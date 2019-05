Leipzig. Vor ausverkaufter Arena hat Geiger David Garrett am Dienstag seine neue Show „Classic-Revolution“ dem Leipziger Publikum präsentiert. Einen Nachschlag gibt es am Mittwoch um 20 Uhr an selber Stelle. Im neuen Programm sind Stücke von Bon Jovi, Abba, Strauss und Beethoven zu hören, arrangiert für seine Geige, Orchester und Band.