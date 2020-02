Dasein als Kriegstanz: „Morning“ feiert Premiere in der Diskothek des Schauspiels Leipzig

Leipzig

Hat was, diese Direktheit: „Er will cooler aussehen, als er in Wirklichkeit ist“, sagt die Stephanie zu Freundin Cat. Und meint den Stephen, der in Stephanie verknallt ist und natürlich in Hörweite steht. Nur eine von vielen verbalen Ohrfeigen, die wie ein Vorspiel sind für das, was in „Morning“ noch an Ungeheuerlichem passieren wird. Am Freitag hatte die Inszenierung des Theater-Jugendclubs „Sorry, ey!“ in der ausverkauften Schauspiel-Diskothek Premiere.

Stück basiert auf einem wahren Mord

„Morning“ basiert auf einem Text des britischen Dramatikers Simon Stephens, der seinerseits auf einem wahren Mordfall basiert. Und sich einreiht in eine sehr englische Erzähltradition des sozialen Realismus.

Im Mittelpunkt steht Stephanie. Ein Mädchen, das inzwischen wohl soziologisch-modisch unter „Systemsprengerin“ laufen dürfte. Stephanies Mutter ist todkrank, der Vater ein Rohling, und das Leben in der Vorstadt gleicht einem ewigen Vor-Leben, das nie richtig losgeht und in dem Stephanie um sich tritt und schlägt. Und das bald nicht mehr nur verbal.

Beachtliche Power

Das Dasein als Kriegstanz: Passend dazu wurde in der Diskothek eine Tanzfläche platziert, auf der sich Charlotte Hovenbitzer-Keller als Stephanie mit beachtlicher Power verausgabt. In fast jeder Szene ist sie auf der Bühne, fast jede Szene verlangt das emotionale High Level.

Allerdings, ohne darin eine Charakterentwicklung oder erzählerische Steigerung zu skizzieren. Stephanie ist am Anfang, was sie auch am Ende ist. Dass sie zwischendurch zur Mörderin und Halbwaise wird, ist nur das szenisch-emotionale Kraftfutter, das der Autor ziemlich kalkulierend in seinen Text mengte.

Darsteller lassen das Stück besser aussehen, als es ist

Bleibt zu fragen, was den bisher in seinen Jugendclub-Inszenierungen mit gutem Gespür und inszenatorischem Geschick agierenden Yves Hinrichs an „Morning“ reizte. Und es bleibt zu staunen, was das Darstellerensemble dann doch noch daraus macht. Wie es das Stück besser aussehen lässt, als es ist.

Info: Nächste Vorstellung: 1.3., 20 Uhr, Diskothek. Karten: 0341/1268168

Von Steffen Georgi