David Erler: „Die Maßnahmen vom Bund gehen am Ziel vorbei“

Leipzig

11. März 2020: Daniel Erler, Counter-Tenor aus Leipzig, startet die Petition „Hilfen für Freiberufler und Künstler während des Corona-Shutdowns“. Innerhalb weniger Tage knacken die Unterschriften die 100 000er Marke. In der Petitionsbeschreibung fordert Erler von den Bundes- und Landesregierungen, die prekäre Lage der Freiberufler und Kunstschaffenden zu berücksichtigen und bittet um möglichst unbürokratische Finanzhilfen. Schon eine Woche nach Beginn wird die Petition beim Petitionsausschuss des Bundestages und beim Bundesfinanzministerium eingereicht.

Maßnahmenpaket von historischem Ausmaß

27. März 2020: Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat beschließen ein „Maßnahmepaket von historischem Ausmaß“. Der Bund stellt unter anderem 50 Milliarden Euro bereit, um unbürokratische Soforthilfe unter anderem für Solo-Selbstständige und Freiberufler zu gewähren. Bis zu 9000 Euro können die Zuschüsse zu den Betriebskosten betragen, außerdem wird Selbstständigen ein leichterer Zugang zur Grundsicherung gewährt.

Sein Ziel: eine persönliche Übergabe der Petition

29. März 2020: David Erler schickt eine Nachricht, die an alle Unterstützer der Petition geht. Zu diesem Zeitpunkt stapeln sich beinahe 280 000 virtuelle Unterschriften auf der Seite der Petition. All jenen dankt Erler herzlichst. Aber dennoch gibt er noch nicht auf, er strebt eine persönliche Übergabe der Petition an.

Denn: „Die beschlossenen Maßnahmen gehen meiner Meinung nach und auch nach Meinung Vieler von Euch nicht weit genug oder sogar am Ziel vorbei“, schreibt der Sänger an die Unterstützer. Natürlich sei allen Beteiligten Respekt und Dank zu zollen, für das schnelle Durchbringen der Maßnahmen.

„Aber leider steckt der Teufel im Detail“, heißt es weiter. „So sind zum Beispiel die Zuschüsse für Soloselbstständige beziehungsweise Kleinstbetriebe nur für laufende Betriebskosten gedacht – für alles Private aber werden Tausende von uns genötigt, Hartz IV zu beantragen.“ Hochprofessionalisierte Freiberufler würden so zu Almosenempfängern degradiert, sagt Erler.

Dankbarkeit von Kollegen und Betroffenen

2. April 2020: David Erler im Gespräch. Wie viel Arbeit bedeutet das Initiieren einer derartigen Petition?

„Die letzten Tage waren etwas ruhiger. Aber davor war das wie ein Vollzeit-Job, nur ohne Bezahlung“, erzählt der Sänger. Er führt viele Interviews, um die Petition in der Öffentlichkeit zu halten, interagiert aber auch viel mit Kollegen, Betroffenen dieser Situation.

„Ich habe sehr viel Rückmeldung erhalten nach meiner Nachricht, viele Musiker haben mir ihre persönliche Situation geschildert.“ Viele seien dankbar, dass jemand seine Stimme erhebt, für sie eintritt. Er selbst hat noch keinen Antrag gestellt, er wartet noch ab und hofft darauf, dass sich noch etwas tut.

Das Hilfspaket erreicht nur einen Bruchteil

„Ich als Sänger bestreite meinen Lebensunterhalt mit meinen Honoraren. Damit ich überleben kann, müsste ich neben den Betriebskosten auch das Unternehmergehalt in den Zuschuss mit hineinrechnen können.“ Eine absurde Situation: Ein riesiges Hilfspaket steht bereit, es erreicht jedoch nur einen Bruchteil derjenigen, die Hilfe benötigen.

Das beste Szenario, das sich ergeben könnte? Nach wie vor das Bedingungslose Grundeinkommen.

„Ich finde, es braucht diesen großen Wurf“, sagt Erler deutlich. Und das soll allen helfen. „Natürlich liegt der Fokus der Petition auf Kunstschaffenden, weil das meiner Lebenswirklichkeit entspricht. Aber am Ende brauchen es alle Freiberufler und Selbstständigen.“

Appell: „Schildert eure Situation“

Er appelliert an seine kunstschaffenden Kollegen: „Bitte schreibt an euren Bundestagsabgeordneten. Schildert eure persönliche Situation. Denn wenn massenhaft Zuschriften eingehen, merken die Verantwortlichen, dass da noch Einiges im Argen liegt.“

Bis dahin: hält Erler die Petition für Unterschriften offen und spricht allen Betroffenen Mut zu.

„Sachsen hilft sofort“: Soforthilfe-Darlehen Wirtschaftsminister Martin Dulig reagierte am Mittwochnachmittag auf die Stimmen aus der Kreativwirtschaft: Neben der Grundsicherung vom Bund können sächsische Kreative nun ein Soforthilfe-Darlehen in Anspruch nehmen, auch ohne Angabe von Betriebsmitteln, Mieten oder Ähnlichem. Partner für Beratung von Freiberuflern oder Unternehmern ist das Sächsische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft „Kreatives Sachsen“. Mit diesem Darlehen können Kreative ihr ausbleibendes Unternehmergehalt finanzieren – anders als bei den Maßnahmen vom Bund. Das Darlehen ist für die gesamte Laufzeit von zehn Jahren zinslos und muss drei Jahre lang nicht zurückgezahlt werden. Anträge können ab sofort unter sab.sachsen.de gestellt werden.

Von Katharina Stork