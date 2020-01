Das sind die Veranstaltungshighlights bis März in Leipzig

Leipzig

Vom Eistraum bis zum Weihnachtsmarkt – Leipzig hat im Veranstaltungsjahr 2020 wieder jede Menge Höhepunkte für Gäste aus nah und fern zu bieten. Schon an diesem Wochenende ist einiges los. Die LVZ stellt – unterstützt von der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH – wichtige Events, Messen, Ausstellungen und Konzerte vor. Erster Teil: Januar bis März.

JANUAR

ab 10.1. Zoo Leipzig: Magisches Tropenleuchten im Gondwanaland (bis 9.2.)

11.1. Markt: Ur-Krostitzer Wintergrillen

11.1. Spinnerei: Winterrundgang Spinnerei-Galerien

11.1. Arena: Harry Potter und der Feuerkelch – in Concert

11.1. Deutsches Fotomuseum: 180 Jahre Fotografie – Das Bild vom Kinde (bis 26.4.)

12.1. Gewandhaus: Die große Johann-Strauß-Gala

13.1. Gewandhaus: The 100 Voices of Gospel

15.-19.1. Oper Leipzig: Der Ring des Nibelungen (Wagner)

16.1. Arena: Simply the Best – The Tina Turner Show

16.-18.1. Leipziger Messe: 10. Leipziger Tierärztekongress

16.-19.1. Leipziger Messe: Partner Pferd

17.1. Arena: Der Herr der Ringe & Der Hobbit – „Das Auenland-Konzert“

17.1. Gewandhaus: Danceperados of Irland

17.1. Schauspiel: Diskothek, Uraufführung: Brennende Erde

17.1.-1.3. Augustusplatz: Leipziger Eistraum

DreamHack – die Spielemesse – ist vom 24. bis 26. Januar auf der Leipziger Messe. Quelle: André Kempner

17.-19.1. Haus Leipzig: Esoterik & Naturheiltage Leipzig

17.1.-19.4. Museum der bildenden Künste: Impressionismus in Leipzig 19001914: Liebermann, Slevogt, Corinth – Teil 2: Max Slevogt

18.1. Clara-Zetkin-Park: 11. Wintermarathon

18.1. Schauspiel Leipzig: Premiere: Mein Freund Harvey

18.1. Arena: Carolin Kebekus „PussyNation“

19.1. Theater der Jungen Welt: Theaterfest 2020

19./20.1. Quarterback Immobilien Arena: Ehrlich Brothers

21.1. Arena: Adel Tawil

23.1. Hochschule für Musik und Theater Leipzig: 19. Albert-Lortzing-Wettbewerb

24.1. Arena: Mario Barth

24.1. Werk 2: Tom Beck

24.-26.1. Leipziger Messe: DreamHack Leipzig 2020

25.1. Congress Center Leipzig: 29. Ball des Sports

25.1. Leipziger Messegelände: Show: Kings of Xtreme

25.1. Arena: Silbermond

25.1. DHfK, Jahnallee 59: 62. DHfK Fasching

25.1. Congress Center Leipzig: 17. Jobmesse Leipzig

26.1. Quarterback Immobilien Arena: The Kelly Family

26.1. Kupfersaal: Markus Maria Profitlich

26.1. Haus Auensee: La Toya Jackson präsentiert: Forever – King of Pop

ab 26.1. Zoo Leipzig: Safari mit Thorsten Wolf: „Film ab! – Auf den Spuren von „Tierärztin Dr. Mertens“

28.-31.1. Congress Center Leipzig: 10. LINC – Leipzig Interventional Course

30.1. Arena: Sabaton

30.1. Kunsthalle der Sparkasse Leipzig: Ausstellung: Im Atelier (bis 10.5.)

31.1. Haus Auensee:Konzert ASP

31.1.-2.2. Leipziger Messe: Motorrad-Messe Leipzig

31.1.-2.2. Oper Leipzig: Puccini-Wochenende

FEBRUAR

1.2. Lofft-Theater: 15. Leipziger Bewegungskunstpreis

1.2. Westbad Leipzig: Musical-Premiere: Kuss der Spinnenfrau

1.-2.2. Leipziger Messe: Jawort Leipzig 2020 – Die Hochzeitsmesse

1.2. Kunstkraftwerk: Immersive Ausstellung: Van Gogh (bis 31.12.).

2.2. Grassimuseum: Familienwinterzeit – Familienfest der drei Museen im Grassi

3.2. Werk 2: Jeannette Biedermann

5.-6.2. Congress Center Leipzig: Forum Automobillogistik 2020

5.-8.2. Nato: Momenta20 - Improvisationsfestival

6.2. Schulmuseum: Buch Bildung Industrie. Schriften für die Jugend im Otto-Sparmer-Verlag (bis 4.9.)

8.2. Neues Rathaus: 13. Familienspielefest

Großer Andrang garantiert: das Familienspielefest "Leipzig spielt" im Neuen Rathaus. Quelle: André Kempner

8.2. agra: Leipzig Music Snow Festival 2020 – Mega-Indoor-Festival

8.2. Oper Leipzig: Ballett-Premiere: Lamento ( Mario Schröder)

8.2. Haus Leipzig: Karsten Kaie „Caveman“

8.-23.2. Zoo Leipzig: Zauberhafte Winterferien

11.2. Gewandhaus zu Leipzig: Elvis – Das Musical

11.2. Haus Auensee: Russian Circus on Ice

11.-16.2. Oper Leipzig: Show: Ballet Revolución

12.2. Werk 2: Hammerfall

13.-16.2. Hochschule für Grafik und Buchkunst: Rundgang an der HGB Leipzig

14.2. Schaubühne Lindenfels: Theater-Premiere: Über.Leben

14.2. Haus Auensee:Lindemann Tour 2020

15.-23.2. Leipziger Messe: Haus-Garten-Freizeit

Bei der beliebten Messe „Haus-Garten-Freizeit“ war im Vorjahr das Thema „Faszination Vietnam“ ein Schwerpunkt. Wie Besucher eigenes Heim etwas grüner gestalten können, darum dreht sich die Themenwelt „Grünes Wohnen“. Quelle: André Kempner

15.-23.2. Leipziger Messe: Mitteldeutsche Handwerksmesse

16.2.Felsenkeller: Lina Maly

16.2. Gewandhaus zu Leipzig: Chinesischer Nationalcircus

17.2. Gewandhaus zu Leipzig: Das Phantom der Oper

20.-23.2. Leipziger Messe: Beach & Boat, Wassersportmesse

21.-23.2. Großer Orchestersaal des MDR, HMT Leipzig: 11. kidsjazz L.E. - Kinderjazzfestival

22.-23.2. Arena: 67. Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2020

23.2. Innenstadt: 21. Großer Rosensonntagsumzug

Lustig wird es – wie hier mit den Narren des Carneval Clubs Altes Salzstraße 2019 am 23. Februar. Quelle: André Kempner

23.2. Gewandhaus zu Leipzig: Falco The Show

23.2. Haus Leipzig: Messe: Deine eigenART Leipzig

24.2. Gosenschenke: Gosenmontagsparty

25.2. Gewandhaus zu Leipzig: Night of the Dance

26.-27.2. Kongresshalle am Zoo: Konferenz: bionection

28.2. Zoo Leipzig: Zoo Leipzig Skatmasters 2020 – ein Skatturnier für jedermann

28.2. Lofft-Theater: Premiere: Atlas 3 – Blu Blu Blu

28.2. Kabarett-Theater Sanftwut: Premiere: Manni macht die Mädels munter

28.2.-1.3. Werk 2: 5. Wein-Messe Rheinland-Pfalz

28.-29.2. Da Capo – Eventhalle und Oldtimermuseum: Whisky Weekend Leipzig

29.2. Kongresshalle am Zoo: Leipzig 26. Olympiaball

29.2. Peterskirche: Simon & Garfunkel Revival Band

29.2.-2.3. Leipziger Messe: Cadeaux Leipzig – Fachmesse für Geschenk- und Wohntrends

MÄRZ

1.3. Leipziger Messe: Floriga

2.3. Leipziger Städtische Bibliotheken: InteraktiveAusstellung: 120 Jahre Leipziger Industriegeschichte (bis 30.12.)

3.3. Arena: AnnenMayKantereit

4.3. Krystallpalast Varieté: Varietéshow: Reine Nervensache – Adrenalin und Comedy (bis 27.6.)

5.3. Arena: Deichkind

6.3. Conne Island: Kvelertak

6.-7.3. Congress Center Leipzig: Forum Hebammenarbeit Leipzig

6.3. Museum der bildenden Künste: Jubiläumsausstellung: Klinger 2020 (bis 14.6.)

7.3. Fockeberg: Fockeberglauf

7.3. Schauspiel Leipzig: Premiere: Meister und Margarita

7.3. Gewandhaus zu Leipzig: Gitarrenfestival

7.3. Kongresshalle am Zoo: Leipzig stuzubi Schülermesse Mitteldeutschland

7.-8.3. Zoo Leipzig: Entdeckertage Artenschutz

Entdeckertage sind wieder im Zoo. Hier ging es den Raubtieren auf der Spur. Diesmal steht der Artenschutz im Mittelpunkt. Quelle: André Kempner

7.-8.3. Agra: Leipzig Tattoo & Livestyle Leipzig

8.3. Haus Auensee: Show: Sixx Paxx

8.3. Gewandhaus zu Leipzig: Musikshow: Cornamusa – World of Pipe Rock and Irish Dance

8.3.) Museum für Druckkunst: Das Auge des Fotografen. Industriekultur in der deutschen Fotografie seit 1900 (bis 28.6.)

9.3. Haus Auensee: Johannes Oerding

Johannes Oerding spielt am 9. März im Haus Auensee. Quelle: André Kempner

10.3. Red Bull Arena: Champions League Achtelfinale: RasenBallsport Leipzig - Tottenham Hotspur

10.3. Kongresshalle am Zoo: Leipzig-Messe: Locations! Mitteldeutschland 2020

10.3. Arena: James Blunt

11.3. Haus Auensee: Papa Roach + Hollywood Undead

12.3. Conne Island: Die Sterne

12.3. Gewandhaus zu Leipzig: Havana Nights- Das karibische Tanz-Musical aus Kuba

12.-15.3. Leipziger Messe und diverse Veranstaltungsorte: Leipziger Buchmesse und Literaturfestival „ Leipzig liest“

12.-15.3. Leipziger Messe: 26. Leipziger Antiquariatsmesse

12.-15.3. Leipziger Messe: Manga-Comic-Con

13.3. Haus Auensee: Konzert: Hämatom

13.3. Arena: Attack on Titan – The Live Experience

14.3. Haus Auensee: Max Herre

14.-15.3. Agra Leipzig: handgemacht Kreativmarkt

15.3. Haus Auensee:Show: The King of Queen

16.3. Arena: Peter Maffay – Live 2020

Gern gesehener Gast: Peter Maffay kommt wieder in die Arena. Quelle: André Kempner

16.3. Gewandhaus zu Leipzig: The Music of Star Wars

17.3. Gewandhaus zu Leipzig: Die Nacht der Musicals

17.3. Arena: Unser Blauer Planet II – Live in Concert

18.3. Arena: Lord Of The Dance

18.3. Gewandhaus zu Leipzig: The Bar At Buena Vista

18.-21.3. Hochschule für Musik und Theater Leipzig: 25. Festival „LeipJazzig”

19.3. Gewandhaus zu Leipzig: Symphonic Rock in Concert

19.-21.3. Congress Center Leipzig: Deutscher Schmerz- und Palliativtag 2020

20.3. Werk 2: Unzucht + Groovenom

20.3. Westbad Leipzig: Buddy in Concert – die Rock`n`Roll-Show

20.3. Residenz: Theater-Premiere: And what if

20.3. Täubchenthal: Moses Pelham

21.3. Oper Leipzig: Premiere: Der Sturz des Antichrist

21.3. Thomaskirche: Festmotette zum 335. Geburtstag von Johann Sebastian Bach

21.3. Kupfersaal: Stand-Up Comedy: NightWash Live

21.3. Haus Auensee: Mono Inc.

21.3. Hellraiser: Northern Alliance: Taake + Kampfar

21.-22.3. Zoo Leipzig: Großes Hitradio-RTL-Familienwochenende

21.-22.3. Agra-Gelände: Leipziger Umschlag

22.3. Gewandhaus zu Leipzig: Show: Sinatra & Friends

22.3. Haus Auensee: Wirtz unplugged II

22.3. Markkleeberger See: Sparkassen Bike & Run

22.3. Am Sportforum: Radsport: 17. Kriterium an der Red Bull Arena

25.3. Arena: Disney In Concert

25.3. Werk 2: Irish Spring – Festival of Irish Folk Music

25.3. Haus Leipzig: The Firebirds Burlesque Show

25.-28.3. Congress Center Leipzig: 61. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie

26.-29.3. Lofft: Tanzfestival für junges Publikum

27.3. Arena: Roland Kaiser

27.-28.3. Hochschule für Musik und Theater Leipzig: 8. Sinfoniekonzert, anlässlich des Beethoven-Jahres 2020

27.-29.3. Alte Börse: Internationale Ostereierbörse „26. Leipziger Eierlei“

Beliebt: die Ostereierbörse „Leipziger Eierlei“ in der Alten Handelsbörse. Am 27. März ist es wieder soweit. Quelle: André Kempner

28.3. Leipziger Messe: Halle:Eins Andrea Berg

28.3. Schauspiel Leipzig: Premiere: Medea ( Euripides)

28.3. Elster-Saale-Kanal: 41. Triton Langstreckenregatta

29.3. Haus Auensee: Show: Die mystischen Kräfte der Shaolin Mönche

31.3. Gewandhaus zu Leipzig:That’s Live – Das Sinatra-Musical

31.3. Arena: Musical: Beat it! – Die Show über den King of Pop

