Leipzig

Kunst nicht nur zu zeigen, sondern sie zu initiieren und ihr einen Produktionsrahmen zu geben, diese Aufgabe hat sich die euro-scene Leipzig unter der Leitung von Christian Watty ausdrücklich auf die Fahne geschrieben. Die Ergebnisse der ersten internationalen Koproduktionen zeigt der dritte Festivaltag: Am Donnerstagabend kamen „Amores de Leste“ und „Grand Reporterre #4 Deadline“ zur Uraufführung, zwei tief recherchierte Inszenierungen.

Klimawandel? „Grand Reporterre #4 Deadline“ packt das Großthema der Gegenwart an. Die Premiere findet beim Koproduktionspartner Schaubühne zufällig parallel zur UN-Klimakonferenz in Glasgow statt. Inzwischen weiß jedes Schulkind, in welche Katastrophe der Globus schlittert. Doch am ökologischen Raubbau ändert sich nichts. Nur die Theatermacher fangen schon mal an mit der Transformation: Einer der Spieler strampelt auf dem Rennrad und betreibt die Lampe mit Muskelkraft.

Fahl allerdings nimmt sich der Lichtkegel aus im Vergleich zu den Lichtquellen, die noch kommen, zu den Saal-Scheinwerfern, zu den Projektionen auf dem Gaze-Vorhang. „Deadline“, eine Koproduktion von Citizen.KANE.Kollektiv, Théâtre du Point du Jour und der Journalistin Julia Lauter spielt mit feiner Ironie solche Kontraste aus, zeigt sehr plastisch, wie gedankenlos wir Energie nutzen.

Kohle in Leipzig, Atomkraft in Lyon

Die Inszenierung folgt einem Essay der Journalistin. Lauter hat in Leipzig über Kohleverstromung recherchiert, in Lyon über die Atomindustrie, in Stuttgart über den Automobilbau. Industrien, die sich wandeln müssen – aber verzagt auf morgen zeigen. Gegliedert in regionale Abschnitte äußern sich Politiker, Manager oder eine Aktivistin in Pödelwitz, dem jüngst erst vor den Kohlebaggern geretteten Ort.

In „Deadline“ verschwimmen Spiel und Videoprojektion., Quelle: Tom Dachs

Die aus dem Off vorgetragenen Fakten und Zusammenhänge, die Interviews, alles präsentiert der Abend wohltuend unaufgeregt. Er veranschaulicht, stellt Meinungen gegeneinander, zeigt wie schwer es ist, einen einmal eingeschlagenen Pfad zu verlassen. Nicht nur technisch, auch psychologisch gerät Wandel ins Stocken, etwa wenn sich einst stolze Kohlekumpel um ihre Lebensleistung betrogen fühlen.

Prometheus gilt als Wegbereiter der Zivilisation, er hat gegen den Willen der Götter den Menschen das Feuer gebracht. Zur Strafe hackte ihm ein Adler immer wieder seine nachwachsende Leber aus dem Leib. Ein treffendes Bild für den unverantwortlichen Energiehunger der Menschheit und die Folgen. Die mythologische Figur dient dem Abend dramaturgisch als roter Faden. Prometheus schlüpft in weißem Gewand in die Rollen als Bergmann, Physiker oder Manager. Mehr Visionär als Warner. Und irgendwann liegt er auf dem Operationstisch – aus seinem Körper schneiden die Chirurgen Autoteile.

„Ich verbrenne Autos, um Benzin zu sparen“

Weiß tragen alle, mal als Schutzanzug, mal in Turnvater-Jahn-Pose. Weiß wie ein unbeschriebenes Blatt. Die Zukunft ist offen. Entziehen kann sich dem Thema niemand. Das zeigen die Spieler, wenn sie überrascht auf Fakten reagieren, selbstkritisch auf eigen Müllberge deuten oder mit ironischem Witz ihre Klima-Leistungen aufzählen: „Ich verbrenne Autos, um Benzin zu sparen.“

Der Inszenierung gelingt es, trotz finsterer Fakten ohne Untergangs-Pathos auszukommen. Die leise Komik des Abends hilft, verhärtete Fronten aufzubrechen. Alles endet in Musik und Kerzenschein. Der gemarterte Prometheus übrigens, er wurde begnadigt.

Nachhaltigkeit hat die euro-scene zu einem ihrer Ziele erklärt. Dazu warten auch noch live und im Stream die zwei Diskussionsrunden „ReLOVEution Now!“ unter anderem mit Harald Welzer (Sa, 14.30 Uhr) und Andreas Weber (So, 14.30 Uhr).

„Deadline“ wendet den Blick in die Zukunft, „Amores de Leste“ („Liebe im Osten“), zwei Stunden zuvor im Theater der Jungen Welt uraufgeführt, schaut dagegen in die Vergangenheit, beschwört den Ostblock wieder herauf.

Große Hoffnungen prallen auf die kommunistische Realität

Auf der Bühne beginnt alles mit einem Schachbrett vor einer Wand aus Röhrenfernsehern. Schach, sagt André Amálio, war sein Erstkontakt mit dem Osten, mit den russischen Großmeistern. Und dann entspinnen sich spannende Ost-West-Geschichte. Von jungen Menschen aus Portugal oder wohin der koloniale Arm reichte: Angola, Mosambik, Kap Verden. Menschen, die aus Diktatur oder Bürgerkrieg aufbrachen. Der Kommunismus war ihnen Verheißung. Und in den eindrücklichsten Momente des Abends lässt die Inszenierung mitgebrachte Hoffnungen auf die kommunistische Realität prallen, auf Unterdrückungs-Erfahrung, Ausbeutung, strukturellen Rassismus der DDR-Behörden, sowjetische Panzer im liberaleren Prag.

André Amálio und Tereza Havlicková, privat ein Paar, als Theatermacher die Gruppe „Hotel Europa“, haben das Stück mit euro-scene, Culturgest in Lissabon und Théâtre de la Ville in Paris produziert. Ihre eigene Ost-West-Beziehung bildet den Ausgangspunkt. Vor allem aber bringen sie weitere Akteure mit, die für einige Jahre ihr Glück zwischen Halle und Moskau suchten.

Der Abend baut auf endlosen Stunden Recherche-Interview auf – was Segen und Fluch zugleich ist. Fast wirkt die Inszenierung selbst erschlagen von der Faktenflut, kommt mit ihren theatralen Elementen wie eine Spartakiade-Choreografie meist nicht über die Illustration der Erzählstrecken hinaus. Dennoch, das ist die Stärke des Stückes, beleuchtet es spannende Lebensgeschichten, wenig bekanntes staatliches Unrecht und die Kraft der Hoffnung, die die Idee des Kommunismus einmal verkörperte.

Von Dimo Rieß