Die Kuh, digital, lässt sich für allerhand ausschlachten. In den Videos von David Cid kann sich das Landvieh auflösen, in Klötzchen zerfallen, aus denen die Silhouetten von Großstädten erwachsen. Das Rind blökt offline zu Bach und wird doch seiner eigentlichen Bestimmung beraubt: der Produktion von Milch. Denn Bachs Bauernkantate dient bei „Free Bach 212“ einzig der Lobpreisung eines anderen Getränkes: der des Bieres. Mit einem sensationellen Crossover der katalanischen Künstlergruppe „ La Fura dels Baus“ endete das Weimarer Kunstfest, mit einer Produktion, die zwischen der historischen Aufführung der Bachkantate, elektronischen Beats und Flamenco changiert.

Videos, Ausdruckstanz und emotionale Flamenco-Ausbrüche

Eine Reise durch musikalische Welten: Johann Sebastian Bachs „ Mer hahn en neuwe Oberkeet“, komponiert 1742 zum 36. Geburtstag des Kammerherren Carl Heinrich von Dieskau, zeigt die zaghaft ironisch gefärbten Preisungen der Bauern an ihren Herren. „Le Fura dels Baus“, seit fast 30 Jahren mit bildgewaltigen Großproduktionen unterwegs, reichert das Werk mit Videos, Ausdruckstanz und emotionalen Flamenco-Ausbrüchen an. Die Bühnenhintergrund-Videos illustrieren und konterkarieren die Musik gleichermaßen: Bauerngesichter zerfallen zu holzschnittartigen Bildern, die an Munch oder Kollwitz erinnern.

Keiner der Akteure ist nur Musiker oder Sänger, hier spielt sich ein coronatauglich kleines Ensemble buchstäblich die Seele aus dem Leib. Die Musik selbst, deren klassischen Part das Barockensemble Divina Mysteria übernommen hat, wandert in die Gegenwart und gipfelt in der von Mariola Membrives hinreißend vorgetragenen „Oda a la cerveza“: Was wär das Leben ohne Bier/ es gäb kein Freud, es grauset mir“, hat Fura-Gründer Miki Espuma (Regie/Text) der Flamenco-Ikone gedichtet – auch wenn Zweifel bleiben, ob Katalonier zum Heilen des Weltschmerzes tatsächlich Bier verwenden. Am Ende hat jeder ein Glas in der Hand, und die sprachlichen Hürden der Kantate, das Singen von Ortsmarken wie „Kleinzschocher“ und „Cospuden“ (spanisch: Cozpuden), tapfer umschifft.

Direkte Bezüge zum Corona-Alltag

„Free Bach 212“ gehörte zum eher kulinarischen Programm des Weimarer Kunstfestes, viele andere des als Autorenfestival aufgestellten Programms nahmen direkt Bezug auf den Corona-Alltag. „Es war unsere Aufgabe, diesen Stimmen Gehör zu verschaffen, einen Diskurs anzustoßen und eine künstlerische Dimension in die Debatte zu tragen“, meint Festivalchef Rolf C. Hemke rückblickend. Mit dem Innenhof der Alten Feuerwache wurde ein Ausweichspielort zum Zentrum des Festes, eine dreistöckige Bühne ließ hier genügend Distanz zum Publikum entstehen, eine Brandmauer im Innenhof diente als Projektionsfläche für Einspielungen. Texte von Sibylle Berg, Falk Richter oder Theresa Walser wurden hier performt, fast immer vor ausverkauftem Haus.

Die Besucher bekamen Musik und Wort auf Kopfhörer übertragen – die Spielstätte liegt direkt in einem Wohngebiet. Doch bei allem Zuspruch: Statt mit 22 000 Besuchern wie im Vorjahr musste das Festival mit etwa 4500 auskommen.

Kleinere Veranstaltungen, zwangsläufig weniger Besucher. Dafür ist das Kunstfest Weimar in die Fläche gegangen, war auch im ländlichen Raum präsent. „Vom Glück der Provinz“, unter diesem Titel hat der Festivalchef die Reihe konzipiert. Ausstellungsorte, die sich mit mobilen Routenplanern nicht finden lassen, weil das LTE hier EDGE heißt: In Großkröbitz findet sich (nach langem Suchen) der „Garten der Stille“, mit bunt bemalten Figuren, herausgefallen aus der Zeit. Dazu Lesungen, kleine Konzerte in Wirtshäusern. Oder eine Schau zur Geschichte der Strumpfherstellung im Eichsfelder Diedorf.

„Ich will die Leute ja nicht ärgern“

Einen wie den Politikprovokateur Philipp Ruch ( Zentrum für politische Schönheit) würde Rolf C. Hemke hier nicht auftreten lassen: „Ich bin ein sehr politischer Mensch. Aber ich will die Leute ja nicht ärgern, belehren oder vor den Kopf stoßen. Es geht doch mehr darum zu überlegen, wie wir die Leute im ländlichen Raum erreichen können.“ Er will den Begriff „Heimat“ nicht den Rechten überlassen, Ruch ist stattdessen in Weimar aufgetreten und hatte dort ein Heimspiel.

Beim Gang nach Buchenwald am Sonntag, einem emotional starken Gedenken mit Liveschaltungen zu den letzten Überlebenden des Konzentrationslagers, war auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zugegen. Er dankte im Anschluss den Festivalorganisatoren, das Kunstfest durch Spontaneität und Kreativität überhaupt ermöglicht zu haben.

Strenge Auflagen erschwerten die Durchführung

Die strengen Auflagen seiner Ministerien, dies erwähnte er nicht, haben die Durchführung erheblich erschwert. Denn in Weimar geht nicht, was in Leipzig Standard ist. „La Fura del Baus“ durfte während des dreiwöchigen Festivals nicht wie geplant im August auftreten, erst seit 1. September sind Vorstellungen in öffentlich subventionierten Räumen überhaupt wieder gestattet. Auch deshalb haben die Organisatoren auf viele Freiluftveranstaltungen gesetzt, selbst in Gartenkneipen. Im „ August Frölich“ gab es eine Audioinstallation, Rostbrätel und: Thüringer Bier. Den halben Liter für 2,50 Euro.

Info: La Fura Dels Baus’ Free Bach 212 ist 2018 als Audio-CD bei Audiovisuals erschienen; 1:14:09, ca. 19 Euro

