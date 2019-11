David Timm und Uni-Ensembles mit Bachs h-moll-Messe in der Thomaskirche

Leipzig

25 Jahre ist es her, da schälte sich das Pauliner Barockensemble aus dem Pauliner Kammerorchester. Eine Pioniertat – denn das Musizieren auf alten Instrumenten war damals in Leipzig keine Selbstverständlichkeit. Viel Zeit ist seither vergangen, und der Fokus der Alten Musik hat sich von den historischen Instrumenten verschoben auf die Art spielen. Weswegen heute eher als vom vermeintlichen Originalklang oder der historischen Aufführungspraxis von der historisch informierten die Rede geht.

Ziemlich von gestern

Diese Entwicklung scheinen die Pauliner nur begrenzt mitvollzogen zu haben. Denn die h-moll-Messe, die das Barockensemble in der gut besuchten Thomaskirche unter der Leitung von Universitätsmusikdirektor David Timm zur Eröffnung der Universitätsmusiktage begleitet, feiert den Vintage-Historismus. Und der ist, weil Timm sich darauf verlässt, dass die Gleichung Alte-Instrumente-gleich-schlanke Transparenz von alleine aufgehe, doch ziemlich von gestern.

Abgerufen statt hergestellt

Was nicht daran liegt, dass hier schlechte Musiker säßen. Sieht man ab vom bedauernswerten Horn, das den absurden Anforderungen im „Quoniam“ nicht gewachsen ist und im freudlosen Mulm der Fagotte untergeht, sind die meisten hörbar ziemlich gut. Man hört das allerdings so gut, weil die meisten jeder für sich gut sind. Drum herrscht in Phrasierungsfragen keine rechte Einheit, nicht in der Artikulation, nicht in der Dynamik. Folglich kann sie auch bei der Gestaltung nicht herrschen. Und es drängt sich der Eindruck auf, Timm habe allzu optimistisch Klang abzurufen versucht, statt ihn herzustellen. Derlei hat sich beim Opus summum der abendländischen geistlichen Musik noch immer gerächt. Denn die Anforderungen sind auch 269 Jahre nach Bachs Tod noch enorm.

Die Kraft der Linie

Für den Chor sind sie es auch. Doch hier hat der Universitätsmusikdirektor, sieht man von Aussprachefragen ab, sorgfältiger gearbeitet. Die Soprane beispielsweise müssen keinen Vergleich scheuen, die Altstimmen dito, und auch der Bass ist eine sichere Bank. Also könnten, weil Timm ganz auf die ruhige Kraft der Linie setzt, aufs Monumentale in den Sätzen im alten Stil und auf den konzertanten Prunk derer im neuen, die Ergebnisse beglückend ausfallen – träten nicht immer wieder ein bis zwei vor allem oben unsauber krawehlende Tenöre den Kolleginnen und Kollegen klanglich, intonatorisch und gestalterisch die Beine weg.

Schlackenloser Gesang

Aufs Solisten-Quartett ist Verlass: Gesine Adler und Susanne Langner balancieren vor allem als Doppel ihren schlackenlosen Gesang sensibel aus. Patrick Grahls Tenor hat wunderbare Bronzetöne dazugewonnen, ohne die Geschmeidigkeit einzubüßen. Und Gun Wook Lee ist für den erkrankten Felix Plock eingesprungen.

Zu recht erheblicher Applaus

Die h-moll-Messe am Wirkungsort Bachs – da kann, die Solidität, für die die Leipziger Universitätsmusik steht, nichts wirklich schiefgehen. Drum ist der Applaus zu recht erheblich. Andererseits hängen gerade bei der h-moll-Messe an Bachs Wirkungsort die Trauben besonders hoch. Höher eigentlich.

Leipziger Universitätsmusiktage morgen: Im Audimax des Augusteums ist ab 19.30 Uhr die Balinesische Gamelan-Gruppe Suara Nakal zu Gast. Der Eintritt ist frei.

Von Peter Korfmacher