das Königshaus ein bedeutender Identitätsfaktor ist.

Hündin blickt am Ende auf ihr Leben zurück

Den Abschluss am 13. August macht der Animationsfilm Marona’s Fantastic Tale von Anca Damian. Es beginnt mit dem Ende: Hündin Marona hat einen Unfall und blickt in den Armen ihrer Freundin sterbend auf ihr Leben zurück. Sie denkt an alle ihre Frauchen und Herrchen, die sie hatte und an die verschiedenen Namen, die sie ihr gegeben haben. Dabei wird klar: Sie alle hat Marona bedingungslos geliebt.

Alle vier Filme beginnen jeweils um 20 Uhr. Tickets gibt es in allen Shops der Ticketgalerie sowie online unter www.parkbuehne-leipzig.de und www.kinoheld.de.

